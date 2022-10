Aarauer überquert ganz alleine in 30 Tagen den Atlantik

Aarau Auf dem Segelboot quer über den Atlantik: 30 Tage in kompletter Einsamkeit Felix Oberle segelt schon sein Leben lang. Nächstes Jahr will der Skipper auf seinem sechseinhalb Meter langen Segelboot namens Mingulay den Atlantik überqueren – als Teilnehmer der Regatta «Mini-Transat 2023». Der Aarauer überlässt bei seinen Vorbereitungen nichts dem Zufall. Kim Wyttenbach Jetzt kommentieren 26.10.2022, 22.28 Uhr

Felix Oberle auf seiner Mini «Mingulay». Ein Serienmini der neusten Generation: 6,5 Meter lang und 3 Meter breit. Bild: zvg

«Ich habe mein Boot nach einer Insel in den äusseren Hebriden Schottlands benannt», sagt Felix Oberle mit einem Lachen. Vor fast zwei Jahren, mit dem Kauf seiner «Mingulay», startete der 31-jährige Skipper sein Projekt «Mini-Transat 2023». Die Mini-Transat ist eine Einhand-Transatlantik-Regatta von Ost nach West auf einem sechseinhalb Meter kurzen Segelboot, auch Mini genannt. Die Teilnehmer fahren von Les Sables-d’Olonne an der französischen Atlantikküste via Zwischenstopp auf den Kanarischen Inseln nach Saint-François auf Guadeloupe in der Karibik. Dabei legen sie 4050 Meilen zurück, sind rund 30 Tage auf See und haben null Kommunikation mit der Aussenwelt.

«Das Segeln wurde mir in die Wiege gelegt»

Felix Oberle träumt schon sein halbes Leben lang von dieser Regatta. Aufgewachsen ist er in Aarau. Bereits bevor er laufen konnte, fand man ihn auf dem Segelboot seiner Familie, das auf dem Hallwilersee stationiert war: «Das Segeln wurde mir in die Wiege gelegt.»

Felix Oberle: «Seit zwei Jahren plane ich auf einer professionellen Basis die Teilnahme an der Mini-Transat 2023.» Bild: Kim Wyttenbach

Nach seiner Matura, frisch mit dem Segelschein in der Tasche, stürzte er sich in sein erstes grösseres Abenteuer: Er unternahm einen Törn von Saint-Malo (Frankreich) bis zur nördlichsten Insel der Shetlands und wieder zurück. «Ich war fünf Monate unterwegs, davon eineinhalb Monate ganz alleine», erinnert sich der Aarauer. Danach studierte Oberle an der ETH in Lausanne Maschinenbau, wo er zum ersten Mal mit dem Regattasport in Kontakt kam: «Das Fieber hatte mich sofort gepackt und ich konnte schnell Erfahrungen in den verschiedenen Disziplinen sammeln.»

Felix Oberle auf seiner Mini «Mingulay». Bild: zvg

Mit Freunden gründete er nach seinem Abschluss das «White Squall Team» in Morges und als Team segeln sie aktuell auf verschiedenen Schiffen. Zudem arbeitet er in der Forschung, im Bereich Sportmedizin, und steckt jeden Franken, den er verdient, in sein Mini-Transat Projekt.

Nur 80 Seglerinnen und Segler können an der Mini-Transat teilnehmen

«Seit zwei Jahren plane ich auf einer professionellen Basis die Teilnahme an der Mini-Transat 2023», erzählt Oberle. Weil ihn sowohl der sportliche als auch der technische Aspekt am Segeln fasziniere, habe er ein leeres Segelboot gekauft und es in einem Hangar in Lausanne ausgebaut. Vor einem Jahr zog er samt seiner «Mingulay» nach Lorient, eine Hafenstadt in der Bretagne. Dort besucht er das Trainingszentrum Lorient Grand Large und trainiert in einer Gruppe von fünf bis zehn Seglern. Ausserdem hat der leidenschaftliche Hochseesegler seinen Schlafzyklus analysieren lassen und wird sowohl von einem Mentaltrainer als auch einem Ernährungsberater betreut.

Felix Oberle belegte beim diesjährigen Azorenrennen den fünften Platz. Bild: zvg

Der 31-jährige Ingenieur überlässt nichts dem Zufall. Denn immer mehr Skipperinnen und Skipper möchten an der «Mini-Transat» teilnehmen: Momentan hat es rund 200 Interessierte und nur 80 Startplätze. Um sich für die «Transat» zu qualifizieren, muss man innerhalb der letzten fünf Jahre 1000 Seemeilen ausserhalb einer Regatta zurückgelegt haben und 1500 Seemeilen während verschiedenen Offshore-Regatten gesegelt haben. Oberle hat beide Voraussetzungen bereits erfüllt: «Diesen Sommer habe ich unter anderem am Azorenrennen teilgenommen – an dem ich den fünften Platz erreichen konnte.» Oberles Chancen auf eine Teilnahme stehen somit gut. Die Einschreibung findet im Dezember statt.

Die «Mingulay» ist ein Serienmini der neusten Generation. Bild: zvg

«Falls alles klappt, steche ich nächstes Jahr am 24. September in See», sagt Oberle und seine Augen leuchten. Das Spannende am Segeln sei dessen Vollkommenheit, erklärt er:

«Es braucht das technische Know-how, die Segelerfahrung und die körperliche und mentale Stärke – und dann kommt noch die Natur dazu.»

Felix Oberle überlegt einen Moment und sagt dann: «Am meisten Respekt habe er vor dem Unvorhersehbaren. Ich werde dort draussen auf mich alleine gestellt sein und auch in schwierigen Situationen werde ich motiviert bleiben müssen.»

