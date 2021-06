Aus dem «Gossip» wird das «Hobo»: Am Samstag ist Eröffnung

Aarau Auf das «Gossip» folgt das «Hobo»: Am Samstag feiert die Bar Eröffnung Lange waren die Fenster des Lokals an der Aarauer Rathausgasse zugeklebt. Doch am Samstag lüften Fabio Mazzara und Remo Deubelbeiss das Geheimnis um ihre Bar. Und um den Namen «Hobo». Katja Schlegel 25.06.2021, 05.00 Uhr

Für Remo Deubelbeiss (links) und Fabio Mazzara wird mit ihrer Bar ein Jugendtraum wahr. Alex Spichale

Rasch stösst Fabio Mazzara die Tür wieder zu. Nicht, dass er was zu verstecken hätte. Aber die Spannung, die will er noch etwas aufrechterhalten. Noch einen Tag lang. Denn morgen Samstag ist es so weit: Das Lokal an der Rathausgasse 24, in dem 22 Jahre lang das «Gossip» zu Hause war, feiert Eröffnung. Endlich.

Wochenlang waren die Fenster abgeklebt, nachdem das «Gossip» im März ausgezogen war; viel länger als gedacht. Doch es kam, wie es bei Umbauten immer kommt; da fehlt was, dort geht was schief, da muss nachgeliefert werden. Und dann kamen noch die Einwendungen gegen zusätzliche Aussensitzplätze. Doch lange Rede, kurzer Sinn: Jetzt ist das Lokal fertig, jetzt wird eröffnet, vorläufig ohne die zusätzlichen Plätze im Aussenbereich. Die Erleichterung bei den beiden Inhabern Fabio Mazzara (44) und Remo Deubelbeiss (45) ist gross.

«Hobo», eine Hommage an ihre Wurzeln

So gut gehütet wie die Innenansicht war auch das Geheimnis um den Namen der Bar. Heissen wird sie «Hobo». Wie die Schriftart, organisch rund, mit einem Hauch Jugendstil. Hobo ist die Verbindung zu den Wurzeln von Mazzara und Deubelbeiss, ein Running Gag unter Typografen. Denn das haben die beiden gelernt. Seit dem ersten Lehrtag beim damaligen «Aargauer Tagblatt» vor 28 Jahren sind sie unzertrennlich. Mazzara lacht und sagt:

«Unser Berufsschullehrer hat uns eingetrichtert, nie, aber auch gar nie, Hobo zu verwenden.»

Hobo ist auch die Hommage an ihr zweites Standbein, an ihre Grafikagentur Denkmal, die die beiden 2001 gegründet haben. «Schon damals haben wir von einer Bar geträumt, haben uns vorgestellt, wie toll das wäre, beides im gleichen Haus zu führen», sagt Remo Deubelbeiss. Dass es nun tatsächlich so gekommen ist – die Agentur befindet sich zwei Stockwerke über dem «Hobo» –, hätten sich die beiden nicht schöner vorstellen können. «Es ist ein absoluter Glücksfall», sagt Mazzara. «Ein Jugendtraum, der sich erfüllt.»

Nicht nur für den Magen, sondern auch fürs Auge

Die Agentur und das «Hobo» werden Mazzara und Deubelbeiss parallel führen. «Die Bar mindert die Freude an der Agentur nicht im Geringsten», sagt Deubelbeiss. «Sie ist vielmehr eine branchenfremde Erweiterung.» In der Agentur werden die beiden neu durch einen festen Mitarbeiter unterstützt, in der Bar arbeiten vier Festangestellte. Mazzara und Deubelbeiss machen gerade beide das Wirtepatent.

Die Bar wird von Dienstag bis Samstag geöffnet sein. Morgens geht es jeweils um 9 Uhr los, unter der Woche schliesst sie um Mitternacht, Freitag und Samstag um 2 Uhr. «Das ‹Hobo› ist ganz klar eine Bar und kein Restaurant. Aber das Tagesgeschäft bietet sich an, auch etwas Kleines zu Essen anzubieten», sagt Deubelbeiss. Deshalb gibt es eine Karte mit selbstgebackenen Kuchen oder aufwendig belegten Brötchen. «Nicht nur etwas für den Magen, sondern auch etwas fürs Auge», verspricht Mazzara.

Was fürs Auge, das ist das ganze «Hobo». Mit unverputzten Mauern, mit Vintageleuchten oder -möbeln, gesammelt in der ganzen Schweiz. «Wir haben die Bar so eingerichtet, wie wir auch unsere Stube einrichten würden», sagt Deubelbeiss. Das Herzstück, die Bar, ist ihr ganzer Stolz: selbst entworfen, in Zusammenarbeit mit der Schreinerei des Jugendheims Aarburg gebaut. «Die Jugendlichen hatten grosse Freude, uns diese Bar zu bauen. Sie ist etwas Besonderes», sagt Deubelbeiss.

«Diesen Zufall haben wir uns verdient»

Jetzt wird also eröffnet, just am Samstag, an dem für die Gastronomie die Coronaregelungen so stark gelocker werden. Was für ein Zufall. Mazzara lacht. «Ja, was für ein Zufall. Aber wir haben ihn uns redlich verdient.» Der Umbau war streng, aber die Erfahrungen haben sich gelohnt. Es sind Erfahrungen, die Remo Deubelbeiss bald in ein zweites Gastroprojekt stecken will, dannzumal als Einzelmaske. Aber alles zu seiner Zeit. Jetzt wird erst einmal das «Hobo» gefeiert: Am Samstag ab 17 Uhr.