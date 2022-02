Aarau: Warum es mittelfristig kaum neue Hotels geben wird

Aarau Auch der Stadtrat will mehr Hotels – doch mittelfristig wird es kaum neue geben Im Dezember forderten zwei FDP-Einwohnerräte mehr Engagement seitens der Stadt: Ohne genügend Hotels werde Aarau als Standort von Events und Kongressen gegenüber Städten wie Baden oder Solothurn an Boden verlieren. Nun liegt die Antwort des Stadtrats vor. Daniel Vizentini 22.02.2022, 05.00 Uhr

Das Hotel Aarauerhof beim Bahnhof wird mittelfristig schliessen. Philipp Zimmermann (6.4.2021)

Die Zimmer-Auslastung in den Aarauer Hotels gilt im Vergleich mit anderen ähnlich grossen Städten als eher tief, gleichzeitig sorgt sich die Politik um ein grösseres Angebot an Hotels. Auf den ersten Blick scheint dies widersprüchlich. Doch: Ohne die «dringend benötigten Übernachtungsmöglichkeiten» könne sich Aarau als Standort für grosse Veranstaltungen oder Kongresse nicht weiterentwickeln und festigen, schrieben die FDP-Einwohnerräte Brigitte Vogt und Yannick Berner letztes Jahr in einer Anfrage an den Stadtrat. Die Nachfrage für das KuK oder die Alte Reithalle liesse sich mit einer angemessenen Hotelinfrastruktur steigern.

Nun liegt die Antwort vor. Und in dieser zeigt sich der Stadtrat weitgehend gleicher Meinung wie die Parlamentarier. Dank zentraler Lage im Mittelland habe Aarau grosses Wertschöpfungspotenzial für Events, das unter anderem wegen der aktuell eher wenigen Hotels nicht ausgeschöpft werden könne. Das Angebot hinke auch im Vergleich mit Baden oder Solothurn eher hinterher. Mittelfristig wird auch das Hotel Aarauerhof beim Bahnhof schliessen.

Der Stadtrat habe sich deshalb am 2022 als Jahresziel gesetzt, «Aarau als attraktiven Event- und Kongressstandort zu stärken und zu etablieren». Ein entsprechendes Konzept soll dieses Jahr erarbeitet werden.

20'000 Übernachtungen weniger wegen Corona

Interessant sind die Zahlen, die der Stadtrat in seiner Antwort mitlieferte. Aktuell biete Aarau in den Hotels Aarauerhof, Kettenbrücke, Schützen und Sternen Rohr 133 Zimmer mit 226 Betten. 32 Bed-and-Breakfast-Zimmer mit 67 Betten sind der Stadtverwaltung zusätzlich bekannt. Die Zimmerauslastung lag 2019, im letzten Jahr vor dem Corona-Ausnahmezustand, bei durchschnittlich 62 Prozent.

Laut dem Bundesamt für Statistik gab es in Aarau 2018 und 2019 je rund 32'200 Hotelübernachtungen. Dieser Werk sank 2020 abrupt auf 12'229 Logiernächte. In den ersten neun Monaten von 2021 waren es 10'176, der abschliessende Jahreswert liegt noch nicht vor.

Das Hotel Kettenbrücke am Rand der Aarauer Altstadt. Urs Helbling (18.12.2020)

Mögliche Standorte: Kaserne, KIFF, Torfeld Nord und Süd

Als mögliche Gebiete für neue Hotels in Aarau nennt der Stadtrat das Kasernenareal, das Torfeld Süd – wo nebst herkömmlichen Hotelzimmern auch sogenannte Microapartments geplant seien – und das «Entwicklungsgebiet Telli Ost», also die Fläche unmittelbar rund um das KIFF. «Aus städtischer Sicht» sei auch das Torfeld Nord denkbar. «Die Erarbeitung einer Entwicklungsvorstellung, gemeinsam mit den Grundeigentümern, ist hier aber noch ausstehend», so der Stadtrat.

Wird es im Torfeld Süd künftig auch Microapartments geben? HRS/Nightnurse Images

Hotels an diesen Stellen seien aber nur mittelfristig umsetzbar. Der Stadtrat prüfe deshalb auch schneller realisierbare Hotelnutzungen, etwa bei Umnutzungen bestehender Liegenschaften oder Neubauten. Aarau Standortförderung führe dafür regelmässig Gespräche mit Anspruchsgruppen, darunter mögliche Investoren, schreibt der Stadtrat, und bemühe sich auch, das Bed-and-Breakfast-Angebot zu erweitern.

Bisherige Versuche, eine Jugendherberge nach Aarau zu holen, seien aber gescheitert. Vorläufig verworfen wurde etwa letzten November die Idee, eine als schützenswert eingestufte, alte Montagehalle der Firma Rockwell dafür zu nutzen. Die Idee einer Jugi in dem Gebiet sei «sehr reizvoll und eine tolle Option, aber auch eine wirtschaftliche Herausforderung», hiess es damals seitens der Immobilienbesitzerin Mobimo.

Aus dem Westbau (in beige) wird vorläufig doch keine Jugendherberge. Nadja Rohner (8.3.2021)

Im selben Monat lag auch ein Baugesuch auf für einen Neubau «Aarau Apartments» an der Rigistrasse im Ortsteil Rohr. Bauherrin dort ist die International Property Invest AG aus Lenzburg.