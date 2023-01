Aarau: Jaisli-Beck verlässt das Telli-Einkaufszentrum

Aarau Auch der Jaisli-Beck zieht aus dem Telli-Einkaufszentrum: «Wir gehen in gegenseitigem Einvernehmen» Eigentlich wollte das Familienunternehmen eine neue, grosse Filiale im dereinst aufgehübschten Telli-Center eröffnen, wo es schon seit rund 20 Jahren eingemietet ist. Nun ist wieder alles anders: Jaisli verlässt das im Umbau befindliche Einkaufszentrum per Ende Woche und zieht sich aus dem Projekt zurück. Nadja Rohner 17.01.2023, 18.00 Uhr

Der Jaisli-Beck im Aarauer Telli-Center schliesst nach über 20 Jahren. Bild: Florian Wicki

Das Telli-Einkaufszentrum wird durch die Besitzerin Coop gerade für Dutzende Millionen Franken rundumerneuert – aber es muss Federn lassen. Ein Grossteil der Läden ist schon zu, teilweise seit Jahren. Und nun gehen die nächsten zwei. Der Kiosk macht zu – und auch der Jaisli-Beck. Letzteres kommt überraschend: Eigentlich hätte Jaisli, schon seit über 20 Jahren eingemietet, fester Bestandteil des rundumerneuerten Einkaufszentrum werden sollen. Sogar mit besserer Lage: Direkt am Haupteingang (da, wo früher die NAB war), mit Aussenterrasse und fast 200 Quadratmeter Fläche. «Eine Riesenkiste wäre das geworden», sagt Marc Jaisli.

Nun kommt es anders; am Samstag ist die Telli-Filiale des Familienunternehmens das letzte Mal offen. Marc Jaisli sagt, zu Beginn habe alles sehr gut ausgesehen. Doch dann sei die Planung – auch wegen Corona – immer wieder geändert worden. «Zuerst hatte man uns in Aussicht gestellt, vom alten in den bereits erneuerten Bereich ziehen zu können. Dann war plötzlich von Provisorien und Teilöffnungen die Rede. Hinzu kommt, dass die vier Jahre Bauzeit sehr viel Kraft kosten und für uns als Lebensmittelbetrieb nicht ideal sind.»

All diese Faktoren hätten zusammen zur Entscheidung geführt, sich jetzt aus dem Telli zurückzuziehen und – Stand heute – auch die neue Filiale nicht zu realisieren. Marc Jaisli bedauert das, betont aber: «Wir gehen in gegenseitigem Einvernehmen mit Coop.» Und – das sei ihm wichtig: «Alle Mitarbeitenden haben eine neue Beschäftigung innerhalb unseres Unternehmens gefunden.»

Seit August 2022 läuft das, was Coop «Revitalisierung» nennt: Der Umbau und die energetische Sanierung des Einkaufszentrums Telli samt Tiefgarage. Das Anfang der 1970er-Jahre errichtete Einkaufszentrum soll laut Coop künftig «freundlicher, heller, moderner» sein, unter anderem dank eines neuen zentralen Oblichts. Ausserdem werden die Ladenflächen neu verteilt. Laut Baugesuch kostet das über 50 Millionen Franken.