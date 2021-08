Krankenkasse Assura will in den Aargau ziehen

Aarau Assura plant erste Niederlassung im Aargau: Entstehen sollen Arbeitsplätze für 25 bis 30 Personen Die Versicherungsgesellschaft Assura plant den Einzug in die Büroräumlichkeiten in der Aarauer Tellistrasse 92. Noch liegt derzeit ein Baugesuch für die Umbauarbeiten auf. Larissa Gassmann 17.08.2021, 05.00 Uhr

Bald werden Assura-Kunden auch von Aarau aus betreut. (Symbolbild) Thomas Hary

Nach Basel und Solothurn erhält nun auch der Kanton Aargau seine erste Niederlassung der 1978 gegründeten Krankenkasse Assura. Befinden soll sich diese an der Aarauer Tellistrasse 92. Dies verrät ein derzeit im Stadtbüro aufliegendes Baugesuch der Liegenschaftsbesitzerin, der Helvetia-Versicherung. So soll die Versicherungsgesellschaft Assura bald neue Büroräumlichkeiten im bereits bestehenden Gebäude gegenüber dem Polizeikommando beziehen. Aarau wurde dabei «wegen seiner zentralen Lage in diesem Teil der Schweiz ausgewählt», wie es auf Anfrage bei der Assura heisst.