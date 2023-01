Aarau: Arbeiten am Bahnhof Süd fast fertig

Ausbau Ein Ufo aus 11 Tonnen Beton und Glas: Für den Bahnhof Aarau Süd wird ein spezielles Bauelement geliefert Schon in wenigen Wochen ziehen die neuen Mieter in die Wohnungen und Läden am neuen Aarauer Bahnhof Süd. Am frühen Freitagmorgen wurde ein spezielles Bauelement angeliefert. Damit beginnt für den Bau die Schlussphase. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 20.01.2023, 13.40 Uhr

Die 11 Tonnen schwere Kuppel für den Zwischenbau wurde am frühen Freitagmorgen angeliefert. Nadja Rohner

Die wenigen Menschen, die am Morgen um halb fünf schon in Aarau im Bereich des Bahnhofs unterwegs waren, dürften nicht schlecht gestaunt haben - ist das ein Ufo, das da über der Baustelle für den neuen Bahnhof Süd schwebt? Zweimal blinzeln, und dann wird klar: Nein, ein Bauteil an einem Kran, allerdings etwas wunderlich aussehend mit seinen Glasscheiben im Beton. Ein wichtiges Bauteil allerdings, was dadurch unterstrichen wurde, dass nicht nur Projektleiter Beat Engelhardt (Gross AG) zu früher Stunde vor Ort war, sondern auch Mathias Grünenfelder, der stellvertretende CEO von Aargau Verkehr (AVA).

Die Kuppel wurde aus Horgen nach Aarau transportiert. Nadja Rohner / AZ

Ein Schwertransporter hatte die Kuppel knapp anderthalb Stunden zuvor im zürcherischen Horgen aufgeladen und nach Aarau transportiert. 6,55 Meter im Durchmesser, 11 Tonnen schwer. Sie wird als dekoratives Oblicht in den Mittelteil des neuen Bahnhofs eingebaut. Dort, wo all die Pendler jeden Tag durchlaufen werden.

Es soll von oben Tageslicht hereinlassen, aber auf ungewöhnliche Weise. Diese spezielle Gestaltung sei einer der ausschlaggebenden Punkte gewesen, weshalb das Projekt der Armon Semadeni Architekten (Zürich) das Rennen gemacht habe, so Mathias Grünenfelder. Die Kreisfigur wiederholt sich auch an anderen Stellen im Neubau, der aus zwei Haupthäusern – eines gehört der Metro Immobilien AG, eines der AVA – und einem Zwischenbau besteht.

Mithilfe eines Krans wurde die Kuppel über die Gerüste an ihren Platz gehoben. Nadja Rohner

Um 4.38 Uhr war das Element in der Luft, wenige Minuten später wurde es passgenau auf seinen Trägerring im Zwischenbau eingesetzt. Nun wird es noch einbetoniert. Schon in wenigen Wochen kann man es auch ohne Baustellenhelm und Weste bestaunen: Der Durchgang wird bald eröffnet.

Das Element wird zentimetergenau an seinen Platz dirigiert. Nadja Rohner

Aktuell läuft im westlichen Hauptbau der Innenausbau auf Höchst-Touren, die Wohnungen können per März bezogen werden. Auch die Schule «H+» zieht hier ein. Im Erdgeschoss ist der Kiosk ebenfalls schon mit dem Innenausbau beschäftigt. Was in ein noch leeres Erdgeschoss-Ladenlokal kommt, ist aktuell noch nicht spruchreif. Sicher ist, dass auch ein Sushi-Laden, allerdings im UG, per März eröffnet.

Der westliche Teil des Gebäudekomplexes (rechts) ist schon bald fertig, die Mieter ziehen in wenigen Wochen ein. Der östliche gehört Aargau Verkehr, hier wird unter anderem die Leitstelle untergebracht. Im Zwischenbau in der Mitte wurde die Glas-Beton-Kuppel montiert. zvg

Der zweite Hauptbau, jener der AVA, ist weniger weit fortgeschritten. Hier werden sich dereinst die neue Leitstelle, die AVA-Büros und ebenfalls Wohnungen befinden. Ins Untergeschoss kommt ein Migrolino-Shop, wie aus einem aktuell aufliegenden Baugesuch für den Innenausbau hervorgeht –angestrebt werden Öffnungszeiten von 6 bis 23 Uhr an 365 Tagen pro Jahr. Und: Eine Empanaderia zieht als Gastronomieangebot ins Erdgeschoss des Neubaus, das Baugesuch soll demnächst ebenfalls aufliegen.

So sieht der Neubau von der Hinteren Bahnhofstrasse her aus, mit Blick nach Osten. zvg

