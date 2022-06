Stadtchend: An der Aarauer Rathausgasse gibt es etwas Neues

Aarau An der Rathausgasse gibt es etwas Neues: «Stadtchend» wird nicht nur den Weihnachtsmarkt umkrempeln Mit der Agentur «Stadtchend» kommt die Zürcher Pointbreak Group in den Aargau. Ein Kollektiv aus kreativen Köpfen, spezialisiert auf Zwischennutzung im Gastro- und Freizeitbereich. Das gilt auch für ihr Lokal an der Rathausgasse. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 09.06.2022, 05.00 Uhr

Das Team hinter «Stadtchend», der Agentur, die den Aarauer Weihnachtsmarkt übernimmt: Katy Evans, Kim Grenacher und Micha Federle (v. l.). zvg

An der Rathausgasse 20 gibt es etwas Neues. Ein Schaufenster voller farbiger Luftballone, dazu ein Name: «Stadtchend». Doch hier zieht kein Kinderkleiderladen ein, sondern eine Agentur: «Stadtchend» plant den Aarauer Weihnachtsmarkt ganz neu. Und das ist längst nicht alles.

Hinter der Agentur Stadtchend steht die Zürcher Pointbreak Group, ein Kollektiv aus kreativen Köpfen und Machern, spezialisiert auf Zwischennutzung im Gastro- und Freizeitbereich und auf das Veranstalten von Grossevents. Bislang in den Kantonen Zürich, Zug und Luzern aktiv, kommt Pointbreak Group nun erstmals in den Aargau. Die Aarauer Agentur wird von Micha Federle, Katy Evans und Kim Grenacher geführt. Das Trio arbeitet seit über fünf Jahren zusammen, erst Anfang Jahr haben sie beispielsweise die Kollektivwerkstatt «The Studios» in Affoltern eröffnet.

«Wir wollen nicht im stillen Kämmerchen arbeiten»

Wenn auch die Pointbreak Group erstmals in den Aargau kommt, so ist die Region doch bestens bekannt: «Ich habe in Aarau die Schule besucht, lebe heute in Schafisheim und verbringe viel Freizeit in Aarau», sagt Kim Grenacher. Schon lange habe sie Aarau und den Aargau auf der Liste gehabt; jetzt habe sich mit der Neuausschreibung des Weihnachtsmarkts die perfekte Gelegenheit geboten.

Und als dann noch das Ladenlokal an der Rathausgasse frei wurde, sei das Paket perfekt gewesen: «Für uns steht Visibilität an oberster Stelle; wir wollen nicht im stillen Kämmerchen arbeiten, sondern als Anlaufstelle wahrgenommen werden», sagt Grenacher. Insbesondere weil es mit dem Weihnachtsmarkt um ein Projekt geht, das neu aufgegleist wird. «Da braucht es den Austausch mit Anwohnern, mit lokalen Machern und Anbietern.»

Venezianische Apéro-Bar mit stadtbekanntem Gesicht

Um diesen Austausch zu ermöglichen, soll das Lokal an der Rathausgasse nicht nur Agentur, sondern auch Treffpunkt werden. Das Lokal soll gleichermassen als Büro, Showroom, Verkaufslokal oder Galerie dienen. Und nicht zuletzt auch als Gastrobetrieb: Agnes Henz, Teamleiterin der Aarauer Stadtführer, wird gemeinsam mit ihrer Freundin Sandra Evangelisti das «SolOMBRA» betreiben, eine venezianische Pop-up-Apéro-Bar. Geöffnet donnerstags und freitags zu Apérozeiten, zeitlich begrenzt auf zwei bis drei Monate.

«Unser Lokal soll Platz für alles bieten», sagt Grenacher, deshalb wird das Angebot auch ständig verändert. Auch die Agentur selbst ist eine Zwischennutzung, Ende Jahr wird sie weiterziehen – aber in Aarau bleiben. Der Vertrag für den Weihnachtsmarkt gilt für fünf Jahre. Grenacher: «Wir haben vor zu bleiben. Wir haben noch viele Ideen.» Doch bevor es ans Weiterziehen geht, steht nun erst die Eröffnung an. Und das schon in wenigen Tagen: Eröffnet werden soll «Stadtchend» noch vor dem Maienzug.

