Aarau Altstadtdurchfahrt wird für Bus-Chauffeure schwieriger: «Uns ist es mit der aktuellen Situation nicht mehr wohl» Das öffentliche Leben verlagert sich mehr und mehr auf in die Altstadtgassen. Das gefällt den meisten Aarauerinnen und Aarauern sehr – aber es ruft auch gefährliche Situationen hervor. Nadja Rohner 15.05.2021, 05.00 Uhr

Die Busse müssen sich den knappen Platz in der Aarauer Altstadt mit den Menschen teilen. Nadja Rohner

Die Aarauer Altstadt ist unbestritten lebendiger als noch von ein paar Jahren. Die Zahl der Aussenbestuhlungen vor den Restaurants hat beispielsweise deutlich zugenommen, wie man auch den entsprechenden Baugesuchen entnehmen konnte. Aber anhand dieser Baugesuche – und der Einsprachen – zeigt sich nun, dass der öffentliche Verkehr zunehmend Probleme bei der Durchfahrt hat.

Aktuell ist zum Beispiel das Gesuch um eine erweiterte Aussenbestuhlung beim ehemaligen «Gossip», das unter neuer Führung bald wieder öffnen soll, hängig. Konkret sollen entlang der Rathausgasse zwei Reihen mit Tischen aufgestellt werden, die maximal vier Meter in die Gasse ragen. Dagegen hat die BBA Einsprache gemacht, wie Geschäftsführer Peter Baertschiger bestätigt.

Dasselbe passierte beim Aussenbestuhlungsgesuch des «Speck». Hier hat auch die Postauto AG, die mit zwei Kursen durch die Altstadt fährt, ihre Bedenken bei der Stadt deponiert. «Aus unserer Sicht wurden Aspekte der Verkehrssicherheit zu wenig beachtet», sagt Hansjörg Hunziker, Leiter Betriebszone Aargau der Postauto AG.

Viele Menschen sind sich der Gefahren nicht bewusst

Das Problem: Wer sich nicht mit grossen Fahrzeugen auskennt, unterschätzt die Gefahren. «Bei einem Gelenkbus sieht der Fahrer in der Kurve nicht mehr, was hinter dem Gelenk passiert», sagt Peter Baertschiger. Und Hansjörg Hunziker erklärt, dass selbst ein Aufstellen der Tische noch knapp innerhalb der sicheren Zone gefährlich werden kann, «wenn dann zum Beispiel jemand die Stühle in den Durchfahrtsbereich stellt».

Peter Baertschiger betont: «Ich verstehe, dass die Gastronomen aktuell versuchen, möglichst viel Umsatz zu machen, und wir haben wirklich nicht die Absicht, ihnen das Geschäft zu vermiesen. Aber so entstehen gefährliche Situationen. Unsere grösste Angst ist es, dass Menschen verletzt werden – uns ist es mit der aktuellen Situation einfach nicht mehr wohl in der Altstadt.»

Im Weg stehende Velos sind für die Chauffeure ein grosses Ärgernis

Nicht nur Menschen in den Boulevardrestaurants kommen in Konflikt mit dem Bus. Auch Kinder, die selbstvergessen im offenen Stadtbach spielen. Leute, die mit Kopfhörern in der nur leicht befahrenen Altstadt unterwegs sind. Und Velofahrer – respektive ihre Gefährte. «Nicht selten müssen unsere Fahrer entweder aussteigen und Velos, die im Weg liegen, wegräumen – oder dann der Fahrdienstleitstelle funken, damit das jemand erledigt», sagt Baertschiger. «Da haben wir hinterher auch schon böse Briefe erhalten, dass beim Wegstellen ein teures Velo kaputtgegangen sei.»

Letzten Sommer, so Baertschiger weiter, «haben wir auf eigene Kosten tageweise jemanden in die Nordecke der Metzgergasse gestellt, um dort dafür zu sorgen, dass keine Velos im Weg liegen». Die BBA habe vergeblich Markierungsstriche am Boden gefordert, wie es die Stadt Bern mache.

Probleme gibt es nicht erst seit Beginn der Pandemie. Schon früher kam es immer wieder mal zu Nutzungskonflikten. «Einmal stand am Samstag die Polizei bei uns im Depot und forderte, dass wir ab sofort nicht mehr durch die Altstadt fahren – soweit ich mich erinnere, weil gerade ein Anlass stattfand», sagt Baertschiger. Bei einigen Anlässen umfahren Postauto und BBA die Altstadt zwar auf Voranmeldung – etwa beim Maienzug-Vorabend –, das sei hier jedoch nicht der Fall gewesen. «Eigentlich müsste es doch umgekehrt sein: Die Polizei müsste sicherstellen, dass wir unseren Auftrag erfüllen können.»

Postauto hat weniger Durchfahrten als die BBA

Postauto meldet ähnliche Probleme wie die BBA, ist jedoch weniger häufig damit konfrontiert - schlicht, weil die BBA ein Vielfaches mehr Fahrten durch die Altstadt macht. «Die Durchfahrt ist aufgrund des eingeschränkten Platzes anspruchsvoll, mit gegenseitiger Akzeptanz und Respekt in der Regel jedoch machbar», sagt Hansjörg Hunziker. Und: «Der Besprechungs- und Abstimmungsbedarf für die Sommermonate besteht seit mehreren Jahren. Bisher wurden aus unserer Sicht immer für alle Seiten gangbare Kompromisslösungen gefunden.»

Die Einsprache beim «Speck» sei die einzige gewesen, die Postauto habe machen müssen. «Schliesslich wurde durch diese Sensibilisierung eine für beide Seiten zufriedenstellende Lösung gefunden», so Hunziker.