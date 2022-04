Aeschbachhalle Aarau: Bühne frei für ukrainische Artistinnen

Aarau Als Zeichen der Hoffnung: Ukrainische Artistinnen treten in der Aarauer Aeschbachhalle auf In diesen Tagen erarbeitet Regisseur Dominic Ulli gemeinsam mit 25 aus der Ukraine geflüchteten Artistinnen, Tänzerinnen und Sängerinnen ein zirzensisch-theatralisches Programm, in dem sie vom Erlebten erzählen. Harte Kost – aber auch Zeichen der Hoffnung und des Friedens. Katja Schlegel 07.04.2022, 05.00 Uhr

Die neuen Betreiber der Aeschbachhalle Aarau wollen Kulturschaffenden, die aus der Ukraine fliehen mussten, eine Plattform bieten. Zvg

Es soll keine Show werden im herkömmlichen Sinn, kein Spektakel. Dafür ein bis dato europaweit einmaliges Projekt: ein zirzensisch-theatralischer Abend in der Aarauer Aeschbachhalle. Von ukrainischen Zirkusartistinnen, Tänzerinnen und Musikerinnen, die an diesen Tagen vor dem Krieg in die Schweiz geflohen sind.

Eine verrückte Geschichte, eine Geschichte voller Trauer und Ungewissheit. Aber auch eine Geschichte voller glücklicher Fügungen, von Hilfsbereitschaft und Tatendrang. Eine Geschichte der Hoffnung.

Es ist eine verrückte Geschichte

Es war die einzige Schweizer Nummer, die er hatte. Und die rief Aleksandr Novac vom Bahnhof Zürich aus an, mit nicht mehr im Gepäck als einem Plastiksack mit Wasserflasche und Sandwich und einem kleinen Koffer mit T-Shirt und Hose. Hals über Kopf war der Handstandartist aus Butscha geflogen, fort aus der Ukraine, wo er die letzten 18 Jahren gelebt hatte, nur fort. Eine Flucht, die dank seines moldawischen Passes möglich war.

Dario Hauri, Betreiber der Aeschbachhalle, organisiert das mit Regisseur Dominic Ulli (links) und Marc Probst (Inhaber Smartec). Chris Iseli

Das war vor drei Wochen. Heute lebt Aleksandr Novac in der Wohnung, die bisher von Künstlerinnen der Aarauer Aeschbachhalle als Garderobe und Aufenthaltsraum diente. Dario Hauri, Präsident der neuen Betreibergesellschaft AHAarau AG, hat sie ihm zur Verfügung gestellt, ihm und Olga Krasnopolkska, die mit ihren drei Kindern ebenfalls in die Schweiz geflüchtet ist.

«Wir müssen diesen Frauen ihr eigenes Geld verdienen lassen»

Die Nummer gehört Dominic Ulli. Der Schweizer Artist, Regisseur und Showproduzent pflegt enge Kontakte zur Ukraine, noch im Januar war er mit seinen Kindern nach Berditchev nahe Kiew gereist, um dort für zwei Monate in einer der berühmtesten Zirkusschulen des Landes zu proben, der Schule von Olga Krasnopolska und ihrem Mann Anatoliy Zalevskiy, dem weltweit bekannten Handstandartisten.

Nur Tage vor der Invasion noch habe er sich mit Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko und Innenminister Denys Monastyrskyjbeim zum Abendessen getroffen, sagt Dominic Ulli. «Niemand, selbst die beiden, haben damals das Gefühl gehabt, dass Russland ernst machen könnte.» Ulli ging trotzdem, mit seinen Kindern. Vier Tage vor Kriegsausbruch.

Jetzt sind sie hier in der Schweiz, viele Artistinnen, Musikerinnen, Tänzerinnen, alle mit Status S. Frauen, denen es an vielem fehlt, die aber keine materielle Hilfe annehmen wollen. Weil es am Selbstwertgefühl nagt. Weil sie hoffen, dass alles bald wieder vorbei sein wird, dass sie zurückkönnen, heim zu ihren Männern, heim in ihr altes Leben. Doch Ulli schüttelt den Kopf, er glaubt nicht daran. Nicht mehr.

«Für mich war klar: Wir müssen diesen Frauen die Möglichkeit geben, eine Beschäftigung zu haben, sie ihrer Berufung nachgehen lassen, sie ihr eigenes Geld verdienen zu lassen. Ohne ihnen ihren Stolz zu nehmen.» Dominic Ulli fand Unterstützung: in seinem alten Bekannten Dario Hauri und in Marc Probst, Inhaber des Aarauer Veranstaltungstechnikers Smartec. «Hier können wir ganz konkret und direkt helfen», sagt Marc Probst.

Und Dario Hauri, der mit der Aeschbachhalle erst vom 29. April bis 1. Mai offiziell Eröffnung feiern wird und noch mitten im Umbau und den Vorbereitungsarbeiten steckt, sagt: «Es braucht auch die Spinner, die Macher, die scheinbar Unmögliches möglich machen. In Zeiten wie diesen erst recht.»

Je grösser die Unterstützung, desto mehr Shows

Veranstaltet vom neuen Aarauer Kulturverein AHA Live, unter der Regie von Dominic Ulli und Olga Krasnopolska und der Mitwirkung von Aleksandr Novac entsteht in diesen Tagen unter dem Titel «L’VIV – VIVID» (Lemberg – lebhaft) ein Programm, in dem rund 25 geflüchtete Kunstschaffende ihr Können zeigen. Kleine, feine Nummern, die vom Erlebten erzählen, vom Ertönen der Kriegssirenen bis zum Ankommen in der Schweiz. Zart, schmerzhaft, einschneidend. Harte Kost, bestimmt.

«Aber gleichzeitig auch Zeichen der Hoffnung, des Friedens und der Lebensfreude», sagt Dominic Ulli. Freude darüber, mit ihren Darbietungen Menschen zu berühren. Und Stolz. Stolz auf ihr Können, auf die ukrainische Kultur. Nach der Vorstellung sollen Ukrainerinnen auch mit dem Schweizer Publikum in Kontakt treten können.

Drei der 25 Artistinnen und Artisten, die auftreten werden: Valerie Dolynych, Ekaterina Kalinina und Alexandr Novac (v.l.). Chris Iseli

Ein erstes Ticket-Kontingent für drei Vorstellungen vom 12. bis 14. Mai mit je 450 Plätzen wurde am Mittwoch freigeschaltet. Je nach Nachfrage könnten bis zu sieben weitere Vorstellungen folgen. «Wir hoffen für die Kunstschaffenden, dass wir so viele Shows spielen können, wie möglich», sagt Dario Hauri. «Das steht und fällt aber mit der Unterstützung aus der Bevölkerung.»

Der Preis pro Ticket beträgt 80 Franken. Davon gehen 40 Prozent an die Kulturschaffenden, 20 Prozent an die Produktionskosten (gedeckelt auf die effektiven Kosten) – und 40 Prozent an die Zirkusschule von Anatoliy Zalevskiy. Für den Wiederaufbau dereinst. Und für die Finanzierung der aktuellen Nutzung: «Anatoliy hat den Campus der Zirkusschule zu einem Flüchtlingsdurchgangslager umgenutzt», sagt Dominic Ulli. Rund 300 Personen finden dort jeweils für zwei bis drei Tage Unterschlupf. Ein Ort, um neue Kraft zu schöpfen. Denn die Zirkusschule hat etwas Überlebenswichtiges in einer Umgebung, in der es nichts mehr gibt denn Zerstörung: einen Ziehbrunnen.

Hinweis

Tickets sind erhältlich unter www.eventfrog.ch/aha-vivid