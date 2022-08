Aarau Affenhitze beschäftigt auch den Wildpark Roggenhausen: «Wir fangen bereits an, Heu zuzufüttern» Viele Besucher trotz Sommerferien und Rekordtemperaturen bedeuten für die Wildpark-Angestellten viel Arbeit. Sie kämpfen aber auch mit der Hitze und sorgen dafür, dass die Tiere trotzdem gesund bleiben. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 05.08.2022, 17.47 Uhr

Das Wild lässt sich nur mit Futter aus dem Schatten locken. Deutlich sieht man am Gras, wie trocken es aktuell ist. Nadja Rohner

Es ist brütend heiss in der Stadt – und obwohl Vizestadtpräsident Werner Schib den Wildpark Roggenhausen als «kühlsten Ort in Aarau» bezeichnet, sind dessen Bewohner am frühen Nachmittag alles andere als aktiv. Platzhirsch Silvio (aktuell mit vollem Prachtgeweih) liegt in seiner Lieblingsecke im Schatten, die jungen Steinböckli haben sich in die Höhlen verzogen, von den ohnehin hitzeempfindlichen Murmeli – dieses Jahr mit einem Jungtier – ist schon gar nichts zu sehen. Dennoch ist der Wildpark erstaunlich gut besucht. «Vor allem am Wochenende hat es sehr, sehr, sehr viele Leute hier», sagt Daniel Müller, Leiter Ortsbürgergut bei der Stadt und somit in der Verwaltung für das «Roggi» zuständig.

Das habe Vor- und Nachteile, berichtete Tierparkmitarbeiter Ruedi Lindenmann anlässlich des Medienrundgangs diese Woche: «Vor Corona kam in den Sommerferien kaum jemand hierher. Jetzt ist es anders, wie man auch an den deutlich höheren Umsätzen am Karussell oder am Tierfutterautomat sehen kann. Für den Wildparkverein ist das gut, uns fehlt aber aktuell die ruhigere Sommerzeit, in der wir früher aufgelaufene Arbeit erledigen konnten.»

Tierpfleger Ruedi Lindenmann. Nadja Rohner

Die Hitze macht auch im Roggenhausental Mensch, Tier und Vegetation zu schaffen. Die Minipigs – die aktuell übrigens äusserst herzigen Nachwuchs haben – erhalten ab und zu gefrorene Früchte oder eine «Eisbombe». Bei den anderen Tieren heisst es: Schatten, genug Wasser und Grünfutter. Die Hirsche können sich aktuell nicht in Schlammpfützen suhlen, aber immerhin fliesst der Bach mitten durch die Gehege – da nehmen sie gerne ein Bad.

Bei den Hirschen hatten alle sieben Kühe ein Kalb geboren – so muss es sein. «Sie kamen alle sehr kurz hintereinander», sagt Lindenmann. «Das heisst: Die Brunft war gut, sowohl der Stier als auch die Kühe fit. Denn wenn er es schafft, alle sieben innert kurzer Zeit zu decken, hatte er offensichtlich viel Energie.» Aber so viele Tiere benötigen viel Futter. Und das wird langsam rar auf der Weide. «Wir fangen bereits an, Heu zuzufüttern», sagt Lindenmann. «Wenn wir diese Möglichkeit nicht hätten, müssten wir den Bestand rigoros reduzieren. Ich bin jetzt seit 15 Jahren hier. Wir hatten immer mal trockene Zeiten, aber nie so stetig wie dieses Jahr.»

Erst gerade hat es bei den Minipigs Nachwuchs gegeben. Nadja Rohner

Die Truthühner haben mit dem Wetter kein Problem. Auch hier gab es diesen Sommer mehrfach Nachwuchs – insgesamt 18 Küken. Tierpfleger-Lehrling Henning Endmann kümmert sich mit viel Hingabe um sie. Denn die Truthühner, so verrät er, sind nicht immer die fürsorglichsten Mütter. Die grössten Gefahren für die Küken sind Raubvögel sowie Nässe und Kälte. «Wenn es lang regnet, beginnen die Eier zu faulen und können sogar platzen. Dann will man nicht in der Nähe stehen, so stark stinkt es», erzählt der Lernende.

Diese Truthuhn-Küken sind schon fast erwachsen. Nadja Rohner

Bei den Steinböcken gab es diesen Sommer drei Junge, alles Weibchen. Sie seien zwar fast gleich alt, erzählt Tierpflegerin Alessandra Schwarb-Hug, aber weil eines mit einer Verletzung am Bein zu kämpfen gehabt habe, sei es deutlich kleiner als die anderen beiden. Damit wieder frisches Blut ins Gehege kommt, wurde letzte Woche ein junger Steinbock vom Tierpark Dählhölzli ins «Roggi» gebracht.

Neuerdings ist übrigens das Gehege mit Strom gesichert – nicht wegen der Steinböcke, sondern wegen der ebenfalls hier lebenden Murmeli. Wenn eines von der Gruppe verstossen wird, versucht es schon mal auszubüxen. Unter dem Zaun durch oder oben drüber, «die klettern daran hoch wie Äffchen», sagt Schwarb. Verstossene Tiere werden nach Möglichkeit an einen anderen Ort abgegeben, zum Beispiel in den Murmelipark auf dem Grimsel.

Man muss zweimal hinsehen: Die jungen Wildschweine haben sich unter den Asthaufen verkrochen und halten dort Siesta. Nadja Rohner

Treuen «Roggi»-Besuchern wird ausserdem aufgefallen sein, dass die alten, riesigen Wildschweine nicht mehr da sind. Der Wildpark hat nach Verlusten beschlossen, den Bestand neu aufzubauen, und erhielt dafür Jungtiere aus den Tierparks Dählhölzli und Lange-Erlen. Sie fühlen sich schon sehr wohl im kürzlich erweiterten Gehege. Obwohl die neue Rückzugsmöglichkeit in ein etwas abgeschottetes Waldstück zwar toll für die Wildschweine, aber nicht für die Besuchenden ist, die dort keinen Einblick haben. Deshalb ist die Gehegeerweiterung zeitweise geöffnet. «Es wäre nicht gut, wenn Besucher eine Stunde mit dem Bier in der Hand am Gehege stehen, die Wildschweine sehen wollen und dann ist keine Sau da», scherzt Ruedi Lindenmann.

