Aarau Aareschulhaus wird nun als erste Primarschule videoüberwacht – nach heftigen Vandalenakten in den Ferien Vor einem Jahr hat der Stadtrat die Videoüberwachung von zahlreichen Primarschulen in die Vernehmlassung geschickt. Nun wird diese im Scheibenschachen bereits umgesetzt, die anderen Schulen folgen. Ebenso wie der Spittelgarten und der Kirchplatz. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 11.08.2022, 05.00 Uhr

Das Aareschulhaus im Scheibenschachen in Aarau wird nach Vandalismus nun videoüberwacht. Katja Schlegel

An den Zugängen zum Schulareal Aare im Scheibenschachen (Primarschulhaus und Kindergarten) hängen neu Tafeln, die auf eine Videoüberwachung hinweisen. Damit wurde nun an einem ersten Ort umgesetzt, was vor einem Jahr angekündigt und bei den Parteien und der Öffentlichkeit in Vernehmlassung geschickt wurde: die Videoüberwachung der Primarschulen Aare, Gönhard und Telli, des Aare-Kindergartens und der Schulanlage Rohr. Bereits seit längerem überwacht werden das Oberstufenschulhaus Schachen und die Bezirksschule Zelgli.