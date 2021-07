Aarauer Schwäne werden zur Belastung

Aarau Aarauer Schwanenfamilie ist etwas zu unternehmungslustig – das schafft Probleme Diese Familie erstaunt sogar die Experten: Vor zehn Wochen sind die Aarauer Schwänchen geschlüpft, überlebt haben alle. Inzwischen gehen die elf Schwäne gerne auf grosse Ausflüge. Auf den Strassen führt das zu brenzligen Situationen. Alleine die Stadtpolizei musste schon über 20 Mal ausrücken. Katja Schlegel 16.07.2021, 05.00 Uhr

Die Schwanenfamilie lebt direkt neben der viel befahrenen Mühlemattstrasse. Diese nutzt sie gern als Spazierweg. Zvg/Heidi Hess

Sie stehen für Reinheit und Schönheit, für majestätische Eleganz – und für gesperrte Strassen, zumindest aktuell in Aarau. Die Höckerschwan-Grossfamilie vom Philosophenweg.

Die Aarauer Schwäne brechen dieses Jahr alle Rekorde: Schon ein Gelege mit neun Eiern ist aussergewöhnlich gross. Dass aber auch sämtliche Jungtiere allen Gefahren trotzen – nicht nur der reissenden Aare, sondern auch Füchsen, Hunden, Hechten – ist extrem selten. Fidel zeigt sich die elfköpfige Familie Tag für Tag den entzückten Spaziergängern. «Das ist sehr aussergewöhnlich», sagt dazu Erwin Osterwalder, Fachbereichsleiter Jagd beim Kanton. Hans Häfeli, Schwanenvater vom Hallwilersee, meinte gar:

«In über 30 Jahren habe ich nur zwei Mal ein Nest mit neun Eiern gesehen.»

Stadtpolizei zählt so viele Schwanen-Einsätze, wie noch nie

Inzwischen sind die Schwänchen zehn Wochen alt. Aus den weissen Flaumkugeln sind gräuliche Halbwüchsige geworden. Angst vor Menschen zeigen sie keine, gerne grasen sie mitten unter den Besuchern der «Schwanbar», lassen sich weder von Velofahrern noch von Spaziergängern stören. Und je grösser die Kleinen, desto unternehmungslustiger zeigt sich die Familie. Die Ausflüge gehen aber nicht nur aufs Wasser oder auf die Wiesen entlang der Aare, sondern eben auch auf die stark befahrene Strasse.

Herr und Frau Schwan mit den neun Kindern auf Ausflug in der Altstadt. Hier am 24. Juni am Fuss des Zollrains, wo sie von Passanten von der Strasse abgeschirmt werden. Florian Wicki

Das ist gefährlich; insbesondere für die Schwäne, aber auch für alle Verkehrsteilnehmer. Immer wieder muss die Polizei ausrücken und sicherstellen, das keiner der Vögel unter die Räder gerät. Allein die Stadtpolizei ist dieses Jahr schon 21 Mal wegen der Schwäne ausgerückt, so Daniel Ringier, Leiter Abteilung Sicherheit. Keine andere Schwanenfamilie hat in den Vorjahren mehr Einsatz gefordert.

Was die meisten freut und mit entsprechender Gelassenheit hingenommen wird, ärgert andere: Die elf zutraulichen Schwäne sind inzwischen ein eindrückliches Gegenüber. Das kann Angst machen. Und Schwäne auf der Strasse brauchen Geduld; denn so elegant sich die Tiere auf dem Wasser bewegen, so schwerfällig tun sie es an Land. Bis alle elf in Sicherheit sind, kann es dauern. Und wie immer in solchen Situationen werden erste Stimmen laut, die eine Lösung des Problems fordern. Von Umsiedeln ist die Rede – oder von Abschuss.

Umsiedeln ist kaum möglich, abschiessen verboten

Doch so einfach ist das nicht: Höckerschwäne sind ihrem Revier eng verbunden. So eng, dass sie gar ihr Nest metergenau an der immer gleichen Stelle bauen. «Umsiedeln funktioniert deshalb nicht – oder nur so lange, bis die Kleinen fliegen können», sagt Erwin Osterwalder vom Kanton. Geschossen werden dürfen die Tiere nicht; Höckerschwäne sind geschützte Tiere. Ausnahmen gibt es nur, wenn die Tiere schwere Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen verursachen oder zu aggressiv sind. Dann muss die kantonale Sektion Jagd und Fischerei den Abschuss erlauben.

Dass es Spaziergängern bei der Begegnung mit der stattlichen Schwanenfamilie unwohl werden kann, versteht Livio Rey, Mediensprecher der Vogelwarte Sempach. Er rät, die Tiere gut zu beobachten und entsprechend zu reagieren:

«Schwäne, die auf Menschen zukommen, fühlen sich sicher. Sollten sie aber fauchen und sich aufplustern, hat man sich zu sehr genähert und sollte Abstand nehmen.»

Laut Rey steigt der Bestand der Höckerschwäne schweizweit. Das überrasche aber nicht, schliesslich sei der Schwan ein sehr anpassungsfähiges Tier. «Wer mit dem Menschen zurecht kommt, der lebt gut.» Für die Aarauer Schwäne gebe es deshalb wohl auch keinen Grund, sich eine ruhigere Kinderstube zu suchen.

Den Aarauerinnen und Aarauern bleibt also nichts anderes, als sich mit der Situation zu arrangieren. Spätestens im Winter werden die Eltern ihre Jungen vertreiben, dann erübrigt sich jede Diskussion. Und im nächsten Frühling werden sich bestimmt alle wieder über die neuen herzigen Flaumbällchen freuen.

Die Schwäne am Aarauer Philosophenweg sind in der ersten Mai-Woche geschlüpft. Die schönsten Bilder in der Galerie:

