Aarau Aarauer Schüler fliegen auf Altstadt-Kiosk: «Manchmal kommen über 100 Personen pro Tag zu uns» Ein neuer Kiosk – nach dem Prinzip eines Berliner «Spätis» – hat in der Aarauer Altstadt seine Türen geöffnet. Die zwei rund 20-jährigen Betreiber erklären, was ihnen genau vorschwebt und in welche Stadt sie dereinst gerne expandieren möchten. Florian Wicki Jetzt kommentieren 24.01.2023, 05.00 Uhr

Sven Kennel (links) und Nikola Zdravev haben in der Aarauer Altstadt einen neuen Kiosk eröffnet. Florian Wicki

Wer kennt es nicht: Plötzlich packt einen der Heisshunger, man sucht die ganze Küche ab und findet einfach keine Snacks, die dieses Bedürfnis stillen können. Man schaut auf die Uhr und merkt, dass Sonntagabend ist und alle Läden in der näheren Umgebung bereits geschlossen haben.

In dieser Situation können Sven Kennel (22) aus Suhr und Nikola Zdravev (21) aus Menziken Abhilfe schaffen: Die beiden haben in der Altstadt, zwischen Tabakhaus und Al Ahram, einen Kiosk eröffnet. Seit Mitte November findet man im ALO-Kiosk – der Name wurde vom Wort «Hallo» abgeleitet – verschiedene Arten von Snacks, salzig und süss, vorzugsweise aus dem amerikanischen Raum. Zdravev erklärt: «Wir haben die Möglichkeit erhalten, die Liegenschaft zu mieten, und haben die Chance gleich ergriffen.» Ihnen hätten besonders die amerikanischen Snacks gefehlt, die man sonst nirgendwo in Aarau findet.

Auf die Idee sind die beiden gekommen, als sie in Amsterdam in einem solchen Kiosk waren, fügt Kennel an: «Wir haben uns gefragt, warum es das bei uns nicht gibt.» Nach rund eineinhalb Jahren der Planung konnten sie ihren Laden eröffnen. Bisher ist der Andrang ungebremst, so Zdravev: «Im Schnitt kommen sicher 40–50 Personen pro Tag zu uns, manchmal sind es auch über 100, wenn wir gerade etwas Neues ins Sortiment aufnehmen.»

Internetphänomene helfen dem Marketing

Die Kundschaft bestehe derzeit mehrheitlich aus Kindern und Jugendlichen, die im Fernsehen oder im Internet auf eine Süssigkeit aufmerksam wurden und diese nun auch kaufen wollten, erklärt er: «Wenn ein Influencer auf Tiktok etwas bewirbt, wollen die Kids das auch probieren, dann kommen sie zu uns.»

Das hätte sich etwa gezeigt, als auf der sozialen Plattform plötzlich Takis beworben wurden, mexikanische Chips auf Maisbasis: «Wir wurden ununterbrochen gefragt, wann wir die auch bei uns im Laden haben. Am Tag, als sie schliesslich geliefert wurden, hatten wir nicht einmal Zeit, die Kisten auszuräumen, bevor sie gekauft wurden.» Inzwischen gehöre gefühlt die halbe Aarauer Schülerschaft zu ihren Kunden. Folglich werben die beiden auch hauptsächlich auf Tiktok und Instagram.

Zum Sortiment gehören verschiedenste Süssigkeiten, die man sonst eher im amerikanischen Raum findet. Florian Wicki

Speziell am ALO-Kiosk ist nicht nur das Angebot, auch die Öffnungszeiten. Der Kiosk hat täglich von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Für die beiden Betreiber kein Problem, so Kennel: «Wir wechseln uns ab im Laden, so arbeitet jeder drei bis vier Tage und hat nachher wieder Pause.» Ausserdem sei es ja nicht nur eine Arbeit, sondern auch eine Leidenschaft, fügt er an: «Es ist ein schönes Gefühl, wenn ein Kunde in unseren Laden kommt und grosse Augen macht, wenn er unser Sortiment sieht. Seine Freude macht uns dann auch wieder Freude.» Neben «Takis» gehören «Sour Patch Kids», «Cheetos» und «Twinkies» zu den beliebtesten Produkten, man findet aber auch Bier, Kaffee und Raucherwaren dort.

Sortimentausbau und Webshop in Planung

Als Nächstes steht ein Ausbau des Sortiments auf dem Programm, sodass man schliesslich im ALO-Kiosk alles für den täglichen Bedarf findet. Zdravev: «Quasi wie an einer Tankstelle, einfach ohne das Benzin.» Bald folgen etwa verschiedene Ramen-Instantnudeln, oder auch «gesündere» Snacks wie Müesli- oder Proteinriegel. Dafür müssen sich die beiden erst schlaumachen, sagt Zdravev und lacht: «Unsere Expertise beschränkt sich derzeit eher auf ungesunde Snacks.»

Weiter arbeiten sie an einem Webshop, der demnächst eröffnen soll. Dazu haben die beiden auch Ambitionen für die Zukunft, fügt Kennel an: «Wenn es gut läuft, können wir uns vorstellen, mehrere Filialen zu gründen und dann auch in grössere Städte zu expandieren, etwa nach Baden, Zürich oder auch Basel.»

Sie wollen die Freiheit nicht mehr missen

Zu diesem Zweck wollen die beiden Jungunternehmer – Zdravev ist gelernter Automatiker, Kennel hat zuletzt als Reifenpraktiker gearbeitet – auch sämtlichen Gewinn, welchen der Laden bereits jetzt abwirft, laufend ins Geschäft investieren.

Auch wenn die beiden in ihrem jungen Alter erst begrenzt Arbeitserfahrung sammeln konnten, für sie ist bereits jetzt klar, dass sie nicht mehr aus der Selbstständigkeit in ein Angestelltenverhältnis wechseln möchten. Dafür überwiegen die Vorteile zu stark, so Zdravev: «Klar hat man als Unternehmer immer ein gewisses Risiko und arbeitet tendenziell mehr, als wenn man in einer Firma angestellt ist. Dafür arbeitet man für sich selber und ist sein eigener Chef – das ermöglicht Freiheiten, die wir nicht mehr missen möchten.»

