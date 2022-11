Flugzeugcrash Aarau wird Schauplatz der Patrouille-Suisse-Gerichtsverhandlung Einer der Piloten, der in den Crash von 2016 in Holland verwickelt war, muss im Aarauer Kultur- und Kongresshaus vor Gericht. 16.11.2022, 18.15 Uhr

Die Patrouille Suisse flog hier im Juni 2016 ausnahmsweise in Fünfer- statt Sechserformation, weil einige Tage zuvor der Absturz in den Niederlanden einen verletzten Piloten gefordert hatte. Bild: Robert Hess

Im Militär mahlen die Mühlen offenbar nicht allzu schnell: Sechseinhalb Jahre ist es bereits her, seit am 9. Juni 2016 in der Nähe des niederländischen Luftwaffenstützpunkts Leeuwarden zu einem Crash zweier Kampfflugzeuge kam. Während eines Trainingsflugs für die Netherlands Air Force Open Days 2016 kollidierten zwei Kampfflugzeuge vom Typ Northrop F-5 E Tiger II der Patrouille Suisse. Eines der Flugzeuge stürzte ab, der Pilot konnte sich jedoch mit dem Schleudersitz retten und wurde nur leicht verletzt. Der zweite Pilot konnte sein beschädigtes Flugzeug sicher landen.