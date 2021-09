Pferderennen im Schachen Aarau: 90 Minuten warten für Covidtest

Aarau 90 Minuten anstehen für Corona-Test: Lange Schlange vor der Pferderennbahn Turf-Sport auf höchstem Niveau: An den zweiten Herbstrenntag im Schachen kamen über 5000 Besucher. Knapp 400 nahmen sehr lange Wartezeiten in Kauf. Urs Helbling 13.09.2021, 07.49 Uhr

Die Warteschlange vor dem Covid-Testcenter am zweiten Pferderenntag im Aarauer Schachen. Urs Helbling / Aargauer Zeitung

Am ersten Wochenende 4500 Besucher, jetzt 5250 Zuschauer: Das Comeback der Aarauer Pferderenntage nach der Corona-Zwangspause ist vollauf geglückt. Auch dank der Hilfe von Petrus: An beiden Wochenenden war perfektes «Schachen»-Wetter. Entsprechend befriedigt war am Sonntagabend Daniel Frischknecht, der Vizepräsident des Aargauischen Rennvereins (ARV). «Einziger Wermutstropfen waren die relativ langen Wartezeiten beim Corona-Testzentrum», sagte Frischknecht. Problemlos auf das Renngelände konnte, wer ein Covid-Zertifikat hatte. Wer sich vor Ort (gratis) testen lassen musste, wartete bis zu 90 Minuten. Am ersten Wochenende wurden etwa 200 Tests gemacht, gestern waren es knapp 400.