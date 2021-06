Junge im Glück Lehrabschluss Handelsschule KV Aarau

Aarau 9 von 10 konnten jubeln: Das grosse Glück der bestandenen Prüfung Die jungen Leute haben jahrelang gelernt und dann auf die Prüfung gebüffelt. Ihre Eltern, Grosseltern, Betreuer fieberten und litten mit. An der Handelschule KV Aarau fand jetzt die Diplomfeier statt. Ersgtmals wurde diese virtuell ruchgeführt. Urs Helbling 25.06.2021, 23.22 Uhr

Diplomfeier der Handelsschule KV Aarau: Die stolze Leonie Helbling lächelt in die Kamera und grüsst übers Internet ihre Mitschüler und Angehörigen. Sie wohnt in Rohr und hat ihre KV-Ausbildung auf der Barmelweid gemacht. Fabio Baranzini

Üblicherweise erhalten die Kaufleute und Detailhändler, die in den letzten zwei, drei Jahren im Pestalozzischulhaus ein- und ausgegangen sind, ihre Diplome in der katholische Kirche Aarau. Wegen Corona musste dieses Jahr die erste und hoffentlich letzte hybride Diplomfeier durchgeführt werden, wie es KV-Rektor Ozan Kaya ausdrückte. Die allerbesten Absolventen (die in den Rängen) sassen in der Aula, ihre Kolleginnen und Kollegen in den Klassenzimmern und die Angehörigen zu Hause vor den Computern, von wo aus sie den Livestream mitverfolgen konnten.