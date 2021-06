Aarau 40 Jahre «Töpferhaus» für psychisch beeinträchtigte Menschen: Warum ein Ende der Geschichte nicht absehbar ist Vor 40 Jahren wurde das «Töpferhaus» in Aarau als Ort für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung gegründet. Warum das Haus so heisst, warum der Bedarf nach Plätzen weiterhin steigt und was sich die Verantwortlichen für die Zukunft wünschen. Katja Schlegel 11.06.2021, 15.00 Uhr

Franziska Zehnder (Präsidentin Stiftungsrat, links), Regine Frey (Kommunikation) und Leiter Daniel Aeberhard. Britta Gut

Als diese Geschichte ihren Anfang nahm, war die Sache einfach: Wer psychische Probleme hatte, dessen Eltern waren bestimmt Alkoholiker und arbeitslos. Oder alleinerziehend und nie daheim. Verwahrlost eben, das hatte man nun davon. Sollten sich doch andere darum kümmern; das war die landläufige Meinung.

Und das tat eine Gruppe des Cevi Aarau, des christlichen Jugendverbands, rund um das Ehepaar Vreni und Hans Fuhrer. Sie gründeten an der Weltistrasse eine Wohngemeinschaft für eine Handvoll junger Menschen in einer schwierigen Lebenssituation, um ihnen ein familiäres Umfeld zu bieten. Der Name der Institution: Töpferhaus. In Anlehnung an die Bibelstelle des Propheten Jeremia im Alten Testament: «Wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid auch ihr in meiner Hand». Das war 1981.

Damals eine Handvoll Klienten, heute 220

Heute, 40 Jahre später, ist vieles anders. Das «Töpferhaus» ist mittlerweile eine Stiftung, die an ihren Standorten in Aarau, Lenzburg und Suhr (ab Juli) rund 220 Klientinnen und Klienten betreut, begleitet von 65 Mitarbeitenden in den vier Bereichen Wohnen, Arbeiten, Tagesstätte und Job-Coaching.

In und um Aarau herum kennt man das «Töpferhaus». Dank der Teigwaren, die man aufgrund der Vergangenheit des Sitzes an der Bachstrasse 117, die ehemalige Teigwarenfabrik Businger, produziert. Und natürlich dank all der Süssigkeiten: den Gugelhöpfli, den Rüeblitorten, dem Goldstück und dem Bachfisch. Mitunter dank der Zusammenarbeit mit Coop ist der Produkteerlös ein wichtiges Standbein geworden.

«Töpferhaus»-Klientin Shaima freut sich darauf, mit der «Bachfisch»-Produktion nach Suhr zu ziehen. Insbesondere auf mehr Platz: «An Nachmittag wird es hier manchmal ganz schön eng, wenn die letzten Fische gebacken werden und gleichzeitig die Vorbereitungsarbeiten für den nächsten Tag laufen.» Britta Gut

Die Rechtsform hat sich verändert, die Grösse, die Betätigungsfelder. Und zum Glück auch die öffentliche Wahrnehmung psychisch Beeinträchtigter. «Die Gesellschaft tut sich heute nicht mehr so schwer damit, wie noch vor 40 Jahren», sagt Daniel Aeberhard, der das «Töpferhaus» seit zwölf Jahren leitet. Auch das Bedürfnis nach Institutionen wie dem «Töpferhaus» ist heute unbestritten.

«Es gibt nicht die Gesunden und die Kranken»

Trotzdem wünschen er und Stiftungsratspräsidentin Franziska Zehnder sich, dass sich da noch mehr tut: «Es wäre schön, wenn man vorbehaltloser auf solche Menschen zugehen würde», sagt Zehnder. «Es gibt nicht die Gesunden und die Kranken, es ist bei vielen einfach ein Teil des Lebens, den man annehmen muss.» Und Regine Frey, Kommunikationsverantwortliche, fügt an:

«Es sind vollwertige Menschen und spannende Persönlichkeiten.»

«Früher war der therapeutische Ansatz, die Klienten innert Frist in die Selbstständigkeit zurückzubringen», sagt Aeberhard. Auch heute werde eine möglichst hohe Selbstständigkeit angestrebt. Die Intensität der Betreuung wird angepasst, aber ganz nach der persönlichen Entwicklung. «Genesung steht nicht im Vordergrund», sagt Aeberhard. «Wir möchten vielmehr dazu beitragen, dass Klientinnen und Klienten ihr Leben wieder in die Hand nehmen, ihre Eigenständigkeit zurückgewinnen.»

Nachfrage nach Plätzen steigt weiter

Die Nachfrage nach solchen Plätzen steigt, insbesondere solche im begleiteten Wohnen und für Angebote für junge Menschen zwischen 18 und 25 Jahren. Deshalb baut das «Töpferhaus» aus, im Juli ist der Neubau mit Produktionsräumen und 19 Wohnstudios bezugsbereit. Doch obwohl noch nicht einmal bezogen, gibt es für Suhr bereits eine Warteliste von 20 Personen. «Der Bedarf steigt von Jahr zu Jahr; leider», sagt Aeberhard.

Im Juli kann der Neubau in Suhr bezogen werden.

Visualisierung/ AAR

Das hat der Kanton erkannt und plant deshalb, den ambulanten Teil auszubauen. Das ist sehr im Sinn des «Töpferhauses»: «Eine ambulante Behandlung separiert die Betroffenen weniger», sagt Zehnder.

Wäre es möglich, dass es das Töpferhaus dereinst nicht mehr braucht?

Dieses Trennende ist es denn auch, was sich die Verantwortlichen für die Zukunft wünschen, dass es verschwinden möge. Mit Suhr macht das «Töpferhaus» da einen wichtigen Schritt. Ein Schritt in die Mitte der Gesellschaft, mitten in ein Wohnquartier. Das ist Franziska Zehnder und Daniel Aeberhard wichtig. «Wir möchten unbedingt, dass psychisch Beeinträchtigte vermehrt Teil der Gesellschaft werden», sagt Aeberhard. «Denn diese Krankheiten sind Teil der Gesellschaft, es kann jeden treffen.»

Dass sich dereinst die Arbeitswelt da hingehend entwickeln könnte, dass eine Institution wie das «Töpferhaus» nicht mehr nötig wäre, sei zwar wünschenswert, sagt Franziska Zehnder. «Aber es ist auch eine Illusion, das wissen wir. Deshalb setzen wir uns als Töpferhaus weiterhin dafür ein, Gestaltungsraum für Menschen zu sein.»