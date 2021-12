Bezirksgericht Aarau 30-Jährige lässt ihren besten Freund ohne Führerausweis fahren und belügt danach die Polizei Eine Busse von 2000 Franken für einmal lügen findet eine Frau aus dem Kanton Solothurn zu hoch. Sie ficht den Strafbefehl an und erhält eine Gerichtsverhandlung. Die Busse wird gesenkt, finanziell gelohnt hat es sich dennoch nicht wirklich. Zara Zatti Jetzt kommentieren 24.12.2021, 05.00 Uhr

Aus Angst, ihr bester Freund könnte Probleme bekommen, lügt die Beschuldigte die Polizei an. Und bekommt selber Probleme. Symbolbild: Severin Bigler

Sabrina (Name geändert) findet es nicht gerecht, dass sie für ihre Tat derart hart bestraft werden soll. «Es wäre schade, wenn diejenigen, die ehrlich sind, härter bestraft werden als jene, die nichts sagen.» So formulierte die 30-jährige Schweizerin ihre letzten Worte vor dem Gerichtsurteil. Vor dem Bezirksgericht Aarau erscheinen musste sie, weil sie bei der Polizei gelogen hatte.

Eines Nachts sass Sabrina mit ihrem besten Freund (gegen ihn läuft ein separates Verfahren) im Auto. Sie standen auf einem Parkplatz in Suhr und tranken dort etwas. Gefahren war ihr bester Freund. Was Sabrina offenbar nicht wusste: Dem Freund wurde vor kurzem der Führerschein entzogen. Eine Polizeipatrouille sah das Auto und bemerkte den Alkoholgeruch im Wagen. Im Gespräch mit der Polizei erfuhr Sabrina dann, dass ihr Freund seinen Führerschein gar nicht mehr hat. Das veranlasste sie, auf dem Polizeiposten anzugeben, dass sie und nicht er das Auto gelenkt hatte. «Ich habe das automatisch gesagt, um ihn zu schützen.»

Die Staatsanwaltschaft klagte Sabrina wegen versuchter Begünstigung, Irreführung der Rechtspflege und wegen Überlassen eines Fahrzeuges an eine Person ohne Führerausweis an. Wegen Irreführung der Rechtspflege hatte sie sich, nach Meinung der Staatsanwaltschaft, schuldig gemacht, weil sie sich fälschlicherweise selbst einer strafbaren Handlung beschuldigte. Damit war das Fahren in alkoholisiertem Zustand gemeint. Die Staatsanwaltschaft forderte eine bedingte Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 90 Franken und eine Busse von 2000 Franken. Das wollte Sabrina nicht auf sich sitzen lassen und focht den Strafbefehl an, weshalb sie vor Gericht erscheinen musste.

Die Busse sinkt, die Gerichtskosten werden teurer

Vom Gericht wurde Sabrina schlussendlich nur wegen versuchter Begünstigung verurteilt. Gerichtspräsident Reto Leiser kam zum Schluss, dass sie mit gutem Gewissen davon ausgehen konnte, dass ihr Freund den Führerausweis noch besass. Auch, weil sie ihn zuvor schon mehrmals im Geschäftsauto gesehen hatte. Auch von der Irreführung der Rechtspflege wurde sie freigesprochen. Dies, weil der Alkoholpegel von Sabrina laut den Akten nicht gegen das Gesetz verstiess.

Das Gericht verurteilte sie zu einer bedingten Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 110 Franken und setzte die Busse auf 800 Franken herunter. Zum letzten Wort der 30-Jährigen sagte Leiser: «Sie haben recht, am besten sagt man gegenüber der Polizei nichts. Aber wenn Sie etwas sagen, dann bekommen Sie ein Problem, wenn es nicht der Wahrheit entspricht.»

Finanziell ausbezahlt hat sich der Weiterzug ans Gericht für Sabrina nicht wirklich. Zwar fällt die Busse tiefer aus, durch die Gerichtsverhandlung steigen aber die Kosten, welche sie selbst bezahlen muss. Als sie am Schluss erfährt, dass sie mit dem Besuch vor Gericht nur 200 Franken gespart hat, sagt sie ironisch: «Ja super, das hat sich gelohnt.»

Das Urteil kann sowohl von Sabrina als auch von der Staatsanwaltschaft ans Obergericht weitergezogen werden.

