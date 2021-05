Aarau 200 Mitarbeitende und rund 60 Mio. Franken Umsatz: Labor und Pathologie sind am Kantonsspital jetzt endlich in einem Neubau vereint Im neuen Gebäude an der Tramstrasse haben die beiden Institute genug Platz, um zu wachsen. Sie wollen vor allem auch mehr externe Kunden gewinnen, um die Infrastruktur auszulasten. Nadja Rohner, Urs Helbling 28.05.2021, 18.47 Uhr

Im neuen Gebäude arbeiten rund 200 Personen. Britta Gut

Noch hängen Plastikplanen vor den Fenstern des neusten Kantonsspital-Gebäudes. Wie der Schleier die Braut verhüllen sie den Bau, weil die Fassade nun doch noch nicht so ist, wie sie dereinst sein soll (Kratzputz). Doch drinnen wird bereits gearbeitet: Die Institute für Labormedizin und Pathologie, bisher auf neun in die Jahre gekommene Gebäude verteilt und an akuter Platznot leidend, zügeln aktuell nach und nach in den Neubau an der Tramstrasse. Dort führen sie ihren Betrieb nahtlos weiter. Das neue Gebäude mit fünf oberirdischen und einem unterirdischen Geschoss wurde dort erstellt, wo früher das Restaurant Bavaria stand, und konnte – bis eben auf die Fassade – termingerecht fertiggestellt werden.

Das neue Labor- und Pathologiegebäude ist aktuell noch verhüllt. Britta Gut

Bisher sind erst rund 56,5 Mio. Franken des Budgets von 62,5 Mio. verbraucht. Das freut Sergio Baumann, Leiter Departement Betrieb – die Budgetunterschreitung sei wichtig für «unser notleidendes Spital». Das «tolle Gebäude» erfülle alle hohen Erwartungen und «die beiden Institute erhalten die Plattform, die sie schon längst verdient haben». Der Prozess zu einer Infrastruktur, die allen Beteiligten gerecht werde, sei nicht einfach gewesen: «Solche komplexen Häuser muss man sich gemeinsam mit den Nutzern erkrampfen und erkämpfen, aber das Resultat ist hervorragend.» Durch die räumliche Zusammenführung können Arbeits- und Kommunikationswege verkürzt werden, was zu mehr Effizienz führe.

Man kann das neue Haus durchaus als kleine Fabrik bezeichnen. Das Institut für Labormedizin macht rund 51 Mio. Franken Umsatz im Jahr (Tendenz steigend), die Pathologie 9 Mio. Franken. Sie beschäftigen gesamthaft rund 200 Mitarbeitende – von der Ärztin bis zur Sekretärin, von der Lernenden bis zur Biomedizinischen Analytikerin.

In der Pathologie werden unter anderem Gewebeproben untersucht (hier: Teile einer Lunge). Dieser Fachbereich nennt sich Histologie. Britta Gut

«Die beiden Institute erbringen mit ihrer Arbeit entscheidende Leistungen für eine korrekte Diagnosestellung – für alle Patientinnen und Patienten, vom 500 Gramm leichten Frühgeborenen bis zum 200 Kilo schweren Kranken», so Christoph Egger, stellvertretender CEO und ärztlicher Leiter des KSA. Beide Institute sind aber auch in der Forschung tätig. Sie stünden über die Kantonsgrenze hinweg für «eine hohe fachliche Expertise und Zuverlässigkeit». Das Institut für Labormedizin beispielsweise macht aktuell rund 15 Prozent seines Umsatzes durch externe Einsender. Die Kundenbasis solle jedoch nun, da der Platz vorhanden ist, erweitert werden, sagt Egger: Spezialistinnen und Geräte würden dadurch besser ausgelastet.

Der Reinraum ist noch nicht ganz fertig. Im Normalbetrieb sind die Mitarbeitenden nicht in diesem Ausmass verhüllt. Britta Gut

Oben im dritten Stockwerk befindet sich unter anderem das «Core Lab», das Kernlabor. Es ist rund um die Uhr in Betrieb, wobei nachts nur zwei Personen dafür zuständig sind, dass dringend benötigte Analysen abgewickelt werden. Die Proben – Blut, Harn, Gehirnflüssigkeit beispielsweise – kommen per Rohrpost aus dem Hauptgebäude und werden dann in eine «Laborstrasse» geschickt: Eine Art Förderband, das die Proben von Maschine zu Maschine bringt, «wie bei einer Carrera-Bahn», so Chefärztin Angelika Hammerer, die das neue Laborgebäude als «Meilenstein» bezeichnet.

Angelika Hammerer ist seit 2018 Chefärztin des Instituts für Labormedizin. Neben ihr sieht man die «Carrera-Bahn» für die Proben. Britta Gut

In ihrem Institut läuft aber auch künftig nicht alles automatisiert: Manche Analysen müssen noch von Hand oder am Mikroskop erledigt werden, weil man gewisse Veränderungen, zum Beispiel an den roten oder weissen Blutkörperchen, nur so erkennt. 3,2 Mio. Analysen macht das Institut pro Jahr, von rund 200'000 Patienten. Dazu gehören Spezialuntersuchungen, etwa Fertilitätstests für Spermien. Auch ein Stammzelllabor hat das KSA – dessen heikler Umzug steht noch bevor.

Einige Bereiche sind bereits komplett gezügelt. Im neuen Gebäude haben die Mitarbeitenden viel mehr Platz. Britta Gut

Im ersten Stockwerk befindet sich das Reich der Pathologie. Hier ist die Züglete beinahe komplett abgeschlossen. Das neue Elektronenmikroskop ist indes noch nicht parat. Wochenlang ist es im Suezkanal festgehangen. Aber nun sitzen in einem fensterlosen Raum im zweiten Stock Techniker und installieren das Gerät, das seinen Vorgänger aus den 1960er-Jahren ablösen wird. Die Pathologie braucht das Elektronenmikroskop vor allem für die Diagnostik im Bereich der Nierenkrankheiten.

Das «Core Lab». Britta Gut

Auch die meisten anderen Geräte werden ersetzt – was einen nicht unbedeutenden Teil des Budgets ausmacht. Man habe sie bewusst nicht in der üblichen Kadenz ersetzt, sagt Sergio Baumann. Das ermöglicht nun die Anschaffung einer neuen Ausstattung und gleichzeitig die Aufrechterhaltung des Betriebs.

Rainer Grobholz, seit 2010 Chefarzt der Pathologie. Britta Gut

Das Pathologische Institut wird von Chefarzt Rainer Grobholz geleitet. «Wir stehen üblicherweise nicht im Keller über tropfenden Leichen, wie man das im TV sieht», stellt er klar. Die meisten Patienten sind am Leben und dringend darauf angewiesen, dass Grobholz und sein Team aus Gewebeproben (Histologie) oder aber aus Zellen in Flüssigkeiten (Zytologie) die richtige Diagnose stellen. Manchmal sogar noch während der Patient auf dem OP-Tisch liegt. In solchen Fällen wird die entnommene Gewebeprobe ins Labor gebracht, schockgefroren, geschnitten und angefärbt, bevor sie unter dem Mikroskop landet. Innert 20 Minuten erhalten die operierenden Ärzte eine Rückmeldung.

Die Gewebeproben werden in Wachs gegossen und dann hauchdünn geschnitten. Britta Gut

In den meisten Fällen aber werden die Gewebeproben am ersten Tag vorbereitet, über Nacht entwässert und am nächsten Morgen früh in Wachs gegossen, dann in drei Mikrometer dicke Scheibchen geschnitten und ebenfalls untersucht. Dass sie dabei digitalisiert werden – das KSA hatte dies als erstes Spital in der Schweiz eingeführt –, macht den Chefarzt stolz.

Die Proben werden digitalisiert und können so am PC analysiert werden. Britta Gut

Hammerer und Grobholz sind sich einig, dass mit der neuen Infrastruktur nicht nur bessere Arbeitsbedingungen für Fachkräfte, sondern auch die Voraussetzungen für einen Kapazitätsausbau geschaffen wurden. Und für Innovationen – es gehe ganz klar in Richtung personalisierte, individuelle Medizin, sagt Rainer Grobholz.