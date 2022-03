Teil des Aabachs wird zum Schutz der Vögel gesperrt

Aabach Schwimmen erlaubt, alles andere nicht: Ein Teil des Aabachs wird wieder während dreier Monate zum Schutz der Vögel gesperrt Bisher wurden Unbelehrbare verwarnt, künftig werden auch Bussen ausgestellt, wenn man sich nicht an die Verbote am Aabach hält. Grund dafür sind scheue, schützenswerte Brutvögel, die sich vom Menschen allzu leicht vertreiben lassen. Anja Suter Jetzt kommentieren 21.03.2022, 05.00 Uhr

Der Aabachabschnitt wird am 1. April 2022 zum dritten Mal in Folge für drei Monate gesperrt. Anja Suter

Mit den steigenden Temperaturen und dem Frühling vor der Türe zieht es auch immer mehr Besucherinnen und Besucher an den Hallwilersee. Je wärmer es wird, desto mehr Menschen trauen sich auch für ein kurzen Schwumm oder einer Runde auf dem Stand-up-Paddle ins Wasser. Einige wagen sich auch in Richtung Aabach. Dies ist ab dem ersten April jedoch verboten – zumindest teilweise. Seit 2020 ist der Aabach-Abschnitt zwischen dem Ausfluss aus dem Hallwilersee bis und mit zum Schloss Hallwyl für Boote und Schwimmkörper aller Art gesperrt. Das umfasst beispielsweise auch Stand-up-Paddle und Luftmatratzen. Geschwommen werden darf aber weiterhin. Sinn und Zweck des Verbotes ist der Schutz der am Aabach lebenden Brutvögel.

Wilke Scheitlin-Brandt ist der Chef der Hallwilersee-Ranger. Chris Iseli

Für den Chef der Hallwilersee-Rangern Wilke Scheitlin-Brandt ist die temporäre Sperrung des Aabach-Abschnittes ein Erfolg. «Im Sommer sieht es am Aabach jeweils aus wie an einem Kanal in Venedig», erklärt er. Mit der Sperrung habe man die Anzahl Personen aber um rund 75 Prozent verringern können. «Jetzt gibt es leider noch die Unbelehrbaren und die Unwissenden.» Personen, die sich in den Jahren zuvor nicht an das Verbot gehalten hatten, wurden verwarnt. Man sei zurückhaltend gewesen, damit sich das Publikum daran gewöhnen könne, so Scheitlin-Brandt. Dies ändert sich jedoch. «Jetzt werden durch die Polizei auch Bussen ausgestellt.»

Das grösste Moorgebiet im Kanton Aargau

Der Schutz des Gebietes am Hallwilersee und Aabach sei zentral, sagt der Ranger-Chef und spricht dabei vor allem die Moore an. «Mit dem Boniswiler und Seenger Ried haben wir das grösste Flachmoor im Kanton Aargau mit einer Fläche von rund 40 Hektaren.» Das Gebiet wird von den Rangerinnen und Rangern überwacht und seitens des Kantons gepflegt. Auf dieser Fläche sind sowohl seltene Pflanzen als auch Tiere zu finden. Beispielsweise geschützte Orchideen, seltene Grashüpfer oder Wasservögel. Letztere sind mit ein Grund dafür, wieso mit der Teilrevision des kantonalen Schifffahrtgesetzes die Sperrung des Teilabschnittes umgesetzt wurde.

«Die Vögel sind sehr scheu und haben eine grosse Fluchtdistanz. Wenn sie am Brüten sind und gestört werden, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie nicht mehr zum Nest zurückkehren.»

Mit der dreimonatigen Sperrung am Aabach ist den Vögeln zwar teilweise geholfen, aber nicht ganz. «Es gibt immer noch genügend Personen, die das Schutzgebiet betreten, obwohl dies streng verboten ist», sagt der Chef der Hallwilersee Ranger. Das Schwimmen am Aabach ist zwar weiterhin erlaubt, aber man dürfe auf dem Streckenabschnitt nicht ans Ufer, ausser es sei ein offizieller Badeplatz. Wer sich ausserhalb der Plätze ans Ufer begibt, befindet sich zwischen Hallwilersee und dem Schloss Hallwyl im Schutzgebiet und richtet dort Schaden an. «Ich habe ein gewisses Verständnis für die Besucherinnen und Besucher, die an Tagen, an denen es am See voll ist, einen Platz suchen, der noch leer ist. Aber der Platz gehört nun mal der Natur», sagt Scheitlin-Brandt. Zum Schutzgebiet haben nur die Ranger, Fachpersonen und einige wenige Fischer, die über eine Bewilligung verfügen, Zutritt.

Störche sind im Seetal wieder heimisch

Im Schutzgebiet werden regelmässig Brutvogelzählungen durchgeführt, die sowohl an den Kanton als auch an die Vogelwarte Sempach weitergeleitet werden. «Je nachdem werden dann bestimmte Vogelarten auch als gefährdet eingestuft.» Am Hallwilersee sind die Bestände seit einigen Jahren rückläufig. «Das liegt auch daran, dass die Zugvögel nach Sardinien oder Südafrika fliegen, wo, wie bei uns, die Natur kleiner wird und sie teilweise gejagt werden», so der Ranger. Darum sei es ihm umso wichtiger, dass in «seinem» Gebiet gute Bedingungen herrschen. Teilweise auch mit Erfolg: Störche sind im Seetal seit 2008 wieder heimisch. Momentan lebt ein junges Paar im Seenger Ried. «Wir haben ihnen ein neues und sicheres Nest gebaut, aber derzeit wollen sie noch nicht umziehen», sagt Wilke Scheitlin-Brandt.

