Freiheitstrychler stören Aufgritt von Bundesrat Berset in Aarau

Aarau Freiheitstrychler stören Aufritt von Bundesrat Berset Vor dem Kongresshaus in Aarau kam es zu einer Demo. 06.04.2022, 18.36 Uhr

Freiheitstrychler zogen vor dem kongresshaus auf. zvg

Freiheitstrychler stören Aufritt von Bundesrat Berset in Aarau - während der Gesundheitsminister im Saal des Kultur-und Kongresshauses zum Thema Demokratie in der Pandemie sprach, zog draussen eine Gruppe von Trychlern auf. Berset nahm das Glockengeläut aber locker und sagte, dies sei gelebte Demokratie, in einer Diktatur würde dies nie passieren.