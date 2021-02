Aarau «Die Kinder können eigentlich nicht mehr draussen spielen»: So wohnen Telli-Bewohner auf einer Baustelle In der Aarauer Telli werden bei zwei der vier «Staumauern» insgesamt 581 Wohnungen für über 100 Millionen saniert. Wir haben Bewohner gefragt, wie es sich inmitten der Bauarbeiten lebt. Cynthia Mira und Kim Wyttenbach 05.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Pensionär Stefan Achermann (61): «Wir müssen unsere Wohnung für rund 14 Tage verlassen»

Stefan Achermann wohnt im Block B und flüchtet kurz in den Block C.

«Solche Sanierungsarbeiten gehen grundsätzlich immer mit Lärm einher. Es ist aber nicht unbedingt schlimmer, als ich es mir vorgestellt habe. Was mich stört, ist, wenn es zu Überraschungen kommt. Diese Woche beispielsweise wurden Geräte eingebaut, ohne dass wir darüber informiert wurden.

Um dem Lärm tagsüber etwas zu entfliehen, werden ab nächstem Montag spezielle Ruhewohnungen angeboten. Meine Partnerin und ich werden aber keine in Anspruch nehmen. Im Frühjahr kommen dann die neuen Balkone; wir müssen dann unsere Wohnung für rund 14 Tage verlassen.

Wir haben uns entschieden, für diese Zeit dann eine Wohnung im Block C zu beziehen. Diese ist nahe an der Aare gelegen, sodass wir oft mit unserem Hund spazieren gehen können. Eigentlich wollten wir während dieser Zeit in die Ferien fahren, aber die Pandemie verunmöglicht diesen Plan ja.»

Pflegefachfrau Yenny Cabral (48): «Gerüst und Kräne schränken die Privatsphäre ein»

Beim Kochen blieb der Rauch in der Küche hängen, sagt Yenny Cabral.

«Ich wohne seit acht Jahren im Telli-Block B. Mein Mann hatte bereits 40 Jahre hier gewohnt, letztes Jahr ist er leider verstorben. Trotzdem bin ich geblieben und werde auch weiterhin hier wohnen bleiben. Ich lebe gerne im Telli und bin auch Mitglied im Quartierverein.

Die Lärmbelastung ist zwar hoch. Letzten April hatte ich Fernunterricht und da war es für mich schwer, mich zu konzentrieren. Seit dieser Woche stehen nun das Gerüst und die Kräne. Die Privatsphäre wird dadurch eingeschränkt, wobei mich das nicht so stark stört. Ich entfliehe dem Lärm jeden Tag und gehe wann immer möglich nach draussen.

Zudem ertrage ich die Strapazen gerne, denn die Sanierung war bitternötig. Die Fenster waren luftdurchlässig und die Abzüge in den Küchen funktionierten nicht richtig. Auch der neue Lift ist viel besser und schneller; er steigt nicht mehr alle drei bis vier Wochen aus.»

Hausfrau Limani Merima (30): «Die Kinder können eigentlich nicht mehr draussen spielen»

Limani Merima mit ihren Kindern Diar (4), Amera Ermina (2), Endrit (13).

«Wir freuen uns auf die Neuerungen. Vor allem auf die neuen Fensterrahmen. Die bisherigen Holzrahmen haben sehr viel Kälte reingelassen.

Gleichzeitig müssen wir jetzt viel aushalten. Es ist sehr lärmig, sehr dreckig und zeitweise stressig, auch für die Kinder. Mein Sohn Endrit hat eigentlich Ferien, trotzdem war er heute wegen des Baulärms bereits um 8Uhr wach. Besonders unangenehm ist es, dass man fast täglich einen anderen Umweg gehen muss und manchmal gar nicht weiss, wo es langgeht. Zudem hatten wir nicht erwartet, dass die Umgebung so überstellt sein wird, die Kinder können eigentlich nicht mehr draussen spielen.

Ein Umzug kommt im Moment aber nicht in Frage. Wo wir während der Balkonsanierung hingehen werden, wissen wir noch nicht, wahrscheinlich ziehen wir in eine Ersatzwohnung. Es wird viel Verständnis von uns verlangt, deshalb hoffe ich auch auf eine anständige Mietzinsreduktion, wenn die Bauphase abgeschlossen ist.»

Logistiker Oliver Wüest (38): «Wir ziehen vorübergehend aus. Der Lärm ist zu viel für die Büsi»

«Schnelle Reaktion»: Oliver Wüest lobt die Hausverwaltung.

«Die Baustelle ist sehr laut und nervenaufreibend. Die Betonbohrarbeiten sind ohrenbetäubend und die ganze Wohnung vibriert jeweils. Unsere Katzen leiden sehr darunter. Auch bekommen wir wegen des Lockdowns und der Kurzarbeit viel mehr von den Umbauarbeiten mit, als wir dachten.

Zudem wird sehr viel Dreck produziert, besonders während der Arbeiten am Treppenhaus und beim Lift. Und nun wurde das Gerüst aufgestellt und schränkt so auch noch unsere Privatsphäre ein. Es muss aber auch gesagt werden, dass die Wincasa sehr gut zu uns Bewohnern schaut und schnell auf Reklamationen und Anfragen reagiert.

Ab nächster Woche werden beispielsweise viele Ruhewohnungen für Homeoffice angeboten. Zudem ist man auch zeitlich im Plan. Wir werden trotzdem per Ende April ausziehen und vorübergehend in ein Hotel oder in eine Ersatzwohnung ziehen. Wir wollen den Lärm unseren Katzen nicht mehr antun.»

Pensionär Hans Koller (80): «Wenn es ganz schlimm wird, setzte ich Kopfhörer auf»

Hans Koller kämpfte erfolgreich für einen Asphaltweg beim Block C.

«Der Lärm macht mir gar nichts aus. Ich habe mir Kopfhörer gekauft. Wenn es ganz schlimm ist, dann setze ich mir die einfach auf. Wenn man in den Beton bohrt, dann verursacht das eben Lärm.

Was mich mehr stört, sind die deponierten Möbel und Gegenstände beim Eingang im Block B. Vor zwei Wochen konnten wir unsere Wohnungen räumen. Für die Entsorgung standen extra Container zur Verfügung. Aber jetzt stellen manche Bewohner immer noch ihre Möbel unten hin, obwohl die Container weg sind. Das kann ich nicht verstehen. Ich selbst wohne im Block C. Bei uns kommt die grosse Renovation erst noch.

Ich rechne mit ungefähr 350 Franken mehr Miete, wenn die Bauarbeiten fertig sind. Der Balkon wird dann grösser sein und meine Wohnung hat dann Parkett und keine Teppichböden mehr. Was ich vor dem Baustart nicht erwartet hatte, ist, dass die Baustelle so viel Schmutz hinterlässt. Ich freue mich jedenfalls, wenn alles fertig ist. Wir werden dann sehen, wie es aussieht.»

Pensionärin: Alice Mondelli (70): «Am Ende erwarte ich eine saftige Mietzinsreduktion»

Alice Mondelli lebt seit 26 Jahren im Telli-Block B.

«Die Sanierungsarbeiten dauern insgesamt zwei Jahre, und wir müssen mit vielen Unannehmlichkeiten zurechtkommen: Lärm, Dreck und während acht Wochen fiel der Lift aus.

Dieser Ausfall des Lifts war anstrengend. Nun steht seit letzter Woche das Gerüst und die Bauarbeiter gehen auf meinem Balkon hin und her und können in meine Wohnung schauen, da muss man am Morgen schon etwas aufpassen. Trotzdem stören mich die Arbeiten nicht allzu sehr, ich musste ja damit rechnen, und es kann auch interessant sein, den Arbeitern zuzuschauen. Wincasa informiert und dokumentiert grundsätzlich gut über die Sanierungsphasen. Um dem Lärm zu entfliehen, gehe ich gerne spazieren. Während der zweiwöchigen Bauarbeiten an meiner Wohnung besuche ich Freunde.

Obwohl die Miete steigen wird, werde ich hierbleiben. Mir gefällt meine Attikawohnung. Zudem bereitet mir mein Garten viel Freude. Aber am Ende der Bauzeit erwarte ich eine saftige Mietzinsreduktion.»

Diese Woche begann die heisse Phase: Nachdem in der Telli schon monatelang gebaut worden ist, wurden jetzt zwei Krane aufgestellt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis im Frühling 2023. Die beiden Häuser an der Delfterstrasse (Telli B und C) gehören der Versicherungsgesellschaft AXA. Michael Küng