1. Mai Trotz Pandemie und strömendem Regen: Am Tag der Arbeit wurde auch im Aargau demonstriert Anders als im letzten Jahr geht es am 1. Mai 2021 wieder auf die Strassen. Für diesen Samstag sind diverse Demonstrationsmärsche und Ansprachen geplant. Eine Übersicht: Aktualisiert 01.05.2021, 16.19 Uhr

Aarau

Trotz strömenden Regens zogen die Demonstranten um 14.05 Uhr ausgestattet mit roten Masken vom Bahnhofplatz zum Aargauerplatz. Dort sprachen die beiden SP-Grossrätinnen Silvia Dell‘Aquila und Lelia Hunziker sowie Nationalrätin Irène Kälin (Grüne). «Gerade dieses Jahr ist es besonders wichtig, unsere Forderungen und Anliegen auf die Strasse zu bringen», sagt Silvia Dell‘Aquila.

Baden

Ursula Burgherr

Corona-Zeit, Wochenende und strömender Regen: Unter schlechteren Voraussetzungen hätte die 1. Mai -Feier in Baden kaum stehen können. Trotzdem liessen es sich gegen 150 Demonstrantinnen und Demonstranten nicht nehmen, mit ihren Transparenten und Bannern durch die Badener Innenstadt zu ziehen. «Es ist wichtig, dass wir Präsenz zeigen – auch unter widrigen Umständen», meinte Mia Jenni von der Geschäftsleitung Juso Schweiz. Neben der Juso waren vor allem Mitglieder weiterer linken Vereinigungen sowie den Gewerkschaften Unia und VPOD vor Ort.

Rednerin Katharina Prelicz-Huber, Präsidentin VPOD und Nationalrätin Grüne, plädierte für gerechte Arbeitsbedingungen. Und faire Löhne, die in jedem Berufssegment zum Leben reichen. Zoe Sutter, Präsidentin Juso Aargau, pochte auf Klimaschutzgesetze, die bis 2030 Netto-Null Treibhausgase zum Ziel haben; und nicht – wie bisher - gerade mal an der Oberfläche kratzen. Corona habe gezeigt, wie viel möglich sei, wenn der politische Willen da ist. «Die Zeit ist so reif wie nie für eine soziale Wende», war der allgemeine Tenor. An die strenge Maskentragepflicht, zu der wiederholt aufgerufen wurde, hielten sich alle. (Ursula Burgherr)

Diverse Häuser mit Parolen besprayt

Im Badener Einkaufsviertel sind am Samstag diverse Liegenschaften mit 1.-Mai-Parolen besprayt worden. Betroffen sind insbesondere Häuser in der Badstrasse. Die Polizei war bereits am Vormittag vor Ort und hat die Schäden registriert, wie die Mitarbeiterin eines Restaurants sagt: «wir haben erfolglos versucht, die Farbe zu entfernen. Es ist mühsam».

Bremgarten

Bild: MZM

In Bremgarten ist keine offizielle 1. Mai-Feier geplant, dafür hängt an der Eisenbahnbrücke über die Reuss ein riesiges Transparent mit der Aufschrift «Leben statt Lohnarbeit». Angebracht wurde das Banner möglicherweise von Personen aus dem Umfeld des autonomen Kulturzentrums Bremgarten (Kuzeb).