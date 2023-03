angebot «The Copyright Girl» - Graphic Musical in Wettingen Profitieren Sie vom 20. April bis 21. Mai 2023 im Kino Elite in Wettingen mit der abo+ card von 20 % Rabatt auf ausgewählte Vorstellungen.

Exklusiv für Abonnenten

Ein als Comics gezeichnetes Musiktheater – eine pionierhafte Kohäsion von 2D- mit 3D-Welten



Vor der aufregenden Kulisse eines New Yorks der «wilden Zwanziger» beschreibt das Graphic Musical «The Copyright Girl» eine Suche nach Abenteuer, Liebe und Reichtum. In einem bunten, aufregenden Mix aus Comic und realer Welt versuchen Figuren aus beiden Welten ihr Glück zu finden.



Die humor- und schwungvollen Striche des Comicautors Éric Buche und der groovige Soundtrack von François Ruedin entführen das Publikum in die abenteuerliche Welt zwischen Fiktion und Realität und versprechen einen Abend voller Action, Humor und einer gewaltigen Prise Romantik.

Angebot

Profitieren Sie von 20 % Rabatt auf folgende Vorstellungen:

• Do, 27.04.23, 19.30 Uhr

• So, 30.04.23, 15.30 Uhr

• Do, 04.05.23, 19.30 Uhr

• So, 07.05.23, 15.30 Uhr

• Mi, 17.05.23, 19.30 Uhr



Preise & Tickets

• Premium CHF 55.20.– statt CHF 69.–

• Kategorie 1 CHF 47.20.– statt CHF 59.–

Gehen Sie auf www.eventfrog.ch und wählen Sie die gewünschte Vorstellung und Sitzplätze aus. Die vergünstigten Tickets erhalten Sie gegen Eingabe des Rabattcodes AZPROMO20.



Gültigkeit

• Maximal 4 Tickets pro abo+ card

• keine Kumulation mit anderen Vergünstigungen

• Angebot solange Vorrat



Weitere Informationen

www.copyrightgirl.ch