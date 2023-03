angebot «Alexanderfest» von Georg Friedrich Händel Profitieren Sie mit der abo+ card von 40% Rabatt auf alle Ticketkategorien

LES CONCERTS, die Konzertreihe mit der Zürcher Sing-Akademie und Orchestra la Scintilla, ist erstmals zu Gast in Aarau und präsentiert Händels «Alexanderfest» – eine schillernde Mischung aus Oper und Oratorium, die gemeinsam mit «Messiah» zu den beliebtesten Werken des Komponisten gehörte! Noch zu seinen Lebzeiten wurde das Stück in London unzählige Male aufgeführt, fesselte und begeisterte das Publikum.



Das «Alexanderfest» ist im Grunde eine Ode an die heilige Cäcilie, die Schutzherrin der Musik. Librettist John Dryden erzählt aber in erster Linie vom Feldherrn Alexander dem Grossen, der nach der Eroberung des persischen Reiches eine gewaltige Siegesfeier ausrichten liess. Der Tenor Timotheus führt als Moderator durch das Fest, schildert die Ereignisse und veranschaulicht den feiernden Gästen dabei eindrücklich die Macht der Musik.



Die junge Sopranistin Anna El-Khashem wird bereits als neuer aufgehender Stern am Sängerinnen-Himmel gefeiert und begeistert mit ihrer warmen Stimme und grossem Ausdruck. Mit Gwilym Bowen und Andrew Foster-Williams gestalten ausserdem gleich zwei Briten die männlichen Solopartien mit Authentizität und musikalischem Feinsinn. Am Dirigierpult steht Riccardo Minasi, der Chefdirigent des Orchestra la Scintilla.



Profitieren Sie von 40 % Rabatt auf alle Ticketkategorien am 26. März 2023 um 17 Uhr in der Alten Reithalle Aarau.



• Kategorie 1: CHF 51.– statt CHF 85.–

• Kategorie 2: CHF 39.– statt CHF 65.–

• Kategorie 3: CHF 27.– statt CHF 45.–



Geben Sie auf www.ticketino.com den Promocode «Alexander» ein und wählen Sie daraufhin das abo+ Ticket aus. Abo+ Tickets erhalten Sie auch per Ticketino-Telefon 0900 441 441 (CHF 1/Min. Festnetz Schweiz) und bei allen Ticketino-Vorverkaufsstellen mit Angabe des Promocodes.



• Maximal 2 Tickets pro Karte.

• Das Angebot ist nicht kumulierbar



www.sing-akademie.ch