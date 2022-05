«Aargauer Biergenuss» Aargauer Bier des Jahres 2022: Zwei Biere sind besonders süffig Das Lagerbier von Lägerebräu und das Golden Ale von NordSud Bier sind beim «Aargauer Biergenuss» ausgezeichnet worden.

Vor 14 Jahren wurde die Lägerebräu AG gegründet, doch erst im letzten Jahr entschied man sich, ein Lager herzustellen. «Unsere Brauerei ist ausgelegt, um mehr zu produzieren, wir möchten wachsen», erklärt Micha Schmid, Marketing- und Verkaufsleiter bei der Lägerebräu. Bisher hatte die Wettinger Brauerei nur Spezialbiere hergestellt.

Ab einer gewissen Grösse brauche es dann aber auch Produkte wie ein Lager oder auch ein alkoholfreies Bier, um «an mehr Hähnen zu kommen», also um in der Gastronomie einen gewissen Umsatz erzielen zu können, erklärt der Fachmann. Das Vorhaben ist offenbar optimal geglückt, denn das Lager wurde zum Aargauer Bier des Jahres 2022 gekürt. Der Preis wurde gestern Freitag erstmals vergeben, soll aber zum festen Bestandteil in der Aargauer Bierlandschaft werden.

Englische Bierkultur fasst Fuss im Aargau

Regierungsrat Markus Dieth, der die Urkunden übergeben durfte und auch Teil der Jury war, beschreibt es als klar und bekömmlich, «es verlangt nach mehr, es ist ein süffiges und gmögiges Bier». Genau wie das zweite Bier, das ausgezeichnet wurde, eigne es sich hervorragend, um den Start in die Sommer-Biersaison zu begehen, sagte Dieth.

In der zweiten Kategorie traten verschiedene Pale Ale gegeneinander an, «kein typisches Aargauer Bier», wie der Schweizer Meister der Biersommeliers, Giuliano Genoni, dem Publikum erklärte. «Pale Ale kommt aus England und ist Bier, das sich leicht trinken lässt und dennoch einen nachhaltigen Eindruck hinterlässt», so Genoni. Pale bedeutet so viel wie «blass», Ale steht dafür, dass es obergärig gebraut wird.

In dieser Kategorie hat die Brauerei NordSud aus Rheinfelden mit ihrem Golden Ale die Jury überzeugt. Brauer Richie Waldis freute sich sichtlich über die Auszeichnung: «Ich war lange nicht zufrieden, ich fand das Bier einfach nicht gut und musste lange herumtüfteln, bis es mir wirklich geschmeckt hat.»

Damit hat Waldis bewiesen, dass auch eine kleine Brauerei mit den grossen mithalten kann. «Wir waren ganz allgemein überrascht und begeistert von der Qualität der Biere, die eingereicht wurden», sagte Markus Dieth. Am Golden Ale habe ihn besonders überzeugt, dass es eine gute Restsüsse besitze und trotzdem die Bitterstoffe herauszuschmecken seien. Und auch Biersommelier Giuliano Genoni erklärte: «Im Aargau werden wirklich sehr gute Pale Ale hergestellt.»

13 Bierbrauer boten ihre Spezialitäten an

«Ich bin auch als Freund der heimischen Bierkultur hier», erklärte Dieth. Es sei eine grosse Freude, dass die jahrtausendealte Tradition des Bierbrauens im Kanton Aargau eine neue Blüte erreicht habe. «Die Brauereidichte ist in unserem Kanton in die Höhe geschossen wie der Schaum im Bierglas, wenn man es mit zu viel Schwung einschenkt.» Erst letzte Woche habe er bei der Brauerei Erusbacher & Paul in Villmergen den Fassanstich für das Aargauer Bier vornehmen dürfen. Dieses wird ausschliesslich mit Wasser, Malz und Hopfen aus dem Aargau hergestellt.

Der «Aargauer Biergenuss» fand zum ersten Mal statt, in der Eventhalle des Emil Frey Classic Centers in Safenwil. 13 Bierbrauer boten ihre Spezialitäten zur Degustation an und vermittelten Wissen rund um den Gerstensaft. Die Lernenden der Brauerei Feldschlösschen zeigten zudem ihr Metier und beantworteten Fragen zu ihrem Beruf.