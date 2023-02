Zusammenarbeit Grossfusion der Musikschulen? Die musikalische Ausbildung soll im Zurzibiet neu geregelt werden Der Druck auf Musikschulen wächst, unter anderem wegen sinkender Schülerzahlen. Eine Arbeitsgruppe arbeitet nun die Grundlagen für eine überregionale Musikschule im Bezirk aus.

Eine Gitarrenklasse der Überregionalen Musikschule Surbtal ÜMS gibt ein Konzert in der Mehrzweckhalle Weissenstein in Würenlingen. AZ-Archiv

Aktuell gibt es im Bezirk Zurzach sieben Musikschulen: die Musikschule Zurzach mit den Gemeinden Mellikon und Fisibach, die Musikschulen Klingnau, Döttingen, Leibstadt, Schneisingen, Böttstein-Kleindöttingen mit Mandach und die Überregionale Musikschule Surbtal mit den Gemeinden Endingen, Freienwil, Lengnau, Tegerfelden, Würenlingen.

Das könnte sich in Zukunft ändern: Eine Arbeitsgruppe unter der Leitung des Klingnauer Vizeammanns Uwe Schewe arbeitet in den nächsten Monaten die Grundlagen für eine überregionale Musikschule im Zurzibiet aus. Dies mit Unterstützung des Verbands Aargauischer Musikschulen (VAM). Anschliessend sollen die Gemeinden über eine Teilnahme befinden können, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Es gab in den letzten Jahren schon diverse Versuche, eine solche zu schaffen. Wie wir wissen, blieben diese aus verschiedenen Gründen erfolglos», schreibt die Arbeitsgruppe. Der Druck auf die kleinen Musikschulen wachse jedoch zunehmend, nicht zuletzt auch auf Grund sinkender Schülerzahlen. «Dies ist unter anderem ein Grund dafür, nochmals einen Versuch in diese Richtung zu wagen.» Seit Januar 2022 seien im Zurzibiet deshalb Gespräche im Gange, die ausloten sollen, ob eine überregionale Musikschule seine Berechtigung habe.

Im Fokus stehe dabei die Verbesserung der Angebotsqualität, grössere Pensen für Lehrpersonen und eine professionellere Schulleitung sowie Sekretariat. Zu den Zielen würden aber auch eine Erweiterung des Instrumenten-Portefeuilles und anderer musischer Angebote zur Steigerung der Attraktivität gehören.

«Nicht zuletzt sollen die verschiedenen musischen Vereine und generell das kulturelle Leben im Zurzibiet davon profitieren können», so die Arbeitsgruppe. «Finanzielle Aspekte stehen dabei nicht im Vordergrund, wobei eine grössere Musikschule jedoch hilft, die Verwaltungskosten zu optimieren.»

Der Arbeitsgruppe gehören als Vertreter der Politik nebst Uwe Schewe der Zurzacher Gemeinderat Rolf Stettler sowie der Mandacher Gemeindeammann Lukas Erne an. Auch verschiedene Musikschulen sind vertreten, unter anderem die Überregionale Musikschule Surbtal ÜMS, die grösste im Bezirk. (sga)