Zurzibiet Wo Öl aus Nüssen gepresst wurde und der Rhein die treibende Kraft ist: Am Schweizerischen Mühlentag wurden drei historische Mühlen vorgestellt Die Stiftung Barzmühle, der Verein Kultur am Mühlebach und die Historische Vereinigung des Bezirks Zurzach haben gemeinsam historisches Kulturgut präsentiert. Ein Einblick in die Ölmühle und die Untere Mühle in Böttstein sowie in die Barzmühle in Bad Zurzach.

Thomas Färber erklärt den Besucherinnen und Besuchern das Prinzip der Ölmühle in Böttstein. Bild: Louis Probst

«Streng genommen ist das gar keine Mühle, sondern eine Presse», erklärt Rolf Lehmann in der Ölmühle Böttstein den Besucherinnen und Besuchern. Als Präsident der Historischen Vereinigung des Bezirks Zurzach, die 1967 durch eine Schenkung in den Besitz der Mühle kam, ist er sozusagen Hausherr.

Nach einem Exkurs in die Geschichte der unter Denkmalschutz stehenden Mühle, die 1607 erbaut und in der bis Anfang der Sechzigerjahre des letzten Jahrhunderts aus Nüssen Speiseöl gewonnen wurde, legt Thomas Färber den Hebel um. Die riesigen Zahnräder beginnen sich zu drehen. Sie setzen die gewaltige hölzerne Welle in Bewegung, die den Kollergang antreibt. Hier wurden einst die Nüsse zerquetscht, bevor ihnen nach weiteren Schritten in der Presse das begehrte Öl entzogen wurde.

Wenige Schritte weiter, in der Unteren Mühle, stellt Walter Hess vom Verein Kultur am Mühlebach das grösste hölzerne Wasserrad Europas vor, das einst die Getreidemühle angetrieben hat. Nachdem die Baubewilligung vorliegt, wird in den nächsten Tagen mit den Arbeiten für den Ersatz des stark in die Jahre gekommenen Rades begonnen. Das nachdem der Verein Kultur am Mühlebach im vergangenen Jahr das Grundstück samt Mühle, Backhaus und Scheune erworben hat.

Zusammen mit der Ölmühle und einer in Privatbesitz stehenden Gattersäge bildet die Untere Mühle ein kulturhistorisch bedeutendes Ensemble. Angetrieben jedenfalls werden die Wasserräder für die Mühlen und die Säge durch das Wasser des Mühlebachs. Diesem künstlichen Bach gilt am Mühlentag eine Führung mit Peter Ming, dem Präsidenten des Vereins Kultur am Mühlebach.

Rolf Ming, Präsident des Vereins Kultur am Mühlebach, erklärt den Mühlekanal. Bild: Louis Probst

Barzmühle wurde dank AKW Beznau gerettet

Entlang des Baches, der sich am Nordhang des Bötteberg dahinschlängelt und stellenweise einer Walliser Suone gleicht, geht es zum Ausgangspunkt im Gebiet Nünbrünne. Bei einer Quellfassung löst sich auch das Geheimnis des Stockes, der aus Peter Mings Rucksack ragt. Es ist der Stiel einer Kelle, mit der er den Wandernden einen kühlen Trunk aus der Quelle kredenzt.

Ein ganz anderes Gewässer – Vater Rhein höchstpersönlich – treibt die Barzmühle in Bad Zurzach an, zu der am Mühlentag ein Shuttlebus verkehrt. Mäni Moser, der Vizepräsident der Stiftung Barzmühle, die sich für den Erhalt der Mühle einsetzt, freut sich über den hohen Wasserstand des Flusses, der das Rad in Bewegung versetzt, und gibt einen Einblick in die bewegte Geschichte der Barzmühle.

Das Rad der Barzmühle in Bad Zurzach. Es wird vom Rhein angetrieben. Bild: Louis Probst

Entstanden ist sie als Ersatz einer im Rhein verankerten Schiffmühle. «Letztlich wurde sie dank dem AKW Beznau gerettet», sagt Moser. «Anstellte des geplanten Wasserkraftwerks am Laufen ist das AKW gebaut worden.» Dann schaltet er den Elektromotor ein, der über eine Transmission die Mühle antreibt.

Auch in der Schmiede im Untergeschoss, in der einst die Müller ihre Geräte reparierten, herrscht am Mühlentag Betrieb. Mitglieder des Schmiedevereins Oberentfelden schmieden Flaschenöffner. Und selbstverständlich erfreuen sich – in der Barzmühle wie in Böttstein – auch die Festwirtschaften eines regen Zuspruchs.