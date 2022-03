Zurzibiet Wie der Turnverein Eien-Kleindöttingen zu einer Holding wurde – ein Blick in eine bewegte Geschichte Mit einem Jahr Verspätung feiert der Turnverein Eien-Kleindöttingen sein 100-Jahr-Jubiläum. Ein Blick in eine Geschichte mit sportlichen Erfolgen und den Wirren des Zweiten Weltkrieges.

100 Jahr Jubiläum Turnverein Eien-Kleindöttingen. zvg

Der Kreis schliesst sich quasi: Am Wochenende des 19. und 20. Augusts erfolgen auf dem Schulhausplatz in Böttstein die Feierlichkeiten für das 100-Jahr-Jubiläum des Turnvereins Eien-Kleindöttingen. Der Verein verdankt seinen Namen den beiden Böttstemer Ortsteilen Eien und Kleindöttingen. Im Schulhaus fand am 19. Dezember 1921 auch die Gründungsversammlung des Vereins statt. «Eine Halle stand in dieser Zeit aber noch nicht zur Verfügung», sagt Harry Chiapparelli. Trainiert wurde auf der Wiese des heutigen Fussballplatzes.

Der 63-Jährige ist Ehrenmitglied und seit bald 50 Jahren dem Verein in den unterschiedlichsten Funktionen verbunden. Zuerst als Aktiver, dann als Oberturner und später im Vorstand. Mittlerweile ist Chiapperelli ins zweite Glied zurückgetreten. Wenn Not am Mann ist, steht er mit Rat und Tat nach wie vor zur Seite.

Aus dem klassischen Turnverein wurde eine Holding

Wie die meisten Turnvereine hat auch der TVEK eine wechselvolle Geschichte erlebt. So Harry Chiapparelli:

«Natürlich gab es auch bei uns Probleme, beispielsweise mit dem Nachzug vom Nachwuchs».

Dem Verein sei es aber immer wieder gelungen, sich den gesellschaftlichen Gegebenheiten anzupassen. Aus dem klassischen Turnverein wurde so eine Holding. Die einzelnen Riegen sind unter einem Dach vereint, aber funktionieren eigenständig. Heute gehört der TV Eien-Kleindöttingen mit seinen rund 100 Aktiv- und Ehrenmitgliedern sowie seiner grossen Jugendabteilung zu den grössten im Bezirk.

Einschneidend waren für den Verein auch die Kriegsjahre. Mit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges musste der Betrieb vollständig eingestellt werden. 16 Mitglieder wurden im Zuge der Mobilmachung in den Aktivdienst eingezogen. Dem TVEK war es vorenthalten, nach Kriegsende 1945 das erste Kreisturnfest zu veranstalten.

Sportlich sorgte der Verein über die Gemeindegrenze hinaus für Furore. Mit Tobias Keller und Daniel Obrist gehörten in den 1990-Jahren zwei Mitglieder zu den besten Kunstturnern des Landes. Obrist wurde 1995 Schweizer Meister. In der jüngeren Geschichte machte vor allem die Aerobic-Abteilung auf sich aufmerksam. Die Riege holte sich mehrere nationale Titel.

Umfangreiches Festprogramm trotz Corona

Für das Festwochenende Mitte August sind die Vorbereitungen in vollem Gange. «Wegen der Coronapandemie musste die Planung zwar unterbrochen und angepasst werden», sagt Gemeindeammann, Ehrenmitglied und OK-Präsident Patrick Gosteli. Dennoch warte auf die Besucher ein breites Programm. Unter anderem ein Volleyballturnier und eine Dorf-Olympiade sowie zahlreiche Darbietungen und ein grosser Festbetrieb.