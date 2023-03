Zurzibiet Rollstuhl, Kinderwagen, Rollator: Sieben von elf Bahnhöfen sind nicht hindernisfrei – zwei wollen die SBB gar nicht umbauen Bis Ende Jahr haben die SBB Zeit, 764 Bahnhöfe in der Schweiz so anzupassen, dass sie barrierefrei zugänglich sind. Nur: Die Eisenbahngesellschaft ist auch im Zurzibiet im Verzug. Welche beiden Haltestellen so bleiben, wie sie sind, und welche Alternativen die SBB anbieten.

Auf das Perron des Bahnhofs in Rekingen führt nur eine Treppe. Wie lange das noch so bleibt, ist unklar. Bild: Chris Iseli/AZ-Archiv

Mit dem Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen hindernisfrei im Zug durch das Zurzibiet reisen: Das soll bis Ende dieses Jahres möglich sein. So will es zumindest das Behinderten­gleichstellungs­gesetz, das seit 2004 in Kraft ist. Doch: Nur vier von elf Bahnhöfen in der Region sind zurzeit problemlos zugänglich – die grösseren Bahnhöfe in Siggenthal-Würenlingen, Klingnau, Koblenz und Bad Zurzach. Daran wird auch die in neun Monaten ablaufende Frist nichts ändern: Die anderen Stationen wollen die SBB mit Verspätung umbauen – einige auch gar nicht.

So etwa die Bahnhöfe in Mellikon und Rümikon, wo das Perron zu tief ist. Dies aufgrund der nicht gegebenen Verhältnismässigkeit, sagt Mediensprecherin Sabrina Schellenberg auf Anfrage. Die Beurteilung der Verhältnismässigkeit sei eine Branchenlösung und werde gemäss Kriterien des Verbands öffentlicher Verkehr definiert. Im Entscheidungsprozess werde das Bundesamt für Verkehr miteinbezogen. Zu den zahlreichen Kriterien gehören unter anderem der finanzielle Aufwand, die Anzahl Ein- und Aussteiger sowie die Nähe von Spitälern oder Alters- und Pflegeheimen zum Bahnhof.

So steigen in Rümikon täglich im Schnitt rund 130 Personen ein und aus, in Mellikon deren 60. Wobei dieser Mittelwert gemäss SBB durch eine Streckensperrung im Erhebungsjahr 2018 beeinträchtigt ist. Das nächste Pflegezentrum befindet sich mehrere Kilometer entfernt in Bad Zurzach, das Spital in Leuggern liegt noch weiter weg. Zum Vergleich: Den Bahnhof in Koblenz passieren jeden Tag rund 3300 Passagiere, in Würenlingen sind es 1700 und in Bad Zurzach sind es immerhin noch 1600.

Die Gemeinden seien darüber bereits informiert worden, dass kein Umbau stattfinden wird. Am 13. März folgte eine Orientierung insbesondere zu den Hilfestellungen, die stattdessen angeboten werden.

Procap-Präsident fordert Treppenlift

Für Paul Meier, Präsident von Procap Sektion Baden und Umgebung, ist dennoch klar: «Alle Bahnhöfe müssen hindernisfrei sein.» Der Verband setzt sich für ein barrierefreies Leben von Menschen mit Behinderungen ein. Zwar gehe zurzeit einiges, vor allem bei Bushaltestellen im Surbtal, «aber noch ist vieles im Argen», sagt der Kleindöttinger, der selbst im Rollstuhl sitzt und Vizepräsident von Procap Schweiz ist.

So sei etwa beim Bahnhof in Baden, notabene der bald grössten Stadt im Aargau, nur das Gleis 1 ohne Hilfe erreichbar. Für die anderen Perrons brauche man entweder einen Elektro-Rollstuhl oder Hilfe, um die steile Rampe hochzukommen. «Das ist bedenklich.»

Dass die SBB die beiden Bahnhöfe im Zurzibiet gar nicht barrierefrei umbauen wollen, sei ein Widerspruch, sagt Paul Meier: «Der öffentliche Verkehr soll für alle zugänglich sein, aber noch immer können ihn nicht alle nutzen.» Das Argument der SBB, der finanzielle Aufwand sei zu hoch, lässt er nicht gelten. «Der Einbau eines Treppenliftes würde mit rund 10’000 Franken im Verhältnis zum restlichen Budget der SBB nicht viel kosten.»

Dabei fährt die Rollstuhlfahrerin oder der Rollstuhlfahrer auf eine kleine Rampe und wird dann nach oben befördert. Der Lift bewegt sich entlang der Schiene über die Treppenstufen hinweg. «Dieses Beispiel zeigt, dass man mit einfacheren Mitteln etwas machen kann», sagt Paul Meier. «Wenn man will.»

Mit dem Eurokey von Pro Infirmis könnte der einfach bedient werden, sagt Paul Meier. Eurokey ist ein in Europa verbreitetes Schliesssystem, das mit einem Universalschlüssel etwa rollstuhlgängige Toiletten am Bahnhof oder auf dem Flughafen öffnet.

Die SBB-Sprecherin sagt dazu, dass diese Option geprüft worden sei. Das Bundesamt für Verkehr habe jedoch diese vorgeschlagene Lösung auf Grund der engen Platzverhältnisse und aus Sicherheitsgründen etwa wegen Konflikten im Personenfluss als nicht genehmigungsfähig beurteilt.

Zukunft des Bahnhofs in Rekingen ist noch unklar

Immerhin mit zwei Jahren Verspätung werden die Bahnhöfe Koblenz Dorf, Rietheim und Kaiserstuhl angepasst. In Döttingen, wo sich eine zu steile Zugangsrampe befindet und wo täglich 2700 Personen ein- und aussteigen, müssen sich Reisende mit Handicap noch bis 2031 gedulden. Ebenfalls eine konforme Haltestelle wird Rekingen erhalten, wo das zu tiefe Perron nur über eine Treppe erreichbar ist. Wann diese umgesetzt wird, ist aber gemäss SBB noch unklar.

«Derzeit werden zwei Varianten geprüft: die Anpassung der bestehenden Haltestelle oder der Bau einer neuen Haltestelle weiter westlich», sagt Mediensprecherin Sabrina Schellenberg. Die Studie dazu werde dieses Jahr gestartet. Nur: Erst vor knapp zwei Jahren investierten die SBB 1,3 Millionen Franken in eine moderne, unterbrechungsfreie Stromversorgung mit Brennstoffzellen am Bahnhof.

Der frühere Ammann von Rekingen, das seit 2022 zur Gemeinde Zurzach gehört, sagte bereits 2019, dass das Dorf einen Neubau vorziehen würde statt eines Umbaus. Dies, weil der Bahnhof so näher an der Schule wäre und der Schulweg sicherer werden würde, da die Kinder den gefährlichen Engpass und die Strasse nicht mehr queren müssten.

Fahrdienst statt Anpassung des Bahnhofs

Bei Bahnhöfen, die verspätet oder gar nicht umgebaut werden, unterstützt ein sogenannter Mobillift beim Einsteigen. In Rietheim und Rekingen kommt ein Fahrdienst zum Einsatz. «Die genauen Informationen über die Hilfestellungen, die ab Januar 2024 angeboten werden, sowie die entsprechenden Anmeldefristen, werden voraussichtlich ab Herbst online und im Contact Center Handicap verfügbar sein», so Sabrina Schellenberg.

Insgesamt müssen in der Schweiz bis Ende Jahr 764 Bahnhöfe barrierefrei sein. Das heisst, Ein- und Aussteigen sowie Das-Perron-Verlassen muss selbstständig möglich sein. Das wird schweizweit aber nur bei 434 Bahnstationen möglich sein. «Die SBB haben viel unternommen, um ihre Bahnhöfe, Züge und die Kundeninformation barrierefrei zu machen», sagt Sabrina Schellenberg. So hätten die SBB in den vergangenen Jahren zahlreiche Perrons erhöht, an vielen Bahnhöfen Rampen und vereinzelt Lifte eingebaut.

Sie würden die Umsetzung des Behindertengesetzes aber nicht vollumfänglich in der geforderten Frist einhalten können. Zum einen habe sich die Umsetzung als komplexer erwiesen als anfangs geplant. «Zum anderen haben präzisierte Anforderungen an barrierefreie Bahnhöfe dazu geführt, dass die SBB mehr Bahnhöfe umbauen müssen als ursprünglich angenommen.»