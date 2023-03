Zurzibiet Nur halb so viele Wildsauen geschossen wie im Jahr zuvor – dafür beschäftigen Waschbären die Jägerschaft immer häufiger Neue Schalldämpfer, Schäden der Wildschweine und neues Wildunfallformular: Die Bezirksversammlung der Zurzibieter Jägerschaft hat sich mehreren Themen gewidmet.

Im Zurzibiet wurden im vergangenen Jahr 327 Wildschweine geschossen. Bild: Daniel Hubacher

«Jagdlich war 2022 ein einigermassen gutes Jahr», stellte Bezirksobmann Geri Wenzinger an der Bezirksversammlung der Zurzibieter Jägerinnen und Jäger im Restaurant Sodi in Bad Zurzach fest. «Wenn man sich allerdings umschaut, sieht man, wie fragil alles ist. Es wäre verlockend, zu meinen, dass die Jagd immer noch so ist, wie sie früher war.»

Auch die Jagd verändere sich, so Geri Wenzinger. «Zum Glück ist der Nachwuchs gesichert.» Im Aargau befinden sich zurzeit rund 70 Jungjägerinnen und Jungjäger in der Ausbildung. «Das ist erfreulich. Aber neue Leute bringen auch neue Ideen – und damit Herausforderungen.» Auch die Bevölkerung und die Politik wollen Antworten haben. Es sei daher eine der Aufgaben der Jagd, ständig darauf hinzuweisen was sie leistet. Der Bezirksobmann erinnerte dabei an die erfolgreiche Teilnahme der Zurzibieter Jägerinnen und Jäger am Winzerfest-Umzug im letzten Herbst.

Schalldämpfer mit Vor- und Nachteilen

Zu den Herausforderungen, denen sich die Jagd gegenübersieht, gehören nicht nur gesellschaftliche, sondern auch technische Entwicklungen. Ein Stichwort: Schalldämpfer. «Die einen sind kategorisch dafür – die andern kategorisch dagegen», so Geri Wenzinger zur Befindlichkeit in der Jägerschaft.

In seinem Referat «Schalldämpfer – Möglichkeiten, Grenzen, Unterhalt» ging Michael Vogt von der Vogt Waffen AG aus Oberglatt auf das Thema ein. Er stellte die verschiedenen Schalldämpfer-Typen vor und zeigte die Funktion, die ballistischen Anforderungen und die Wirkung auf die Ausbreitung des Schalles auf.

Neben Vorteilen – wie der Reduktion des Mündungsknalles, des Rückstosses und des Mündungsfeuers – sieht er auch Nachteile. Etwa in der Verlängerung der Waffe und der Verlagerung ihres Schwerpunktes und damit des Trefferpunktes. Geri Wenzinger ging zudem auf die im Aargau restriktive Bewilligungspraxis für die Anwendung von Schalldämpfern auf der Jagd ein.

Deutlich weniger Schwarzkittel

In seinem Bericht teilte der Bezirksobmann mit, dass im vergangenen Jahr im Zurzibiet 327 Wildschweine zur Strecke gebracht worden sind – gegenüber 622 im Jahr zuvor. Die Schadensumme belief sich auf 374 Franken pro Tier, gegenüber 513 Franken im Vorjahr. Er erwähnte auch, dass die Obmännerversammlung der Aargauer Jägerschaft zum Thema «Schwarzwild und Naturwiesen» an die Jagdverwaltung gelangt sei.

In seinem Rapport über die Tätigkeit von Jagd Aargau ging er auch auf das Projekt «Vision Jagd 2025» ein und auf das neue Wildunfallformular. Dieses Formular soll bei Wildunfällen im Strassenverkehr zur Anwendung kommen und die Entschädigung des Aufwandes der Jagdaufsicht via Haftpflichtversicherung des Fahrzeughalters sicherstellen. Vizeobmann Ueli Laube informierte über die neuen Richtlinien für das Nachsuchewesen, die, wie er sagte, «Hand und Fuss» haben und im Eidgenössischen Jagdgesetz verankert werden.

Geri Wenzinger dankte Walter Müller aus Schwaderloch, der seit 25 Jahren als Jagdaufseher wirkt, für den langjährigen Einsatz für die Jagd. Walter Müller wird an der Generalversammlung von Jagd Aargau geehrt.

Marcel Bächli, der Vertreter des Zurzibietes in der Aargauischen Jagdaufsehervereinigung, orientierte über das Weiterbildungsangebot der Vereinigung, unter anderem zum Umgang mit Waschbären –«einem Thema, das uns zunehmend beschäftigen wird», wie er feststellte.

An der Bezirksversammlung, die von den Jagdhornbläsern des Bezirks gebührend eröffnet und beschlossen wurde, nahmen rund 70 Personen teil. (az)