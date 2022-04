Zurzibiet Mit Zäunen, Kesseln und Handarbeit: So bringen Frosch-Lotsen ihre Schützlinge sicher über Strasse Damit die Amphibien nicht mehr in den Tod hüpfen, sperren einige Gemeinden auch im Zurzibiet Dorfstrassen. Wenn das aber nicht möglich ist, bringen Frosch-Lotsen die Tiere sicher an ihre Laichplätze, wie beispielsweise in Rietheim.

TeleM1

Jedes Jahr sperrt Mellikon die Rooswisstrasse für mehrere Wochen. Der Grund: Wenn die Temperaturen nachts auf über fünf Grad steigen, wandern Frösche, Molche und Kröten vom nahen Wald am Tägerbach zu ihrem Laichplatz in der Melliker Kiesgrube – und müssen dabei die viel befahrene Dorfstrasse überqueren. Bevor die Gemeinde diese temporäre Sperrung einführte, kam es zu einem regelrechten Massensterben.

Auch in anderen Gemeinden wie beispielsweise in Rietheim werden Strassen während des Laichzugs gesperrt. Wo es nicht möglich ist, solche Fahrverbote umzusetzen, kommen Frosch-Lotsen zum Einsatz.

Stefan Haus, Pro-Natura-Schutzbeauftragter. Alex Spichale

Einer, der die Frösche und Kröten sicher über die Strasse bringt, ist Stefan Haus, Vorstandsmitglied des Naturschutzvereins Zurzach. Als Pro-Natura-Schutzbeauftragter sammelt er im Auftrag des Kantons die Amphibien ein, die bei ihrem Gang entlang des aufgestellten Zaunes im Bereich der Steigstrasse in einen bereitgestellten Kessel fallen, und bringt sie zum neu erstellten, nahe gelegenen Ersatzweiher. In einer Nacht rettete er so schon bis zu 230 Erdkröten.

In die Kessel verirren sich neben Erdkröten und Grasfröschen auch blinde Passagiere wie Käfer. Auch diese hebt Stefan Haus sorgfältig über den Zaun und entlässt sie in die Freiheit – fernab der viel befahrenen Strasse und des Bahngleises.

Das sichere «Taxi» über den Zaun soll allerdings nicht zur Regel werden. Ziel ist es, dass die Kröten und Frösche mit der Zeit lernen, selber auf direktem Weg den sicheren Weiher zu finden, ohne dabei in die Nähe der Strasse zu geraten. Haus hofft, dass die Erziehung in den nächsten beiden Generationen Wirkung zeigt.

Im Sommer und Herbst wandern die Tiere erneut

Unterdessen sind zwar an den meisten Orten die Laichenzüge vorbei. In wenigen Wochen werden sich aber wieder einige Amphibien in ihr Sommerquartier aufmachen, wenn auch nicht mehr so gebündelt wie im Frühling. Dennoch: Viele Tiere stehen dann erneut der Gefahr gegenüber, unter die Räder zu gelangen. Das Gleiche wird sich ein drittes Mal im Herbst abspielen, wenn die Frösche, Kröten und Molche vom Sommer- ins Winterquartier wechseln. (sga/ArgoviaToday)