Zurzibiet Mit dem Bus auf den Pausenplatz: Ein neues Fahrzeug vernetzt die Jugendarbeit in fünf Dörfern Seilspringen, Mini-Soccer oder Chill-Sessel: Seit 2019 ist die Regionale Jugendarbeitsstelle Surbtal-Würenlingen (Jast) auf den Pausenplätzen von fünf Dörfern regelmässig zu Besuch. Ein neuer Bus erleichtert nun diese Aufgabe – aber nicht nur das.

Jast-Stellenleiterin Anna Lisa Ramisberger vor dem neuen Bus. Alex Spichale

Es ist 9.50 Uhr, die Glocke läutet die grosse Pause ein. Die Kinder und Jugendlichen strömen in Scharen auf den Platz im Würenlinger Schulareal Weissenstein – und suchen sich sogleich eines der Spiele aus, welche die Regionale Jugendarbeitsstelle Surbtal-Würenlingen (Jast) zuvor aufgestellt hat: ein langes Springseil, bei dem bereits ein Dutzend Kinder gleichzeitig hüpfen, oder das Mini-Soccer, bei dem sich zwei Jungs einen intensiven Match liefern.

Bis zu 20 Kinder hüpfen gleichzeitig, wenn das lange Seil durch die Luft geschwungen wird. Alex Spichale

Daneben stehen die Chill-Sessel, um das «Bravo» zu lesen, oder eine sogenannte Käsewand, an der zwei Mädchen versuchen, gemeinsam mit Hilfe eines Holzbalkens und zweier Seile eine Kugel in eines der obersten Löcher zu balancieren. Das Material hat die Jast mit dem neuen Bus transportiert – und am Donnerstag gleichzeitig dessen Einweihung gefeiert.

Die sogenannte Käsewand erfordert Geschicklichkeit und Zusammenarbeit. Alex Spichale

2019 startete die Jast ihre Besuche auf den Pausenplätzen in den fünf Gemeinden Freienwil, Lengnau, Endingen, Tegerfelden und Würenlingen. Eines der Ziele: auch jene Kinder zu erreichen, die normalerweise keinen der vier Treffs aufsuchen. Bis anhin war das fünfköpfige Team mit Privatautos unterwegs.

Der neue Kleinbus bietet im Gegensatz dazu zahlreiche Vorteile: Die Jugendarbeiterinnen können nun deutlich mehr Spiele und Material laden und diese auf eingebauten Gestellen sowie in Schubladen oder mit Spanngurten sicher verstauen. Auch fällt das zeitaufwendige Ein- und Ausladen weg.

Der Bus ermöglicht unterschiedliche Einsätze

«Der Bus ist vor allem da, um in den Gemeinden präsent zu sein», sagt Anna Lisa Ramisberger im Namen von Nando Stauffacher vor den geladenen Gästen. Er ist Ressortleiter des Busprojektes, musste sich aber krankheitshalber abmelden. Der Bus wird nicht nur für die Besuche auf den Pausenplätzen eingesetzt, wie die Stellenleiterin erklärt:

«Im Sommer halten sich die Jugendlichen vor allem draussen auf. Mit dem Bus können wir nun das ganze Inventar und die Spiele zu ihnen bringen und müssen nicht in unseren Räumen auf die Jugendlichen warten.»

Auch soll der Bus an verschiedenen Anlässen in der Region eingesetzt werden, wie beispielsweise am «Wysonntig» in Tegerfelden im kommenden Herbst. Dort wird die Jast einen Spielstand aufstellen.

Das Mini-Soccer spielt man zu zweit. Alex Spichale

«Seit über 50 Jahren unterstützen wir schon die Jugendarbeit», sagt Ettore Indri, Vizepräsident des Pastoralraums Surbtal-Würenlingen. So würden die katholischen Kirchen rund 70 Prozent der Kosten der Jugendarbeit decken und ermöglichten nebst den Hauptsponsoren, der Raiffeisenbanken Surbtal-Wehntal und Siggenthal-Würenlingen, und weiteren die Anschaffung des Busses.

Die Jugendarbeit habe sich in den vergangenen zehn Jahren sehr professionalisiert. «Das Jast-Team hat einen guten Kontakt zu den Jugendlichen, die bei Sorgen und Problemen auch ein Vieraugengespräch wünschen können», sagt er. «Der Bus ist für mich ein weiterer Meilenstein.»

Die Kinder holen noch schnell einen Sirup und einen Apfel, bevor die Pause wieder zu Ende ist. Alex Spichale

10.15 Uhr: Die Glocke läutet, die Kinder holen noch schnell einen Sirup und gehen dann zurück in ihre Klassenzimmer. Zwei bis drei Wochen müssen sie nun warten, bis das Jast-Team auf ihrer Tour das nächste Mal im Weissenstein in Würenlingen vorbeikommt.