Zurzibiet Massiv weniger Radarkontrollen: Darum verlagerte die Regionalpolizei ihre Schwerpunkte Der Repol Zurzibiet gingen im vergangenen Jahr weniger Temposünder ins Netz. Dafür wurden mehr Automobilisten bei der Nutzung des Mobiltelefons erwischt.

Weniger Anzeigen wegen Geschwindigkeitsüberschreitung: Die Regionalpolizei stellt in ihrem Jahresbericht fest, dass der Trend zum Schnellfahren durchbrochen worden ist. zvg

«Das Zurzibiet ist sicher und lebenswert»: So das Fazit des Jahresberichtes 2022 der Regionalpolizei Zurzibiet, den Reinhard Scherrer, der Präsident des Repol-Führungsausschusses, und Repol-Chef René Lippuner am Montag vorgestellt haben. «Das Jahr 2022 war zwar von gewissen Corona-Nachwirkungen geprägt», so René Lippuner. «Grundsätzlich sind aber die Zielsetzungen, auch jene der politischen Behörden, gut erreicht worden.»

Mehr «Crime Stop» – weniger Radar­

Im vergangenen Jahr habe die Repol Zurzibiet, die – nach der Zurzacher Gross-Gemeindefusion – für ein Einzugsgebiet mit noch 16 Gemeinden mit einer Bevölkerung von gut 36'000 Einwohnerinnen und Einwohnern zuständig ist, die Prioritäten etwas anders gesetzt, erklärt René Lippuner. «Der Bereich Verkehrssicherheit (sprich vor allem Radarkontrollen, Anm. der Red.) ist zu Gunsten der Kriminalitätsbekämpfung und der Prävention massiv zurückgefahren worden.»

Klingnaus Ammann Reinhard Scherrer (links) und Repol-Chef René Lippuner. Louis Probst

Das schlägt sich, dank des stärkeren Kontrolldruckes durch die Repol, in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei und den Organen des Zolls, in tieferen Einbruchszahlen nieder. Im Bereich «Crime Stop» war die Repol Zurzibiet im vergangenen Jahr mit 766 Stunden im Einsatz, gegenüber 428 Stunden im Vorjahr.

Verstärkte Präsenz widmet die Repol auch gewissen Hotspots, die bei den Patrouillen regelmässig kontrolliert werden. Als erfreulich bezeichnet der Repol-Chef den Rückgang bei der häuslichen Gewalt. Allerdings scheint die Entwicklung nicht anzuhalten. «In den ersten Wochen dieses Jahres ist leider bereits wieder ein Anstieg festzustellen», so René Lippuner.

Über 40 Prozent der Einsatzstunden für Sicherheit und Ordnung

Sehr stark angestiegen ist bei Sicherheit und Ordnung die medizinische Hilfeleistung. «Unsere Mitarbeitenden sind alle First Responder», sagt René Lippuner. «Meist sind sie als erste vor Ort und können dank ihrer Ausrüstung und Ausbildung die Ambulanzen unterstützen. Der Ambulanz-Standort Tegerfelden ist sehr hilfreich. Es besteht auch ein reger Austausch.»

Rund 42 Prozent der insgesamt gut 25'000 Einsatzstunden, welche die 15 Polizistinnen und Polizisten der Repol Zurzibiet – unterstützt durch eine Zivilangestellte und den vierbeinigen Mitarbeiter «Baron» – im vergangenen Jahr geleistet haben, entfallen auf den Bereich Sicherheit und Ordnung.

Weniger Raser, dafür Mobiltelefonnutzung angestiegen

Im Bereich Strassenverkehr entfielen im Berichtsjahr 510 Einsatzstunden auf den Bereich «Messung und Auswertung Geschwindigkeitskontrollen» gegenüber 806 Stunden im Jahr 2021.

Im Gesamten, so der Jahresbericht, konnte der Trend zum Schnellfahren durchbrochen werden. Es mussten weniger Anzeigen wegen grober Überschreitung der Geschwindigkeit geschrieben werden als im Vorjahr. Auch Anzeigen im Bereich Fahren im nicht fahrfähigen Zustand (Alkohol, Drogen, Medikamente, Müdigkeit) waren insgesamt weniger zu verzeichnen. Leider, so Lippuner, musste aber festgestellt werden, dass das Benutzen des Mobiltelefons und das Nichttragen der Sicherheitsgurte wieder angestiegen sind. «Ebenso das Nichtgewähren des Vortritts der Fussgänger an Fussgängerstreifen.»

Mehr Prävention an den Schulen

Rund 700 Schülerinnen und Schülern hat die Repol im vergangenen Jahr Präventionsunterricht erteilt. zvg

Im Bereich Verkehrsunterricht liegt die Zahl der Einsatzstunden im vergangenen Jahr zwar deutlich tiefer als im Vorjahr. Das sei aber damit erklärbar, dass die Veloprüfungen alternierend im Zwei-Jahres-Rhythmus durchgeführt werden, so René Lippuner. «Das Schwergewicht ist auf die Mittel- und die Oberstufe gelegt worden.»

Bei 20 Einsätzen haben zwei Repol-Mitarbeiter rund 700 Schülerinnen und Schülern Präventionsunterricht erteilt. Dabei ging es um Fragen, welche die Jugend interessieren. Etwa zum Umgang mit sozialen Medien oder mit Mobbing. «Wir haben dieses Angebot forciert. Alle Aargauer Regionalpolizeien setzen hier ein Schwergewicht. Die Nachfrage der Schulen ist sehr stark. Wir stellen aber auch ein grosses Interesse von Seiten der Eltern fest», erklärt René Lippuner.