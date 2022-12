Bezirksgericht Zurzach Eskalation an Geburtstagsparty: 26-Jähriger schlägt Polizist ins Gesicht – jetzt kassiert er 15'000 Franken Geldstrafe Blutige Unterlippe, Pfefferspray und Spuckmaske: Nach einer Lärmbeschwerde artete eine Polizeikontrolle aus. Ein junger Zurzibieter musste dafür diese Woche vor dem Bezirksgericht antraben.

Der Angeklagte gab sich am Bezirksgericht Zurzach im zweiten Obergeschoss reuig. Sandra Ardizzone

Eigentlich sei es ein schöner Tag gewesen: «Ich war glücklich, schliesslich hatte ich Geburtstag», sagt Ivo (Name von der Redaktion geändert). Trotzdem eskalierte die Situation an seiner 26. Geburtstagsfeier im vergangenen Dezember so weit, dass er sich nun vor dem Bezirksgericht Zurzach wegen mehrfacher Gewalt und Drohung gegen Behörden oder Beamte sowie einfacher Körperverletzung verantworten musste. «Ich kann mir das selbst nicht erklären. Wenn ich könnte, würde ich den Vorfall ungeschehen machen», erklärt er Einzelrichter Cyrill Kramer. Was war passiert?



Der genaue Hergang des Vorfalls wird an der Gerichtsverhandlung in Bad Zurzach diese Woche nicht ganz klar. Es habe Streit an seinem Geburtstag gegeben, die Nachbarn riefen daraufhin wegen des Lärms die Polizei. Eine Patrouille der Regionalpolizei Zurzibiet machte sich auf den Weg zum Wohnblock in der Gemeinde im Unteren Aarethal. «Der Angeklagte war bereits beim ersten Kontakt sehr aggressiv. Man hat gemerkt, dass Alkohol im Spiel war», erklärt einer der beiden Polizisten, welcher als Zeuge geladen war.

Ein Polizist zog sich eine Wunde an der Unterlippe zu

Ivo versuchte, die zwei Polizisten zu überzeugen, dass sich die Situation bereits beruhigt habe. Als diese jedoch aus der Wohnung Frauenstimmen hörten, wollten sich die Polizisten vergewissern, ob nach dem Streit wirklich alle wohlauf seien. Der Angeklagte verweigerte ihnen den Zugang, und als er von den Polizisten davon abgehalten wurde, in die Wohnung zurückzukehren, kam es zum Handgemenge.

Dabei habe Ivo die Polizisten gestossen, in die Brust geboxt und einem der beiden zweimal ins Gesicht geschlagen, sodass dieser sich eine Wunde an der Unterlippe zuzog. «Mein Kollege musste daraufhin Pfefferspray einsetzen, woraufhin der Widerstand weniger wurde», erläutert der vorgeladene Polizist vor Gericht und ergänzt:

«Trotz des Pfeffersprays hatten wir zu zweit Mühe, ihm die Handschellen anzulegen.»

Sie forderten Verstärkung an. Gemeinsam wollten die Polizisten Ivo aus dem Treppenhaus abführen. Dagegen wehrte sich der Angeklagte mit Händen und Füssen, und versuchte sogar, sich die Treppe herunterzustürzen.

«Zwei packten ihn an den Armen, zwei an den Beinen. So mussten wir ihn durchs Treppenhaus tragen», erinnert sich der Polizist. «Er schrie so massiv, dass mittlerweile das ganze Quartier auf den Beinen gewesen sein muss.» Da die Gefahr bestanden habe, Ivo könnte die Polizisten anspucken, wurde ihm ein Spuckschutz angelegt, worauf dieser aber schrie, er bekomme keine Luft.

Angeklagter habe Polizist ins Gesicht gespuckt

«Bei seinem Gebären und Geschrei kann eigentlich kein Sauerstoffmangel bestanden haben. Aus Goodwill haben wir ihm den Spuckschutz trotzdem abgenommen – in der Hoffnung, dass er sich beruhigt», erläutert der Polizist weiter. Es half nichts: Ivo spuckte einem der Polizisten ins Gesicht, «zum Glück nur an die Maske». Daraufhin konnte er abgeführt werden.

Bereits am nächsten Tag bat Ivo bei allen Beteiligten um Entschuldigung. Diese erneuert er diese Woche im Gerichtssaal. Doch Richter Cyrill Kramer will ihm seine Einsicht nicht abkaufen. Er macht den Angeklagten darauf aufmerksam, dass er schon einmal wegen Gewaltandrohung gegen Polizisten verurteilt wurde: 90 Tagessätze mit einer Probezeit von vier Jahren – diese war 2020 gerade abgelaufen.

Ivo wird energisch, als er von diesem Vorfall aus dem Jahr 2015 erzählt. Unter Cannabis-Einfluss hatte er einen Hydranten angefahren. Er versucht zu relativieren:

«Ich habe aber von selbst die Polizei gerufen und auch erzählt, dass ich zuvor gekifft habe.»

Als ihm auf der Polizeiwache der Repol in Klingnau verweigert wurde, den Drogentest zu begutachten, wurde er wieder aggressiv.

«Ich habe mir den Test geschnappt, dann hat mich der Polizist am Arm gepackt und ich daraufhin ihn. Das war alles», sagt er im Gerichtssaal. Richter Kramer erinnert den Angeklagten aber daran, dass er den Polizisten als «Arschloch» und «Drecksack» beschimpft und ihm gedroht habe: «Ich merke mir dein Gesicht, dann siehst du, was passiert», wird Ivo zitiert.

Angeklagter zeigt sich reuig – aber erfolglos

Der Angeklagte beteuert zwar, in Zukunft «noch mehr» Verantwortung übernehmen zu wollen – mit seiner Frau, die er 2019 geheiratet habe, wolle er eine Familie gründen – und dass «solche Vorfälle mich nur zurückwerfen und nicht vorwärts bringen».

Aber der Einzelrichter hat offenbar Zweifel an der Einsicht von Ivo: Mehrheitlich folgt Richter Cyrill Kramer dem Strafantrag der Staatsanwaltschaft, senkt aber das Strafmass um 30 Tagessätze auf 150 Tagessätze à 100 Franken. Abzüglich des Tages in der Untersuchungshaft wird Ivo also zu 14'900 Franken Geldstrafe verurteilt. Die Versuche seiner Verteidigerin, erneut eine bedingte Geldstrafe mit einer Probezeit von zwei Jahren herauszuschlagen, blieb erfolglos.