Zurzibiet Die Fusionsumfrage ist lanciert: Ist die Surbtaler Bevölkerung bereit für den Zusammenschluss? Tegerfelden, Endingen, Lengnau und Schneisingen spielen bei der Infoveranstaltung den Ball an die Bevölkerung weiter. Bereits ab 16 Jahren können sich die Surbtalerinnen und Surbtaler an der Befragung zu einer möglichen Fusion beteiligen.

Ralf Werder, Vorsitzender des Projektausschusses und Endinger Ammann, spricht zu den rund 200 Anwesenden. Matthias Moser

«Ich möchte mir ein Bild machen», klingt es im Extrabus, der die politisch Interessierten aus dem Surbtal einsammelt und zum Infoabend nach Schneisingen bringt. Über 200 Besuchende finden sich am Mittwochabend in der Turnhalle ein und möchten aus erster Hand von den Gemeindevorstehern erfahren, wohin die Reise geht.

«Wir werden den Antrag zur Fusionsprüfung an den Gemeindeversammlungen stellen», macht Ralf Werder, Vorsitzender des Projektausschusses und Endinger Ammann, gleich zum Auftakt klar. «Die Bevölkerung soll von Anfang an mitreden, mitgestalten, mitplanen und letztendlich entscheiden, ob es zum Zusammenschluss kommt.»

Ein Blick zurück: Seit 2008 arbeiten die drei Gemeinden Endingen, Lengnau und Tegerfelden unter dem Titel «Perspektive Surbtal» auf behördlicher Ebene zusammen. Synergien in verschiedenen Bereichen bestanden bereits in loser Form, diese wurden im Projektverlauf gefestigt und neue, gemeinsame Handlungsfelder bestimmt.

Die Turnhalle in Schneisingen war am Mittwochabend gut gefüllt. Matthias Moser

2010 kam es zur Umsetzung in sechs Bereichen: Feuerwehr Surbtal, Kommunikation, Regionale Bauverwaltung, Regionaler Sozialdienst, Interkommunale Kommissionen und Schule Surbtal. Seither wurde die Zusammenarbeit auf 16 Bereiche ausgeweitet. Mittlerweile arbeiten zudem die benachbarten Gemeinden Würenlingen, Freienwil und Schneisingen in vereinzelten Punkten mit.

Als sich die Fusionsabsichten im Surbtal zu verdichten begannen, wurden die Nachbarn zu den Sondierungsgesprächen auch eingeladen - davon ist heute einzig Schneisingen noch mit an Bord. Die guten und langjährigen Erfahrungen mit der Zusammenarbeit im Surbtal haben nun den Weg für eine Fusion geebnet.

Unter dem Titel «Surbtal, quo vadis» (latinisch für wohin geht es) erläutern die vier Gemeindevorsteher am Informationsabend den Projektstand sowie die Vorteile einer Einheitsgemeinde «Surbtal», die mit rund 8000 Bewohnerinnen und Bewohner im Zurzibieter Gemeinderanking an zweiter Stelle stehen und damit 25 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachen würde.

Wegen Wachstum stösst Milizsystem an seine Grenzen

Die Herausforderungen für die Gemeinden haben mit dem Bevölkerungswachstum von über 60 Prozent seit 1980 massiv zugenommen. «Bei unseren Gemeindegrössen ist es heute als Gemeinderat nahezu unmöglich, sich bei übergeordneten Themen seriös und aktiv einzubringen,» führt Ralf Werder weiter aus. «Das Milizsystem gelangt an seine Grenzen.»

Nebst Ralf Werder (Mitte) sprachen auch die Ammänner Adrian Baumgartner (Schneisingen, von links), Viktor Jetzer (Lengnau) und Reto Merkli (Tegerfelden, ganz rechts). Anwesend war auch der Endinger Gemeindeschreiber Daniel Müller (2.v.r.). Matthias Moser

Nebst Rekrutierungsschwierigkeiten und zeitintensiven Dossiers nimmt die Belastung der Gemeinderäte stetig zu, obschon schon vieles zusammengelegt wurde. Als Einheitsgemeinde, so die einhellige Überzeugung des Projektausschuss, können die kommunalen Aufgaben inskünftig besser geschultert sowie regional bedeutend mehr bewirkt werden.

Auch 16-Jährige dürfen sich an der Befragung beteiligen

Die Surbtaler Bevölkerungsumfrage ist nun lanciert, bis zum 11. November können nun die stimmberechtigten Bewohnerinnen und Bewohner sowie die 16- bis 18-Jährigen den Fragebogen ausfüllen. Der Fragenkatalog ist in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Graubünden entstanden, welche bereits viel Know-how diesbezüglich mitbringt. Die Befragung ist anonymisiert und kann auf dem Papierweg oder online eingegeben werden. Die Auswertung erfolgt durch die Fachhochschule Graubünden.

Mit der Befragung möchten die vier Gemeinden die Haltung ihrer Bevölkerung zur Fusionsprüfung abholen sowie die Gemeinschaft auf das Thema einstimmen. Die Umfrageergebnisse werden den Gemeinden am 16. Dezember präsentiert und danach der Bevölkerung zugänglich gemacht. An den Sommergemeinden 2023 soll dann die Fusionsprüfung den Stimmberechtigten vorgelegt werden. Bei positivem Echo geht es weiter zum Vorprojekt, der Fusionsprozess ist in sechs Phasen angelegt.

Bis zum definitiven Entscheid für eine Fusion braucht es aber noch eine Volksabstimmung, der Projektausschuss rechnet mit einem Planungshorizont von mindestens fünf Jahren. «Ein Zusammenschluss käme also frühestens ab 2027 in Frage,» stellt der Tegerfelder Gemeindeammann Reto Merkli klar.

Grossgemeinde Zurzach hat bereits mit Tipps unterstützt

Der Kanton unterstützt Fusionsbemühungen von Gemeinden finanziell. Das Vorprojekt wird mit 5000 Franken pro Gemeinde entschädigt, beim Hauptprojekt schenkt es jeweils mit 25‘000 Franken ein. Und kommt es zur Fusion, erhält jede Gemeinde eine Zusammenschlusspauschale von 400‘000 Franken. Schützenhilfe erhält der Projektausschuss ausserdem von der eben erst fusionierten Einheitsgemeinde Zurzach.

«Die Gemeindevertreter haben uns bereits hilfreiche Tipps mitgegeben,» lässt der Endinger Gemeindeschreiber Daniel Müller durchblicken, «sie stehen uns zur Seite». Das Surbtal ist ein attraktiver Arbeits- und Lebensort, das bezeugt nicht zuletzt das überdurchschnittliche Bevölkerungswachstum. Nun müssen aber entscheidende Weichen für die Zukunft gesetzt werden, damit die Gemeinden auch Schritt halten können. Die Bevölkerungsumfrage ist ein Anfang und das Mitmachen wegbestimmend.