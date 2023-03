zurzibiet Bundesrat Rösti erteilt Viertelstundentakt der S-Bahnlinie im Unteren Aaretal eine Absage Geht es nach dem Klingnauer Mitte-Nationalrat Andreas Meier, soll die S-Bahn-Line von Koblenz nach Baden mehr Frequenzen erhalten. Bundesrat Albert Rösti macht nun klar, dass ein solcher Ausbauschritt vorerst kein Thema ist.

Heute werden die Hauptverkehrszeit-Leistungen der S19 bis Koblenz angeboten. In Zukunft nur noch bis Döttingen. Bild: Alex Spichale

Der verhaltene Optimismus bei Neu-Nationalrat Andreas Meier (Die Mitte) war nicht unbegründet. Doch seine Hoffnung, dass der Bundesrat beim Ausbau der S-Bahnlinie durchs Untere Aaretal nochmals über die Bücher gehen würde, erfüllte sich nicht. Konkret: Im Bahn-Ausbauschritt «Step 2035» ist der Ausbau der S27 von Koblenz nach Baden nicht enthalten.

Meier wollte vom Bundesrat wissen, warum das Untere Aaretal in der Planung des Öffentlichen Verkehrs nicht als Wohnentwicklungsschwerpunkt taxiert wird und der Viertelstundentakt im nächstmöglichen Entwicklungsschritt nicht eingeplant ist.

Neu-Nationalrat Andreas Meier. Bild: zvg

Verkehrsminister Albert Rösti (SVP) stellte in der Fragestunde im Parlament die Sicht des Bundesrates dar: «Die Nachfrage für einen Ausbau zum Viertelstundentakt konnte bei der Beurteilung des Ausbauschritts 2035 nicht nachgewiesen werden», erklärte Rösti. «Entsprechend wurde die Verdichtung zum Viertelstundentakt nicht in das Ausbauprogramm aufgenommen.»

Zu den Hauptverkehrszeiten, das heisst, morgens und abends, würden Zusatzzüge der S19 bis Döttingen verkehren, um die Nachfrage zu Spitzenstunden zu befriedigen, so der Bundesrat. Eine Neubeurteilung der Nachfrage sei für den nächsten vollständigen Planungsdurchlauf von Ausbauprojekten im Rahmen des strategischen Entwicklungsprogramms «Step» ab 2025 vorgesehen. Allfällige Ausbauten würden dem Parlament ungefähr im Jahr 2030 mit einer Botschaft zum Step «Schiene» vorgelegt werden.

Nicht untätig bleiben und das Thema weiter bewirtschaften

Andreas Meier will, wie er sagt, bis dahin nicht untätig bleiben. «Der Bundesrat weiss nun um das Anliegen einer ganzen Region», so der Winzer aus Würenlingen. Er werde nun im Rahmen seiner Möglichkeiten versuchen, das Thema weiterhin so zu bewirtschaften, damit es nicht aus den Augen der Öffentlichkeit verschwinde.