Zurzach Zum Heulen schöne «Lätschete»: Prinz Karneval wird zu Grabe getragen und brennend dem Rhein übergeben Zahlreiche Heulweiber nehmen an der «Lätschete» von Prinz Karneval Abschied. Der lange Trauerzug sorgt in Bad Zurzach für einen würdigen Abschluss der Fasnacht.

Die Heulweiber ziehen laut durch die Gassen Bad Zurzachs. Alexander Wagner

Die Fasnacht in Bad Zurzach wurde eigentlich abgesagt, wie an so vielen Orten – trotz Lockerungen des Bundesrates. Doch einige unentwegte Fasnächtler stellten flugs ein Programm auf die Beine, und der «Zurzacher des Jahres» wurde trotzdem gewählt. Am Aschermittwoch ging die fünfte Jahreszeit nun auch in Zurzach zu Ende.

Beim Sternenbrunnen versammelten sich sehr viele schwarz gekleidete Heulweiber. Eine umarmte die andere lachend, als diese meinte: «Das ist ein ernster und sooo trauriger Anlass», bevor auch sie sich ein herzhaftes Lachen nicht verkneifen konnte.

22 Bilder 22 Bilder An der «Lätschete» nehmen Heulweiber von Prinz Karneval Abschied und markieren so auch das Ende der Fasnacht am Aschermittwoch. Alexander Wagner

Der lange Trauerzug zog vom Sternenbrunnen los und machte vor dem Verenamünster halt, wo Fasnachtspfarrer Christoph Neff die Trauerrede hielt und offiziell verkündete, dass Prinz Karneval wie erwartet verstorben sei. Was wieder ein ohrenbetäubendes Heulen, Wehklagen und Schniefen der Heulweiber nach sich zog.

Das Grosskönigreich sei in seinen Grundfesten erschüttert worden

Danach freute er sich aber, dass es überhaupt eine Fasnacht gab: «Wir durften die Wiedergeburt der Beizenfasnacht erleben. Jetzt haben wir einen Strudel der Freude hinter uns, des Erlebens, und waren glücklich», rief er in das erste Megafon, das bald seinen Geist ebenfalls aufgab. «Doch das Grosskönigreich Zurzach wurde in seinen Grundfesten erschüttert», gab der Fasnachtspfarrer zu bedenken.

Denn der langjährige Gemeindeammann Beat Rudolf aus Rietheim wurde zum Zurzacher des Jahres gewählt. «Er kam aus dem Osten und hat das Zepter an sich gerissen», fasste es der Pfarrer zusammen, mittlerweile mit einem neuen Minimegafon ausgerüstet. «Buffy» Beat Rudolf war mit der Guggenmusik Sänklochfäger auch im Trauerzug dabei.

Danach zog der Trauerzug weiter, bog in die Schwertgasse ab, wo man einige Heuler und Schluchzer später am Tunnel der Umfahrung von Zurzach vorbeikam. Da blieb der Trauerzug kurz stehen und gab auch akustisch nochmals alles: Das Echo hallte schaurig-schön in der Unterführung und wieder zurück aus dem Tunnel heraus.

Im Restaurant Höfli ging die Fasnacht zu Ende

Schliesslich erreichte die Trauergemeinde die Brücke über den Rhein, wo Prinz Karneval vom Fasnachtspfarrer mit sehr viel Sprit die letzte Ölung bekam. Dabei konnte er es sich nicht verkneifen, darum zu bitten, dass die Feuerwehr doch endlich mit einem neuen, funktionierenden Megafon ausgestattet werde.

Flugs wurde der verstorbene Prinz aufgespiesst und über dem Geländer angezündet. Schon kurze Zeit später ging er in den lodernden Flammen auf und die sterblichen Überreste schwammen langsam und still im Rhein davon.

Der ohrenbetäubende Knall des letzten Böllers markierte das Ende der etwas anderen «Lätschete» in Zurzach – oder den Start in den letzten «Strudel der Freude und des Erlebens», wie es der Fasnachtspfarrer formulierte. Bei der anschliessenden Party mit Auftritten der Guggenmusiken Sänklochfäger und Se Barzlis im Restaurant Höfli gaben die Zurzach nochmals alles. Nicht vollständig verifizierten Informationen zufolge, kamen die letzten Fasnächtler erst im Morgengrauen nach Hause.