Zurzach Wettbieten bei Versteigerung des «Hammer-Postens»: Die Liegenschaft wechselt für 3,1 Millionen den Besitzer Das Wohn- und Geschäftshaus in Zurzach ist vor allem bekannt durch den früheren Migrosladen und den Restpostenhändler, der dort jahrelang geschäftet hat. Am Freitag ist die Liegenschaft unter den Hammer gekommen.

Das Gebäude, in dem sich der Hammer-Posten befand, ist versteigert worden. Sandra Ardizzone / ZUR

Freitag, 13.45 Uhr: Die 30 Stühle im Probstei-Saal in Bad Zurzach sind schon fast alle besetzt. Das Interesse an der betreibungsamtlichen Versteigerung des Wohn- und Geschäftshauses an der Hauptstrasse 71 in Bad Zurzach ist gross. «Die Liegenschaft hat Potenzial», sagt Architekt Jürg Meier aus Döttingen, der ebenfalls im Publikum sitzt.

Er ist nicht das einzige bekannte Gesicht im Saal: Der Zurzacher Ammann Andi Meier ist ebenso anwesend – «aus reinem Interesse» – wie auch alt Ammann Reto S. Fuchs, der mit Michael Zehnder von der Birchmeier Immobilien AG aus Döttingen den Saal betreten hat. Als Birgit Hinz, die Leiterin des Regionalen Betreibungsamtes Zurzach, die Anwesenden kurz nach 14 Uhr begrüsst, sind bereits rund 40 Personen im Saal, darunter auch ein Herr mit Anzug, glitzernden Ohrringen und einem Hund im Arm.

«Das Objekt ist interessant, der Andrang ist gross»

Das Wohn- und Geschäftshaus ist in der Umgebung vor allem bekannt wegen des früheren Migrosladens und des Hammer-Postens, der im Erdgeschoss ab 2004 Konkurswaren und Restposten verkaufte und über den 2008 zum zweiten Mal der Konkurs eröffnet wurde.

14.02 Uhr: «Das Objekt ist interessant, der Andrang ist gross – hoffentlich auch die Gebote», sagt Birgit Hinz. Der Realwert der 1964 erstellen Liegenschaft wird auf 4,397 Millionen Franken geschätzt. Aufgrund des stark abgenutzten und vernachlässigten Zustandes und den nötigen Instandstellungs- und Unterhaltsarbeiten beträgt der Marktwert aber nur rund 2,374 Millionen Franken. Die gesamten inneren Ausbauarbeiten müssten erneuert werden, obwohl in den Wohnungen die Küche und Nassräume im 2014/2015 erneuert worden seien, heisst es im Bericht zur Schätzung.

14.08 Uhr: Nachdem das Lastenverzeichnis erläutert und die Steigerungsbedingungen erklärt worden sind, möchte ein Herr wissen:

«Im Keller hat es viel Müll. Müsste das der neue Eigentümer wegräumen?»

Da müsse man wohl ein Abo mit einem Muldenunternehmen abschliessen, meint Birgit Hinz und erntet dafür ein paar Lacher. «Das bleibt wohl am neuen Besitzer hängen», ergänzt sie.

Die Gebote starten bei 1,84 Millionen Franken

14.10 Uhr: Das erste Gebot über 1,84 Millionen Franken wird genannt – schriftlich abgegeben von der Gläubigerbank. Danach folgen weitere Beträge aus dem Publikum, bis dann ab 2,5 Millionen Franken ein regelrechtes Pingpong entsteht.

Insbesondere zwischen drei Immobilienunternehmen, wovon sich zwei Vertreter offenbar kennen: Sie schütteln die Hände, strecken die Köpfe zusammen und flüstern rege miteinander. Der eine blickt kurz auf, ruft «zehn mehr» und beugt sich wieder zu seinem Kollegen.

14.30 Uhr: Der Vertreter der GG Real Estate AG aus Baar bietet 3,1 Millionen Franken – und erhält den Zuschlag. Das Immobilienunternehmen wolle die Liegenschaft von A bis Z renovieren und sanieren, um sie weiterhin vermieten zu können, sagt er nach Abwicklung der Formalitäten.

Beinahe wäre die Liegenschaft in lokalen Händen geblieben: Birchmeier Immobilien hat mitgeboten, hat sich dann aber zurückgezogen. «Man muss die Grenzen kennen», sagt Jürg Meier danach im Treppenhaus dazu.