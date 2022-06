Zurzach Wegen Kritik des Kantons: Der Baustart in der Schwertgasse verzögert sich Das 18 Millionen Franken teure Fleckenkonzept soll wie die Ostumfahrung den historischen Flecken Bad Zurzach vom Verkehr entlasten. Das Teilprojekt Schwertgasse startet nun später als geplant.

Die Schwertgasse in Bad Zurzach ist heute eine Durchfahrtsstrasse und soll zur Begegnungszone werden. Alexander Wagner

Im Frühjahr 2023 eröffnet die rund 86 Millionen Franken teure Ostumfahrung in Bad Zurzach. Gleichzeitig soll die umgestaltete Schwertgasse als Begegnungsraum in Betrieb gehen – so zumindest sah es der sportliche Zeitplan vor. Die Sanierung der Gasse ist Teil des gemeindeeigenen, 18 Millionen Franken teueren Fleckenkonzepts, das wie der Umfahrungstunnel seinen Beitrag zur Verkehrsentlastung des Fleckens leistet.

Im Juli wollte der Gemeinderat mit den Bauarbeiten starten. Nun ist klar: Die Bagger fahren erst im kommenden Jahr in der Schwertgasse auf. Das hat mehrere Gründe, wie die Gemeinde Zurzach mitteilt. Doch von vorne.

Ende 2021 reichte die Gemeinde das Baugesuch beim Kanton ein. Die Schwertgasse ist aktuell noch eine Kantonsstrasse – wenn der Tunnel eröffnet wird, geht die Strasse in den Besitz der Gemeinde Zurzach über, die dann auch für sämtlichen Unterhalt verantwortlich ist.

Der Kanton bemängelte am Baugesuch unter anderem «die Verkehrsführung, die Gestaltung und die Materialisierung, aber auch den fehlenden Einbezug eines Fachplaners», schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. «Dem Kanton fehlt aktuell auch der Zusammenhang vom Teilprojekt 3 (Schwertgasse) zu den beiden Teilprojekten 1 und 2 (obere und untere Hauptstrasse).» Bereits im Herbst 2021 eröffnete die Bahnhofspange als weiteres Teilprojekt, die unter anderem die Schwertgasse vom Verkehr entlastet.

Arbeitsgruppen werden trotz Fachplaner weitergeführt

«Aufgrund der kantonalen Stellungnahme und des vom Kanton noch nicht ausgeschriebenen Baugesuches kann der ohnehin schon sehr sportliche Zeitplan eines Baubeginns in der Schwertgasse im Jahr 2022 definitiv nicht mehr eingehalten werden», heisst es in der Mitteilung weiter.

Der Gemeinderat habe direkt nach Eingang der Antwort des Kantons damit begonnen, die Punkte der kantonalen Stellungnahme zu bearbeiten. Unbestritten sei, dass Fachplaner aus den Bereichen Verkehr, Landschaftsarchitektur, Raum- und Städteplanung das Projekt begleiten müssen. «Die entsprechende Evaluation ist bereits gestartet und hat zum Ziel, dass im Verlauf des Sommers die Aufträge vergeben werden und anschliessend mit den Arbeiten begonnen werden kann.»

Neben den Fachplanern soll zudem mit den kantonalen Fachstellen zusammengearbeitet werden. Die Arbeitsgruppen «Gestaltung» und «Fleckenbelebung» sollen auch nach der Einsetzung des Fachplaners weitergeführt werden. Die Fleckenbelebung ist beispielsweise für das Betriebs- und Belebungskonzept der Schwertgasse zuständig, während die Gruppe Gestaltung zusammen mit dem Gemeinderat, der Verwaltung und den beigezogenen Fachpersonen die Teilprojekte 1 bis 3 weiter ausarbeitet.

So könnte die Schwertgasse einst aussehen. Visualisierung/zvg

Im Bereich der Schwertgasse soll ausserdem die «IG Schwertgasse» weiter eingebunden werden, um vom Wissen der Liegenschaftsbesitzer und Gewerbetreibenden über die Situation vor Ort zu profitieren. «Gleichzeitig kann so der transparente Einblick der Direktbetroffenen ins Projekt ermöglicht werden.»

Das Ziel der Gemeinde ist, aus der Schwertgasse einen Ort der Begegnung zu machen. Es soll keine eigentliche Strasse mehr sein, sondern vielmehr eine Aneinanderreihung von Plätzen. Geplant ist, dass grosse Steine oder Granitblöcke verlegt werden, ähnlich wie in der Weiten Gasse in Baden. Die Trottoirs sollen verschwinden, und alles wird auf einer Ebene sein.

Dafür werden aber nicht die Trottoirs abgesenkt, sondern die Fahrbahn wird angehoben. Zudem sollen Bauminseln entstehen, eine Art «Möblierung», zusammen mit den Läden und den Gastrobetrieben soll in der Schwertgasse eine eigene Dynamik entstehen. (az)