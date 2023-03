Zurzach Wegen Energiekrise: Das Regibad startet später in die Saison – und was sich sonst noch im Freibad ändert Öffnungsdauer, Gastroangebot, Badmeister, Kinderschwimmkurse: In diesem Jahr ändern sich gleich mehrere Bereiche im Regibad in Zurzach. Die Öffnung erfolgt einen Monat später als üblich.

Das Regibad in Bad Zurzach verkürzt die Saisondauer. Bild: Luis Hartl

(22. 6. 2019)

Pünktlich auf Mitte April öffnet das Regibad jeweils seine Tore. Das Zurzacher Freibad ist traditionsgemäss das erste im ganzen Land, in dem Hartgesottene teilweise auch bei Temperaturen um die Nullgradgrenze schon in den Frühlingsferien ihre Längen schwimmen können. Doch damit ist ab diesem Jahr Schluss: Die Badi verschiebt den Saisonstart auf den 6. Mai.

«Wie die gesamte Schweiz sind auch wir von den steigenden Energiepreisen betroffen», sagt Gemeindeschreiber Daniel Baumgartner. Die Becken jeweils auf 25 Grad zu heizen, brauche Energie. «Und das ist bei uns Gas.» Vor allem in den Monaten April und Oktober würden die Kosten deshalb ins Exorbitante steigen. «Das können wir nicht verantworten.» Zumal der Betrieb eines Freibades ein defizitäres Geschäft sei.

Deshalb habe die Gemeinde eine Evaluation durchgeführt, wie die Badi künftig nachhaltig geöffnet werden könne, sagt Daniel Baumgartner weiter. «Dabei fiel der Entscheid, die Öffnungsdauer dauerhaft einzuschränken.» Das bedeutet nun, dass das Regibad ab dieser Saison erst am 6. Mai öffnet und wie im vergangenen Jahr bereits Ende September statt Mitte Oktober schliesst. Dafür bleiben die Preise und die Wassertemperatur unverändert. «Dass die Badi geheizt ist, zeichnet uns weitherum aus», sagt Daniel Baumgartner.

Keine Kurse mehr im Frühling und Herbst

Dieser Entscheid hat Auswirkungen auf die beliebten Kinderschwimmkurse. Diese wurden bis anhin jeweils in den Frühlings-, Sommer- und Herbstferien angeboten. Um die zwei im Frühling und Herbst wegfallenden Kurse zu kompensieren, bietet das Regibad in den Sommerferien neu drei statt wie bisher zwei Wochen Kurse an. «Hinzu kommen neu auch Lektionen am Mittwoch und Samstag», so der Gemeindeschreiber. Diese würden demnächst auf der Website des Regibades aufgeschaltet.

Weitere Veränderungen gibt es im Personalbereich: Betriebsleiter und Chefbadmeister Dominique Bohr hat das Regibad nach einer Saison bereits wieder verlassen. Er startete fast zeitgleich wie die neue Gemeinde Zurzach. Der Zusammenschluss von acht Gemeinden hatte zur Folge gehabt, dass der Verband Regibad aufgelöst worden war und das Freibad der neuen Grossgemeinde angeschlossen wurde.

«Da wir unterschiedliche Ansichten zur Führung des Bades hatten, haben wir uns gemeinsam entschieden, getrennte Wege zu gehen», sagt Daniel Baumgartner. «Wir sind aber im Guten auseinander.»

Regibad und Therme spannen zusammen

Neu empfängt ab dieser Saison Betriebsleiter und Chefbadmeister Manuel Pokorny die Gäste. «Er ist ausgebildeter Badmeister – in Deutschland gibt es dafür eine Lehre. Zuletzt war er acht Jahre lang Teamleiter im Tägi in Wettingen.» Sein Stellvertreter wird David Nogatsch, der ebenfalls über grosse Erfahrung verfügt. Sie werden an der Kasse vom Team um die langjährige Gruppenleiterin Manuela Gilli unterstützt.

Mehrere Neuerungen hat ausserdem die neue Zusammenarbeit mit der Therme Zurzach zur Folge. «Im Sommer werden zwei Badmeister der Therme im Regibad aushelfen», sagt Daniel Baumgartner. Dafür springen Manuel Pokorny und David Nogatsch im Winter in der Therme ein. «Wir freuen uns, dass wir künftig enger zusammenarbeiten und Synergien nutzen können.»

Denn die Therme ist ab dieser Saison neu auch für den Gastronomiebereich verantwortlich. Inwiefern sich dadurch die Menükarte verändern wird, kann Daniel Baumgartner noch nicht sagen. Fest steht aber: «Das Angebot wird nicht gleich, aber ähnlich wie in der Therme sein.»