Gesundheit Wechsel an der Spitze: Judith Meier folgt bei Zurzach Care auf Beat Walti im VR-Präsidium – auch Ruth Humbel hört auf Bei Zurzach Care kommt es im Verwaltungsrat zu personellen Änderungen: Beat Walti gibt das als Vorsitzender nach sechs Jahren ab. Neu steht Judith Meier an der Spitze der Unternehmensgruppe. Ihren Rücktritt hat auch Ruth Humbel bekannt gegeben.

Beat Walti tritt als VR-Präsident von Zurzach Care zurück, auf ihn folgt Judith Meier. Bilder: Keystone/zvg

Der Zürcher FDP-Nationalrat Beat Walti hat den Stiftungsrat der Stiftung Gesundheitsförderung Bad Zurzach + Baden Anfang April darüber informiert, dass er an der Generalversammlung vom Dienstag als Präsident und Mitglied des Verwaltungsrats von Zurzach Care AG und ihrer Tochtergesellschaften zurücktreten werde, wie es in einer Mitteilung heisst. Walti wurde 2010 in den Verwaltungsrat gewählt und präsidierte diesen seit 2016.

Während seiner Tätigkeit habe Walti entscheidend dazu beigetragen, dass sich die Klinikgruppe verstärkt auch in der Prävention betätigt und sich hin zu einer umfassenden Care-Organisation entwickelte, schreibt die Stiftung weiter.

Ruth Humbel sass seit 2010 im VR

Neben Walti treten auch Ruth Humbel und Christina Brunnschweiler aus dem Verwaltungsrat zurück. In ihrer langjährigen Tätigkeit für Zurzach Care hätten beide die Unternehmensgruppe mit viel Weitsicht und Engagement mitgeprägt, dankt die Unternehmensgruppe. Die ehemalige Aargauer Mitte-Nationalrätin ist seit 2010 Mitglied des Verwaltungsrats und «habe als herausragende Kennerin des Gesundheitswesens wichtige Impulse sowie umfassendes Marktverständnis ins Gremium eingebracht.»

Ruth Humbel. Bild: Peter Klaunzer/Keystone

Brunnschweiler ist seit 2014 Mitglied des VRs und habe dem Unternehmen mit ihrer Kompetenz zur ambulanten Versorgung und Kenntnissen in strategischen Führungsfragen anhaltend wertvolle Dienste erwiesen, heisst es im Schreiben.

Judith Meier wird Präsidentin, Rainer Blaser Vize-Präsident

Der Stiftungsrat schlägt an der Generalversammlung als Nachfolge von Walti Judith Meier vor. Meier war von 2009 bis 2016 CEO von Zurzach Care (damals noch RehaClinic). Seit 2017 ist sie Mitglied des Verwaltungsrats und seit 2019 auch Vizepräsidentin. Meier ist in weiteren Verwaltungsräten und Gremien ausserhalb der Klinikgruppe tätig sowie Stiftungsrätin der Stiftung Gesundheitsförderung Bad Zurzach + Baden. «Mit Judith Meier übernimmt eine kompetente Persönlichkeit das Präsidium und gewährleistet Kontinuität in der Führung und Stabilität für die weitere Entwicklung der Gruppe», steht in der Mitteilung.

Für Stiftungsratspräsident Beat Edelmann ist die Wahl von Judith Meier wegweisend: «Im anspruchsvollen Gesundheitsmarkt spielen Prävention, Rehabilitation und Care auch künftig eine zunehmend wichtige Rolle. Sie kennt das Geschäft sowie das Unternehmen seit vielen Jahren aus der Praxis.»

Zur Wahl als Vizepräsident wird Rainer Blaser vorgeschlagen. Er ist Direktor der Alleinaktionärin Stiftung Gesundheitsförderung Bad Zurzach + Baden und seit 2021 Mitglied im Verwaltungsrat der Zurzach Care AG. (az)