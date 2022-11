Zurzach Volksliedforscher und Verena-Organist Alfred Gassmann ist nach 79 Jahren zurückgekehrt – dank einer Holzskulptur Anlässlich des Nordwestschweizer Jodlerfestes in Bad Zurzach wurde im Frühling eine Fünfmeterskulptur eingeweiht. Nun hat die Holzbüste von Alfred Leonz Gassmann neben der Oberen Kirche in Bad Zurzach eine Bleibe gefunden.

Alfred Gassmanns Enkel, Willi Morger, war an der Einweihung in Bad Zurzach dabei. Mathias Förster

Fast auf den Tag genau fünf Monate sind ins Land gezogen, seit Bad Zurzach vier Tage lang ganz im Zeichen von Jodlerinnen, Jodlern, Alphornbläsern und Fahnenschwingern stand. Auf einem mehrere Meter hohen Stamm einer Weisstanne hatte – aus Holz geschnitzt – ein Mann mit Schnauz und Brille im Herzen des 32. Nordwestschweizer Jodlerfestes ein wachsames Auge auf das fröhliche Geschehen geworfen: Alfred Leonz Gassmann, Musiker, Komponist und unermüdlicher Volksliedforscher.

Nach dem Fest wurde der Stamm gefällt. Auf Initiative von Jodlerfest-OK-Präsident Kurt Schmid und dem Vize Bernhard Scheuber war für die Büste eine Bleibe im Flecken gesucht worden. Denn der 1876 im Luzernischen Buchs geborene Innerschweizer Gassmann hatte in Bad Zurzach beruflich und persönlich tiefe Spuren hinterlassen.

Auf einem Rest vom Weisstannenstamm steht die Büste nun, von Forstarbeitern in zwei Teilen aus Mammutholz geschnitzt, nur wenige Meter entfernt von Gassmanns langjährigem Wirkungsort: Von 1922 bis 1943 war er Organist am Verenamünster. In jenen Jahren war er Vater von vier Töchtern geworden.

An der Einweihung war auch ein Enkel zugegen

Als die Skulptur am Freitag ihren definitiven Standplatz neben der Oberen Kirche offiziell, und mit einem Apéro gefeiert, einnahm, war unter den Honoratioren auch ein Enkel von Alfred Leonz Gassmann: «Ich verdanke es Zurzach, dass es mich überhaupt gibt», hält Dr. Willi Morger augenzwinkernd fest und lässt die Erklärung auf dem Fuss folgen.

Der neue Standort an der Oberen Kirche am Durchgang zum Pfarramt. Mathias Förster

«Mein Vater Willy Morger war Dorfarzt im luzernischen Nebikon. Als er in der Praxis von Dr. Erb in Bad Zurzach einmal die Vertretung übernahm, hatte ihn an einem Sonntag im Verenamünster der Gesang einer Frau komplett verzaubert. Der kraftvolle Sopran gehörte der ältesten Gassmann-Tochter Maria, einer diplomierten Opernsängerin.» 1930 wurde geheiratet, zwei und vier Jahre später je eine Tochter geboren.

«Ich kam als Nachzügler 1943 zur Welt, also im Jahr, als mein Opa pensioniert wurde», so Willi junior, der ursprünglich beruflich in die Fusstapfen seines Vaters hatte treten wollen, dann aber Jurist wurde. Unter den Nachkommen von Alfred Leonz Gassmann finden sich auch Politiker: Ein Sohn von dessen zweitjüngsten Tochter Erna ist der ehemalige Aargauer Regierungsrat Rainer Huber. Die Mutter der Luzerner Kantonsrätin Irene Keller ist die jüngste Gassmann-Tochter Elsi.

Gassmanns «Alphornbüechli» ist noch heute beliebt

Nach seiner Pensionierung war Alfred Leonz Gassmann nach Viznau gezogen, wo er bis zu seinem Tod 1962 lebte. «Dort habe ich ihn oft besucht und viel über ihn erfahren», berichtete Willi Morger an der kleinen Feier. «Unter anderem hat er mir in den blühendsten Farben die faszinierende Entstehungsgeschichte vom Lied ‹Vo Lozärn gäge Wäggis zue› geschildert.»

Die Feierlichkeiten wurden mit Bücheln begleitet. Mathias Förster

Zu diesem Thema hatte der Volksliedforscher sowie Initiant und Mitbegründer des Schweizerischen Volksliedarchivs in Basel übrigens 1908 seine Monografie geschrieben. In dieser sind nicht weniger als 33 melodische Fassungen sowie 40 Textvarianten dokumentiert, die Gassmann mit grossem Fleiss gesammelt hatte.

Stolz erwähnte der Enkel auch, dass das 1938 verfasste «Alphornbüechli» noch heute hochgeschätzt werde: «Jeder Alphornbläser, den ich frage, ob er das Buch kenne, bejaht das mit Nachdruck.» Mit einem Schmunzeln gesteht der im Kanton Solothurn lebende Willi Morger, dass er sich auf den gemeinsamen Spaziergängen mit Gassmann bisweilen etwas geschämt habe. «Wenn dem Opa eine Blume besonders gefiel, hat er sein Sackmesser gezückt und sich die Blume ins Revers gesteckt.»