Zurzach Reparatur nötig: Unbekannte demolieren Scheiben beim Zollhäuschen Am Zollhaus am Grenzübergang in Bad Zurzach haben Unbekannte die Glasscheiben eingeschlagen. Das Gebäude ist schon länger nicht mehr besetzt.

Die Storen sind heruntergelassen, ein Teil der Fenster beim Zollhäuschen am Grenzübergang in Bad Zurzach sind mit Karton abgedeckt. Der Grund: Unbekannte haben Glasscheiben eingeschlagen. Dies teilt Simon Erny, Sprecher des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG), auf Anfrage mit. Das Bundesamt für Bauten und Logistik als Besitzer des Gebäudes organisiere zurzeit die Reparatur.

Die eingeschlagene Front des Zollhaus ist derzeit mit Packpapier abgedeckt. Bild: Daniel Weissenbrunner

Der Grenzübergang in Bad Zurzach sei im Gegensatz zum rund acht Kilometer entfernten Grenzübergang in Koblenz schon länger unbesetzt, führt Simon Erny weiter aus. «Denn heute führen die Mitarbeitenden des BAZG vermehrt mobile Kontrollen im Grenzraum durch. Deshalb befinden sie sich weniger häufig als früher fix an einem Grenzübergang. Auch in Bad Zurzach führen unsere mobilen Equipen Kontrollen durch.» (az)