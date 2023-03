Zurzach Taschendieb gesucht: Auf dem neuen Krimi-Trail müssen Hobby-Detektive mit Papa Moll auf Spurensuche Seit Samstag hat Bad Zurzach einen neuen Rätselweg: An zwölf verschiedenen Posten können Kinder und Erwachsene den Flecken entdecken, Beweismittel sicherstellen und den Täter oder die Täterin überführen. Und: Wo es sonst noch spannende Themenwege im Aargau zu entdecken gibt.

Tourismusdirektor Peter Schläpfer und Melissa Rudolf, Sachbearbeiterin Tourismus und Gästeberatung, studieren die Krimi-Akte. Stefanie Garcia Lainez

Vorsichtig steigt ein Junge die Treppenstufen in die kleine Kammer hinunter. Vor ihm tut sich ein grosses Loch auf, eingerahmt mit einem Gitter. Er hat den Verenabrunnen entdeckt, der sich auf der nördlichen Seite des Verenamünsters in Zurzach befindet, versteckt hinter einer kleinen, hölzernen Tür. In diesem Raum befindet sich einer der Hinweise auf den Täter oder die Täterin. Denn der Bub ist auf dem neuen Papa-Moll-Krimi-Trail und muss dem tollpatschigen Familienvater mit den fünf Haaren auf dem Kopf helfen, einen Taschendieb zu schnappen.

Seit dem 1. April ist der neue Rätselweg für Hobby-Detektive in Bad Zurzach offen. «Wir wollten eine Alternative schaffen zum erfolgreichen Papa-Moll-Rätselweg», sagt Tourismusdirektor Peter Schläpfer. Auf dem 2017 eröffneten Weg helfen Kinder und Erwachsene der Familie Moll, ihren Hund Tschips zu finden. Während sich in den ersten Jahren jeweils rund 2200 Besucherinnen und Besucher auf die Schnitzeljagd machten, waren es in den beiden Coronajahren bis zu 6000. «Es gab Sonntage, an denen standen rund 40 Personen bei uns vor dem Tourismusbüro an.»

Der neue Krimi-Trail eignet sich für Gruppen mit maximal fünf Personen und kostet 25 Franken. An zwölf Posten inklusive Tatort müssen die Gäste Beweismittel sicherstellen und Hinweise zu Motiv und Alibi von fünf möglichen Täterinnen und Tätern sammeln. Der rund drei Kilometer lange Weg führt unter anderem zum alten Handelshaus im Rosengässli, das als Kulisse für den Papa-Moll-Kinofilm diente, vorbei an der Büste des früheren Zurzacher Bundesrats Emil Welti bis hinunter zum Schloss Zurzach aus dem 20. Jahrhundert, das auch als Villa Himmelrych bekannt ist.

Sehenswürdigkeiten und Familienattraktionen entdecken

Während der Papa-Moll-Weg auf rund fünf Kilometern vor allem ausserhalb des Fleckens unter anderem am Rhein entlang führt, können Besucherinnen und Besucher auf dem Krimi-Trail den Flecken entdecken. Darunter sind nicht nur Sehenswürdigkeiten wie das Verenamünster als eine der ganz wenigen Schweizer Kirchen mit einem Brunnen oder der Kurpark: Der Weg führt auch am Pétanque-Platz, an der Minigolfanlage, am Pumptrack und am Spielplatz Senftasche vorbei. «So erhalten Eltern eine Inspiration, was sie mit den Kindern im Flecken sonst noch unternehmen können», sagt Peter Schläpfer.

Unterdessen steht der Bub vor dem Gasthaus zur Waag, einem Messehaus aus dem Jahr 1695 mit einem grossen Innenhof, der besichtigt werden darf. Der Duft nach frischem Brot liegt in der Luft. Am Wasserhydranten an der Ecke des Hauses befindet sich die Lösung für das nächste Rätsel. Diese muss per Gratis-SMS an Papa Moll geschickt werden. Als Antwort erhält man einen weiteren Hinweis auf den Taschendieb.

Der Schuhabdruck liefert einen Hinweis auf den Dieb Bild: sga Beim Verenabrunnen muss ein Rätsel gelöst werden. Bild: sga

Dass der Krimi-Trail im Gegensatz zum Papa-Moll-Weg vor allem mit dem Handy statt mit Tafeln funktioniert, sei ein Vorteil, sagt Peter Schläpfer. «Da die Posten digital sind, können wir sie leicht verändern und verschieben.» Etwa, wenn der Flecken nach der Eröffnung der Ostumfahrung anders gestaltet wird, neue Attraktionen hinzukommen oder die Geschichte angepasst werden soll.

Auch der Täter oder die Täterin wird via Handy überführt: Wer glaubt, ihn ermittelt zu haben, kann sich online einloggen, den bei der Buchung des Trails erhaltenen Haftbefehl-Code eingeben und den Dieb auswählen.