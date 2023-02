Zurzach Schwingelite zu Besuch: Die Berner Bösen sind für ein Trainingswochenende ins Zurzibiet gereist Das Schwingerjahr 2023 ist gestartet: Die Spitzenschwinger aus Bern besuchten vor kurzem das Zentrum für Biokinematik und die Therme.

Die Berner Bösen haben ihren Aufenthalt in Bad Zurzach genossen. zvg

Bad Zurzach hat vor kurzem hohen Besuch empfangen: Die Berner Schwingelite startete das Schwingerjahr 2023 mit einem Trainingswochenende in Bad Zurzach. «Das Zentrum für Biokinematik sowie das gesunde und erholungsfördernde Thermalwasser boten ideale Voraussetzungen dazu», heisst es in einer Mitteilung.

Die in Bad Zurzach anwesenden «Bösen» aus dem Kanton Bern stehen für nicht weniger als 30 Eidgenössische Kränze. Gerade für die Schwinger, die sich täglich hohen Belastungen ausgesetzt sehen, sei die Biokinematik eine ideale Trainings- und Therapieform, heisst es in der Mitteilung weiter.

Der verantwortliche Trainer Jörg Käser habe als Schwinger selbst Erfahrungen mit der Biokinematik gemacht und sei seither begeistert von dieser Methode. Die Biokinematik ist eine Therapie, die sich mit der natürlichen Funktionsweise des Bewegungsapparates auseinandersetzt. «Dies hat sehr positive Auswirkungen im prophylaktischen Bereich und wird von Sportlern auch zur Leistungssteigerung eingesetzt.»

Das Trainingsprogramm der Schwinger setzte sich aus der Theorie über Biokinematik, Muskellängentraining, Atmungstraining und einer Ganganalyse zusammen. Ergänzt wurde der Aufenthalt mit einer Wanderung und einem Bad in der Therme Zurzach.

Für den dreifachen Eidgenossen Thomas Sempach war es das erste Mal, dass er mit der Biokinematik in Kontakt kam. «Ich bin von dieser Methode begeistert, die Kombination mit der Therme ist absolut ideal», lässt er sich in der Mitteilung zitieren. Auch der zweifache Eidgenosse Wiget Michael sei begeistert gewesen vom grossen Angebot der Therme. «Der Wechsel vom warmen Thermalwasser in den kalten Naturschwimmteich war sehr spannend. Die Blutzirkulation und die Atmung konnten damit bewusst aktiviert werden.»

Trainer Jörg Käser blickt gemäss Mitteilung deshalb auf ein optimales Wochenende zurück. Die Saison 2023 mit verschiedenen Kranzfesten und dem nur alle sechs Jahre stattfindenden Unspunnen Schwinget habe somit optimal lanciert werden können. «Sicher wird dies nicht unser letzter Aufenthalt in Bad Zurzach gewesen sein.»

Das Zentrum für Biokinematik wurde vom ehemaligen Schwinger und Eidgenossen Markus Birchmeier und dem Therapeuten Steffen Ludin im Jahr 2021 gegründet. Diese in der Schweiz noch wenig verbreitete Therapie zieht gemäss Mitteilung zahlreiche Spitzensportler verschiedener Sportarten aus der ganzen Schweiz an.

Eine Therapie nach biokinematischem Ansatz besteht darin, die gestörten Bewegungsbahnen zu diagnostizieren und die Fehlfunktion in den Muskelketten zu behandeln. Dabei werden sowohl manuelle Techniken zur Stimulation der Muskulatur angewendet als auch Übungen erarbeitet, die den Patienten in das Verständnis und das Körpergefühl für seine natürliche Bewegungsfähigkeit zurückführen. In Kombination mit der Therme hätten Birchmeier und Ludin so in Bad Zurzach ideale Voraussetzungen gefunden. (az)