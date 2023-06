Zurzach Regibad und elf Spielplätze müssen erneuert werden: Sommergmeind soll rund eine Million Franken sprechen Zahlreiche, grössere Investitionen stehen in den nächsten Jahren im Schwimmbad an. Auch hat eine Analyse ergeben, dass fast alle Spielplätze nicht mehr den geltenden Normen entsprechen. Und: Der Gemeinderat informiert über die Zukunft des Verwaltungsstandortes.

Vor mehr als 50 Jahren ist das Regibad in Bad Zurzach gebaut worden. Bild: AZ-Archiv/Luis Hartl

Über 60’000 Gäste strömen jedes Jahr ins Regibad nach Zurzach. In den kommenden Jahren stehen im 1969 erstellten Regionalschwimmbad zahlreiche, grössere Investitionen an. Der Gemeinderat legt nun an der Sommergmeind vom Donnerstagabend einen Projektierungskredit über 390'000 Franken vor.

Einen weiteren Kredit über 660’550 Franken soll das Stimmvolk für die Spielplätze genehmigen. Denn: 11 der 13 gemeindeeigenen Plätze entsprechen nicht den gültigen Normen. Das hat eine Überprüfung durch die Abteilung Bewegung, Sport und Freizeit und einer externe Fachperson im Jahr 2022 ergeben. «Diesem Umstand muss in den nächsten Jahren Rechnung getragen und entsprechende Sanierungs- und Revisionsarbeiten vorgenommen werden», schreibt der Gemeinderat in der Einladungsbroschüre.

Dem Gemeinderat sei es ein Anliegen, für die Bevölkerung bedürfnisgerechte Spielräume zu schaffen. «Diese dienen der Förderung der Familienfreundlichkeit, der Generationengerechtigkeit und der Integration.»

Mehr Stellen für die Verwaltung

Zudem soll die Verwaltung um 7,5 auf neu 82,1 Vollzeitstellen aufgestockt werden. Dies aufgrund der hohen Arbeitsbelastung zahlreicher Abteilungen, unerwarteten Entwicklungen wie der Ukraine-Krieg und falsch getätigten Annahmen bei der Berechnung der nötigen Stellen.

«Im Kanton Aargau gab es noch keinen Zusammenschluss im Umfang der Gemeinde Zurzach», heisst es in der Broschüre. Das habe die Umsetzungskommission sowie den Gemeinderat bei der Festlegung des Stellenplans vor Herausforderungen gestellt. «Der Stellenplan wurde aufgrund vom IST-Zustand und den mutmasslichen Synergien abgeleitet. Es wurden Erfahrungswerte beigezogen, aber auch zahlreiche Annahmen getätigt.»

Damit der Service Public weiterhin gewährleistet werden könne und Zurzach trotz Fachkräftemangel ein attraktiver Arbeitgeber bleibe, sei diese Anpassung aus Sicht des Gemeinderates und der Finanzkommission zwingend notwendig. Vor der Fusion betrug die Anzahl Vollzeitstellen gemäss einer im Vorfeld gezeigten Präsentation über alle acht Gemeinden hinweg 84,7.

Ausserdem informiert der Gemeinderat über den künftigen Verwaltungsstandort. Es wurden vier Varianten geprüft: eine Kernsanierung des Rathauses, ein Neubau auf dem Bächle-Areal, der Umbau der Gebäude Schwert und Schwanen mit einem Annexbau sowie der Umbau der beiden Gebäude und dem «Einhorn». Wobei die Neubau-Variante auf dem Bächle-Areal für fast 11,6 Millionen Franken gemäss Gemeinderat bei einer Bewertung am besten abschloss. An der kommenden Wintergmeind soll das Geschäft vor das Volk kommen. (sga)