Zurzach Regibad, Spielplätze, mehr Stellen für die Verwaltung: So hat die Sommergmeind entschieden Mehr als 60'000 Besucherinnen und Besucher zählt das Regibad in Bad Zurzach pro Jahr. In den nächsten Jahren muss das über 50-jährige Freibad erneuert werden. Dazu hat die Gemeindeversammlung nun einen Planungskredit gesprochen.

In den kommenden Jahren muss das Freibad in Bad Zurzach erneuert werden. AZ-Archiv

Zurzach geht die Sanierung des Regibades an. Das hat die Stimmbevölkerung am Donnerstagabend entschieden: Die Sommergmeind sagte Ja zum Planungskredit über 390'000 Franken. In den kommenden Jahren stehen im 1969 erstellten Regionalschwimmbad zahlreiche Investitionen an. Von 4379 Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern waren deren 176 anwesend.

Auch die anderen Geschäfte segnete die Gemeindeversammlung mit grossem Mehr ab. So etwa ein Kredit über 660'550 Franken, um 11 der 13 gemeindeeigenen Spielplätzen zu erneuern. Eine Überprüfung hatte ergeben, dass die meisten Plätze nicht mehr den gültigen Normen entsprechen. Deshalb müssen in den nächsten Jahren Sanierungs- und Revisionsarbeiten vorgenommen werden.

Zudem kann die Verwaltung um 7,5 auf neu 82,1 Vollzeitstellen aufgestockt werden. Dies wurde aus mehreren Gründen nötig: wegen der hohen Arbeitsbelastung zahlreicher Abteilungen, unerwarteten Entwicklungen wie der Ukraine-Krieg und falsch getätigten Annahmen bei der Berechnung der nötigen Stellen.

Für Gesprächsstoff sorgte die Information durch den Gemeinderat über den künftigen Verwaltungsstandort. Ein Neubau auf dem Bächle-Areal für fast 11,6 Millionen Franken hatte gemäss Gemeinderat bei einer Evaluation am besten abgeschlossen. (sga)