Zurzach Ostumfahrung und Sanierung Regibad: Der Ammann über bevorstehende Projekte und das erste Jahr der neuen Gemeinde Vor zwölf Monaten ist die flächenmässig grösste Gemeinde im Kanton gestartet. Nun stehen bereits wieder verschiedene Grossprojekte an – und nach dem Jodlerfest die nächste grosse Feier.

Im Flecken Bad Zurzach befindet sich der grösste Teil der Zurzacher Verwaltung. Zu den Wahrzeichen gehören unter anderem das Verenamünster und der Turm im Hintergrund. Bild: Alex Spichale

Seit knapp einem Jahr existiert das fusionierte Zurzach auf der Landkarte. In den ersten Tagen wurde das Gemeindebüro regelrecht überrannt. Mit dem Jodlerfest im Juni feierte die Grossgemeinde das erste grosse Fest. Mehr als 20'000 Besucherinnen und Besucher pilgerten an drei Tagen in den Bezirkshauptort und frönten dem Jodeln, Fahnenschwingen und Alphornspielen.

Im kommenden Jahr steht mit der Eröffnung der Ostumfahrung bereits das nächste Grossereignis bevor. Der 86 Millionen Franken teure Tunnel wird am Wochenende vom 3. und 4. Juni eingeweiht und danach für den Verkehr freigegeben. «Die Vorfreude ist jetzt schon gross», sagt Gemeindeammann Andi Meier (parteilos). Derweil befinden sich zahlreiche weitere Projekte in der Planung.

Gemeindeammann Andi Meier. Bild: zvg/Daniel Werder

Das wohl Wichtigste und mit Kosten von 18 Millionen Franken das Teuerste ist das Fleckenkonzept, das wie der neue Tunnel einen Beitrag zur Verkehrsentlastung beitragen soll. Dabei steht unter anderem die Neugestaltung und Aufwertung der Schwertgasse im Zentrum. Ursprünglich war der Baustart noch in diesem Jahr vorgesehen. Der Kanton bemängelte in den Ende 2021 eingereichten Unterlagen einige Punkte, wie etwa die Verkehrsführung. Im Juni musste der Gemeinderat den ambitionierten Zeitplan der ehemaligen Bad Zurzacher Exekutive korrigieren.

Einige Ladenbesitzer befürchten danach, durch den ausbleibenden Durchgangsverkehr gehe auch die Kundschaft verloren oder dass mit der Verzögerung das Fleckenzentrum ausstirbt (die AZ berichtete). «Wir erhoffen uns von der Ostumfahrung natürlich nach wie vor die entsprechende Entlastung des Fleckens im Bereich Verkehr», sagt Andi Meier. «Aber dabei ist wichtig: Es gibt eine Verkehrsentlastung, nicht eine Verkehrsbefreiung.»

Auch habe der Gemeinderat Zurzach nach der Stellungnahme des Kantons umgehend die nötigen Massnahmen in die Wege geleitet, so der Ammann. «Das Ziel des Gemeinderates und der Arbeitsgruppe ist es, zumindest die geplante Verkehrsführung des Fleckenkonzepts ab der Eröffnung des Tunnels umzusetzen. So, wie sie nach Abschluss des Fleckenkonzepts sein wird.» Ein Beispiel sei der Einbahnverkehr in der Schwertgasse. «Wir stehen diesbezüglich aktuell mit dem Kanton in Kontakt und hoffen, dass er dem Vorhaben grünes Licht gibt.»

Acht BNO müssen vereinheitlicht werden

Ein grosser Brocken wird im kommendem Jahr weiterhin auch die Gesamtrevision der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) sein. Aktuell gelten in den Ortschaften die alten BNO. In der Umsetzung des Zusammenschlusses wurde mit dem Räumlichen Entwicklungsleitbild (REL) oder dem Kommunalen Gesamtplan Verkehr (KGV) bereits Vorarbeit geleistet. «Auf diesen Grundlagen arbeiten wir nun weiter», sagt Andi Meier. «Das ambitionierte Ziel ist es, am Ende der ersten Amtsperiode die neue BNO erstellt zu haben.»

Die Einfahrt zum Tunnel der Ostumfahrung ist schon fast fertig. Bild: Alex Spichale

Der grösste Knackpunkt dürfte dabei die Zusammenführung der acht BNO sein. Darin würden etwa verschiedene Abstände oder Zonen gelten. «Unser Ziel ist es, diese so gut wie möglich zu vereinheitlichen.» Ob auch grössere Auszonungen bevorstehen wie etwa in Leibstadt oder Leuggern, könne er zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.

Regibad und Spielplätze werden saniert

Auch stehen verschiedene Sanierungsarbeiten bevor. So etwa im Regibad Zurzach, das seit dem Zusammenschluss nicht mehr in einem Gemeindeverband, sondern von der Gemeinde direkt geführt wird. «Die Anlage mit Baujahr 1950 ist in einigen Punkten sanierungsbedürftig», sagt Andi Meier. «Eine Machbarkeitsstudie wird aufzeigen, welche Massnahmen angezeigt und nötig sind. Bevor ein Kreditantrag gestellt wird, wird eine Infoveranstaltung im Regibad stattfinden.»

Erneuert werden müssen zudem einige der elf Spielplätze auf dem 26,19 Quadratkilometer grossen Gemeindegebiet. «Anfang Jahr musste der Spielplatz in Kaiserstuhl kurzfristig geschlossen und instand gestellt werden», so der Ammann. Daraufhin habe der Gemeinderat alle gemeindeeigenen Spielplätze begutachtet. Nun werde ein Gesamtkonzept ausgearbeitet. «Ziel ist, die Spielplätze sinnvoll zu sanieren und, wo angezeigt, zu erweitern.» Ein entsprechender Kreditantrag ist für Sommer 2023 geplant.

Bereits angeschafft hat die Gemeinde ein E-Auto und zwei E-Bikes. «Diese werden im Alltag von der Verwaltung und dem Gemeinderat rege genutzt, vor allem wenn Termine innerhalb der Gemeinde wahrgenommen werden müssen», sagt Andi Meier. Weiter sei die Arbeitsgruppe Energie mit Themen wie Elektroladestationen oder möglichen Solarpanels auf Gemeindeliegenschaften beschäftigt. «Konkrete Projekte gibt es jedoch noch nicht.»

Pensen müssen erhöht werden

Veränderungen stehen des Weiteren beim Personal an. «Das erste Jahr hat gezeigt, dass aufgrund verschiedener Faktoren die Arbeitslast auf einigen Abteilungen massiv höher als erwartet ausfiel», sagt Andi Meier. «Die Gründe stehen meist nicht im direkten Zusammenhang mit dem Zusammenschluss.» So seien fast doppelt so viele Baugesuche eingegangen wie in den Vorjahren.

Auch der Sozialdienst sei aufgrund des Krieges in der Ukraine massiv mehr belastet. «Der Gemeinderat wird daher Pensumserhöhung beantragen müssen.» Details dazu würden nach Abschluss des ersten Jahres erarbeitet und anlässlich einer Infoveranstaltung der Bevölkerung aufgezeigt.

Grundsätzlich sei der Gemeindezusammenschluss gut über die Bühne gegangen, sagt Andi Meier. «Vor allem auch, wenn man sich überlegt, wie gross das Projekt war und was alles hätte schiefgehen können», ergänzt er. «Klar haben wir die gleichen kleineren Alltagssorgen wie jede andere Gemeinde auch.» Diese stünden aber nicht im Zusammenhang mit dem Zusammenschluss. «Wir bemühen uns, wie schon im Zusammenschlussprozess, transparent zu informieren. Der Grossteil der Bevölkerung fühlt sich dadurch abgeholt.» Auch sei das Verständnis für die Änderungen in der neuen grösseren Gemeinde sehr gross.