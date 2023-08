Zurzach «Nicht nur die ‹Krone› brannte, auch unsere Herzen»: Wirt will Gasthof nach Grossbrand wieder aufbauen Ein Feuer hat am Dienstag die «Krone» in der Zurzacher Ortschaft Rietheim zerstört. Die Besitzer sind fassungslos: Sie stehen vor dem Nichts.

Einen Tag nach dem Brand im Dachstock des Gasthofes Krone in Rietheim steht Wirt Sali Mehmetaj zusammen mit seiner Frau im Speisesaal. Noch immer tropft Löschwasser durch die Decke. Alles ist kaputt. «Ich bin total fassungslos, mir fehlen die Worte», sagt er gegenüber dem Regionalsender Tele M1. «Es ist ein Schock. Es brannte nicht nur die ‹Krone›, sondern auch unsere Herzen.»

In einer Wohnung oberhalb des Restaurants war am Dienstagnachmittag kurz vor 16 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Zu dieser Zeit befanden sich Gäste in der «Krone». «Ich habe einfach funktioniert», erzählt die Wirtin. «Zuerst bin ich sofort zu unseren Stammgästen gerannt, habe sie aufgefordert das Restaurant zu verlassen. Dann bin ich nach oben zu den Wohnungen gelaufen und habe dort Alarm geschlagen», berichtet sie. Verletzt wurde niemand.

Zwar war die Feuerwehr rasch vor Ort, die Wohnungen konnte sie aber nicht mehr retten. In der Nacht auf Mittwoch wurden die letzten Brandnester gelöscht. Um 9 Uhr morgens war der Einsatz der Feuerwehr vorerst beendet, sagt Marcel Schleuniger, Kommandant der Stützpunktfeuerwehr Zurzach, gegenüber Tele M1.

«Um zirca 12 Uhr waren wir nochmals vor Ort, um Wasser zu spritzen. Dies dient aber nur zur Vorsorge und um die Anwohnerinnen und Anwohner zu beruhigen.» Es sei zu keiner erneuten Zündung gekommen, eine weitere Löschaktion sei daher ebenfalls nicht notwendig.

Die Bewohnerinnen und Bewohner der zerstörten Wohnungen konnten entweder bei Freunden untergekommen oder haben eine Bleibe über die Gemeinde gefunden. Zudem nahm die Gemeinde gemäss Ammann Andi Meier bereits mit dem «Krone»-Wirt Kontakt auf, um abzuklären, ob sie ihn unterstützen kann.

Der Schaden am Gebäude ist laut Kapo gross, kann aber noch nicht beziffert werden. Noch unklar ist auch die Brandursache. Die Kantonspolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Fest steht aber: Sali Mehmetaj will die «Krone» wieder aufbauen, wie er gegenüber Tele M1 erklärt. (az)